https://sarabic.ae/20240709/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-ريف-دمشق-الغربي-1090623898.html
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في ريف دمشق الغربي
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في ريف دمشق الغربي
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في ريف دمشق الغربي. 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T11:40+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق.وبحسب المعلومات الأولية المتوافرة، فإن الانفجار يعود إلى عدوان إسرائيلي تم بطائرة مسيرة من فوق الأجواء اللبنانية، مستهدفًا سيارة أثناء مرورها على الطريق.وبحسب المعلومات المؤكدة لدى "سبوتنيك"، فقد أدى العدوان إلى احتراق السيارة المستهدفة بشكل كامل، إلا أنه لم تعرف وجهتها الدقيقة، سواء كانت من بيروت إلى دمشق، أم بالاتجاه المعاكس.يشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
https://sarabic.ae/20240626/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-في-محيط-العاصمة-دمشق-1090209358.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في ريف دمشق الغربي
11:40 GMT 09.07.2024 (تم التحديث: 11:56 GMT 09.07.2024)
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في ريف دمشق الغربي.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق.
وأضاف المراسل أن انفجارا قويا سمع دويه على طريق "يعفور" قرب الحدود السورية اللبنانية، غرب دمشق.
وبحسب المعلومات الأولية المتوافرة، فإن الانفجار يعود إلى عدوان إسرائيلي تم بطائرة مسيرة من فوق الأجواء اللبنانية، مستهدفًا سيارة أثناء مرورها على الطريق.
وبحسب المعلومات المؤكدة لدى "سبوتنيك"، فقد أدى العدوان إلى احتراق السيارة المستهدفة بشكل كامل، إلا أنه لم تعرف وجهتها الدقيقة، سواء كانت من بيروت إلى دمشق، أم بالاتجاه المعاكس.
يشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها
، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".