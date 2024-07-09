مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في ريف دمشق الغربي

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
11:40 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
افتتاح المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم" في يكاترينبرج بمشاركة دولية واسعة
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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مساحة حرة
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مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في ريف دمشق الغربي
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في ريف دمشق الغربي
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في ريف دمشق الغربي. 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T11:40+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق.وبحسب المعلومات الأولية المتوافرة، فإن الانفجار يعود إلى عدوان إسرائيلي تم بطائرة مسيرة من فوق الأجواء اللبنانية، مستهدفًا سيارة أثناء مرورها على الطريق.وبحسب المعلومات المؤكدة لدى "سبوتنيك"، فقد أدى العدوان إلى احتراق السيارة المستهدفة بشكل كامل، إلا أنه لم تعرف وجهتها الدقيقة، سواء كانت من بيروت إلى دمشق، أم بالاتجاه المعاكس.يشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
https://sarabic.ae/20240626/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-في-محيط-العاصمة-دمشق-1090209358.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل

مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في ريف دمشق الغربي

11:40 GMT 09.07.2024 (تم التحديث: 11:56 GMT 09.07.2024)
© Sputnik . Ali Hashemصورة متداولة تظهر السيارة المستهدفة أثناء مرورها في منطقة يعفور باتجاه العاصمة دمشق
صورة متداولة تظهر السيارة المستهدفة أثناء مرورها في منطقة يعفور باتجاه العاصمة دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
© Sputnik . Ali Hashem
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حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في ريف دمشق الغربي.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق.

وأضاف المراسل أن انفجارا قويا سمع دويه على طريق "يعفور" قرب الحدود السورية اللبنانية، غرب دمشق.

وبحسب المعلومات الأولية المتوافرة، فإن الانفجار يعود إلى عدوان إسرائيلي تم بطائرة مسيرة من فوق الأجواء اللبنانية، مستهدفًا سيارة أثناء مرورها على الطريق.
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق
26 يونيو, 20:52 GMT
وبحسب المعلومات المؤكدة لدى "سبوتنيك"، فقد أدى العدوان إلى احتراق السيارة المستهدفة بشكل كامل، إلا أنه لم تعرف وجهتها الدقيقة، سواء كانت من بيروت إلى دمشق، أم بالاتجاه المعاكس.
يشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
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