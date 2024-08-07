القبائل العربية تنتزع قرى وبلدات في هجوم مباغت على القوات الموالية لواشنطن شرقي سوريا

عربي
القوات الروسية تستهدف احتياطي القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة سومي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: وجود شويغو في إيران يعني أن موسكو تقف لجانب طهران
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
بعد الهجوم على عين الأسد هل بدأت إيران ردها على اغتيال هنية
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
08:17 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
24 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران ؟
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240807/القبائل-العربية-تنتزع-قرى-وبلدات-في-هجوم-مباغت-على-القوات-الموالية-لواشنطن-شرقي-سوريا-1091503979.html
القبائل العربية تنتزع قرى وبلدات في هجوم مباغت على القوات الموالية لواشنطن شرقي سوريا
القبائل العربية تنتزع قرى وبلدات في هجوم مباغت على القوات الموالية لواشنطن شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، اليوم الأربعاء، بأن مجموعات من أبناء القبائل العربية سيطرت على عدد من البلدات في ريف دير الزور، إثر هجوم عنيف هو الأوسع من... 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T10:07+0000
2024-08-07T10:07+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/07/1091501773_0:122:919:639_1920x0_80_0_0_abcd5a88e0ce20c2a45b6d893e1a8b6a.jpg
سيطرت مجموعات من أبناء القبائل العربية "جيش العشائر" على عدد من البلدات في ريف دير الزور، شرقي سوريا، إثر هجوم عنيف هو الأوسع من نوعه على الإطلاق، وبغطاء من المدفعية وقذائف الهاون، استهدف مواقع ومناطق سيطرة قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي في محيط القواعد الأمريكية (كونيكو للغاز والعمر للنفط).وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن اشتباكات عنيفة جارية منذ ساعات الصباح الأولى بين قوات "مجلسي دير الزور وهجين العسكريين" التابعين لقوات "قسد" من جهة، وبين المجموعات المهاجمة من "جيش العشائر" من جهة أخرى، في محيط بلدات أبو حمام، وذيبان، واللطوة، والكشكية، وغرانيج، فجر اليوم الأربعاء، حيث تتركز الاشتباكات حاليا في بلدتي الصبحة والطيانة شرقي دير الزور.وبيّن صالح المحمد، أحد سكان قرى ريف دير الزور الشرقي، أن الاشتباكات الدائرة أدت لحركة نزوح كبيرة للمدنيين من القرى التي تشهد اشتباكات أو المحيطة بها ، كما أسفرت عن مقتل 3 مدنيين، وإصابة 7 أخرين بجروح.وأكد المحمد أن مقاتلي العشائر تمكنوا من أسر 10 من مسلحي "قسد" والاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة، مع مقتل 3 مسلحين منهم، وإصابة 14 آخرين خلال الاشتباكات الدائرة بين الطرفين في بلدات ريف ديرالزور، مع معلومات عن تمكن مقاتلي العشائر العربية من إعطاب ثلاث آليات عسكرية من نوع "همر" في محيط القاعدة الأمريكية، في حقل العمر النفطي.وتشهد قواعد الجيش الأمريكي اللاشرعية في "حقل العمر" النفطي ومعمل "كونيكو" للغاز، في ريف دير الزور الشرقي والشمالي استنفارا كبيرا، بعد الهجوم الواسع لأبناء القبائل العربية، وسيطرتهم على بلدات عديدة في المنطقة.وفي محافظة الحسكة، نقل مراسل "سبوتنيك" أن قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي فرضت طوقا أمنيا على مناطق سيطرة الدولة السورية في مدينة الحسكة، ومنعت المدنيين من الدخول والخروج منها وسط استنفار لقواتها وإغلاق للطرقات، بعد الهجوم الذي تعرضت له نقاطها على يد أبناء العشائر في ريف دير الزور الشرقي.وتشهد المنطقة حالة من الذعر والخوف في صفوف العناصر الموالية لقوات الاحتلال الأمريكي في أرياف دير الزور مع أنباء عن بدء استقدام تعزيزات عسكرية من مدينة الحسكة لصد هجوم قوات العشائر العربية.بدوره، شيخ عشيرة العكيدات وقائد قوات العشائر العربية، الشيخ إبراهيم الهفل، أصدر بيانا عسكريا يؤكد فيه أن هجوم مقاتلي العشائر العربية، هو لتحرير كافة الأراضي التي تسيطر عليها العناصر الموالية لقوات الاحتلال الأمريكي، والهجمات ستكون متواصلة حتى تحرير المنطقة، وطرد القوات المحتلة، وإنهاء سيطرتها على مناطق تواجد العشائر العربية في دير الزور.مشاهد لتشييع عائلة سورية قضت بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان سوريا: استهتار إسرائيل بالقوانين الدولية قد يؤدي إلى إشعال المنطقة
https://sarabic.ae/20240803/صاروخ-يسقط-منطاد-تجسس-عملاق-فوق-أكبر-قاعدة-للجيش-الأمريكي-في-سوريا-1091387521.html
https://sarabic.ae/20240802/وزير-الداخلية-العراقي-يصل-إلى-الحدود-مع-سوريا-لافتتاح-مقر-قيادة-1091350610.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/07/1091501773_0:0:879:659_1920x0_80_0_0_6393c55255478144c9892bd0c5767129.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

القبائل العربية تنتزع قرى وبلدات في هجوم مباغت على القوات الموالية لواشنطن شرقي سوريا

10:07 GMT 07.08.2024
© Sputnik . Attia Al-Attia صورة لمجموعات من أبناء القبائل العربية التي سيطرت على عدد من البلدات في ريف دير الزور
صورة لمجموعات من أبناء القبائل العربية التي سيطرت على عدد من البلدات في ريف دير الزور - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
© Sputnik . Attia Al-Attia
تابعنا عبر
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، اليوم الأربعاء، بأن مجموعات من أبناء القبائل العربية سيطرت على عدد من البلدات في ريف دير الزور، إثر هجوم عنيف هو الأوسع من نوعه على الإطلاق، استهدف مواقع ومناطق سيطرة قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي في محيط القواعد الأمريكية.
سيطرت مجموعات من أبناء القبائل العربية "جيش العشائر" على عدد من البلدات في ريف دير الزور، شرقي سوريا، إثر هجوم عنيف هو الأوسع من نوعه على الإطلاق، وبغطاء من المدفعية وقذائف الهاون، استهدف مواقع ومناطق سيطرة قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي في محيط القواعد الأمريكية (كونيكو للغاز والعمر للنفط).
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن اشتباكات عنيفة جارية منذ ساعات الصباح الأولى بين قوات "مجلسي دير الزور وهجين العسكريين" التابعين لقوات "قسد" من جهة، وبين المجموعات المهاجمة من "جيش العشائر" من جهة أخرى، في محيط بلدات أبو حمام، وذيبان، واللطوة، والكشكية، وغرانيج، فجر اليوم الأربعاء، حيث تتركز الاشتباكات حاليا في بلدتي الصبحة والطيانة شرقي دير الزور.
وتابع المراسل أن مسلحي قوات "قسد" فرضوا حظر تجوال كلي في البلدات الواقعة تحت سيطرتها بريف دير الزور، بعد وصول تعزيزات عسكرية كبيرة لها من محافظة الحسكة ومحافظة الرقة، تزامنا مع إطلاق حملة تمشيط واسعة في القرى المحيطة بمناطق الاشتباكات.
وبيّن صالح المحمد، أحد سكان قرى ريف دير الزور الشرقي، أن الاشتباكات الدائرة أدت لحركة نزوح كبيرة للمدنيين من القرى التي تشهد اشتباكات أو المحيطة بها ، كما أسفرت عن مقتل 3 مدنيين، وإصابة 7 أخرين بجروح.
وأكد المحمد أن مقاتلي العشائر تمكنوا من أسر 10 من مسلحي "قسد" والاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة، مع مقتل 3 مسلحين منهم، وإصابة 14 آخرين خلال الاشتباكات الدائرة بين الطرفين في بلدات ريف ديرالزور، مع معلومات عن تمكن مقاتلي العشائر العربية من إعطاب ثلاث آليات عسكرية من نوع "همر" في محيط القاعدة الأمريكية، في حقل العمر النفطي.
منطاد فوق البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
صاروخ يسقط منطاد تجسس عملاق فوق أكبر قاعدة للجيش الأمريكي في سوريا
3 أغسطس, 16:55 GMT
وتشهد قواعد الجيش الأمريكي اللاشرعية في "حقل العمر" النفطي ومعمل "كونيكو" للغاز، في ريف دير الزور الشرقي والشمالي استنفارا كبيرا، بعد الهجوم الواسع لأبناء القبائل العربية، وسيطرتهم على بلدات عديدة في المنطقة.
وفي محافظة الحسكة، نقل مراسل "سبوتنيك" أن قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي فرضت طوقا أمنيا على مناطق سيطرة الدولة السورية في مدينة الحسكة، ومنعت المدنيين من الدخول والخروج منها وسط استنفار لقواتها وإغلاق للطرقات، بعد الهجوم الذي تعرضت له نقاطها على يد أبناء العشائر في ريف دير الزور الشرقي.
جنود الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
وزير الداخلية العراقي يصل إلى الحدود مع سوريا لافتتاح مقر قيادة
2 أغسطس, 10:03 GMT
وتشهد المنطقة حالة من الذعر والخوف في صفوف العناصر الموالية لقوات الاحتلال الأمريكي في أرياف دير الزور مع أنباء عن بدء استقدام تعزيزات عسكرية من مدينة الحسكة لصد هجوم قوات العشائر العربية.
بدوره، شيخ عشيرة العكيدات وقائد قوات العشائر العربية، الشيخ إبراهيم الهفل، أصدر بيانا عسكريا يؤكد فيه أن هجوم مقاتلي العشائر العربية، هو لتحرير كافة الأراضي التي تسيطر عليها العناصر الموالية لقوات الاحتلال الأمريكي، والهجمات ستكون متواصلة حتى تحرير المنطقة، وطرد القوات المحتلة، وإنهاء سيطرتها على مناطق تواجد العشائر العربية في دير الزور.
مشاهد لتشييع عائلة سورية قضت بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان
سوريا: استهتار إسرائيل بالقوانين الدولية قد يؤدي إلى إشعال المنطقة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:44 GMTЮг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في غزةأمس, 21:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала