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صاروخ يسقط منطاد تجسس عملاق فوق أكبر قاعدة للجيش الأمريكي في سوريا
صاروخ يسقط منطاد تجسس عملاق فوق أكبر قاعدة للجيش الأمريكي في سوريا
سبوتنيك عربي
استُهدف منطاد المراقبة والتجسس التابع لما يسمى قوات "التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي العائد لقاعدة حقل "العمر" النفطي، أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في... 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T16:55+0000
2024-08-03T16:55+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن "قذيفة صاروخية، يعتقد أنها اُطلقت من مناطق سيطرة الجيش العربي السوري جنوبي نهر الفرات، أصابت المنطاد الخاص بالمراقبة والرصد في قاعد حقل "العمر" النفطي أكبر قواعد الجيش الأمريكي في سوريا، شرقي محافظة دير الزور ما أدى لسقوطه".وتابع المراسل، نقلاً عن أحمد حسين العلي، وهو أحد سكان القرى المحيطة بالقاعدة، قوله: "فور سقوط المنطاد، مساء اليوم السبت 3 آب(أغسطس الجاري)، شهدت سماء المنطقة تحليقا مكثفا للطيران الحربي والمسير التابع لقوات التحالف الأمريكي اللاشرعي".وكانت طائرة شحن تابعة للجيش الأمريكي، قد هبطت أمس الأول، في قاعدة حقل "العمر" النفطي بريف دير الزور الشرقي، محملة بمعدات لتعزيز القاعدة عسكرياً ولوجستياً.إلى ذلك، بيّن مراسل "سبوتنيك"، أن "الجيش الأمريكي أدخل، اليوم السبت، نحو 50 شاحنة عسكرية جديدة لتعزيز قاعدته اللاشرعية، التي يتخذها في حقل ومعمل "كونيكو" للغاز الطبيعي في ريف دير الزور الشمالي، تحسبا من أي هجمات محتملة، وهي محملة بمعدات عسكرية ولوجستية وصناديق مغلقة ودبابات، وذلك برفقة عربات مصفحة لحمايتها".واستقدمت قوات الجيش الأمريكي، يوم أمس الجمعة، طائرة شحن لقاعدتها في خراب الجير في ريف رميلان شمالي شرقي محافظة الحسكة، تحمل على متنها معدات عسكرية وبطاريات دفاع جوي ومواد لوجستية وعسكرية وجنودا أمريكيين، وسط تحليق مكثف للمروحيات والمسيّرات الأمريكية في أجواء المنطقة ، بحسب مراسل "سبوتنيك".يشار أن المنطاد الخاص بقاعدة "خراب الجير" والمخصص للمراقبة والتجسس والرصد تعرض هو الآخر لعملية إسقاط خلال الفترة الماضية، حيث قامت طائرة أمريكية بقصفه وحرقه قبل وصوله إلى أراضي القرى المحيطة.
https://sarabic.ae/20240731/الجيش-العراقي-مقاتلات-التحالف-الدولي-ارتكبت-جريمة-نكراء-في-بابل-1091285874.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

صاروخ يسقط منطاد تجسس عملاق فوق أكبر قاعدة للجيش الأمريكي في سوريا

16:55 GMT 03.08.2024
© Photo / unsplash/Michael Kucharskiمنطاد فوق البحر
منطاد فوق البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
© Photo / unsplash/Michael Kucharski
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حصري
استُهدف منطاد المراقبة والتجسس التابع لما يسمى قوات "التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي العائد لقاعدة حقل "العمر" النفطي، أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا، شرقي دير الزور، ما أدى إلى سقوطه.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن "قذيفة صاروخية، يعتقد أنها اُطلقت من مناطق سيطرة الجيش العربي السوري جنوبي نهر الفرات، أصابت المنطاد الخاص بالمراقبة والرصد في قاعد حقل "العمر" النفطي أكبر قواعد الجيش الأمريكي في سوريا، شرقي محافظة دير الزور ما أدى لسقوطه".
وتابع المراسل، نقلاً عن أحمد حسين العلي، وهو أحد سكان القرى المحيطة بالقاعدة، قوله: "فور سقوط المنطاد، مساء اليوم السبت 3 آب(أغسطس الجاري)، شهدت سماء المنطقة تحليقا مكثفا للطيران الحربي والمسير التابع لقوات التحالف الأمريكي اللاشرعي".
وكانت طائرة شحن تابعة للجيش الأمريكي، قد هبطت أمس الأول، في قاعدة حقل "العمر" النفطي بريف دير الزور الشرقي، محملة بمعدات لتعزيز القاعدة عسكرياً ولوجستياً.
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إلى ذلك، بيّن مراسل "سبوتنيك"، أن "الجيش الأمريكي أدخل، اليوم السبت، نحو 50 شاحنة عسكرية جديدة لتعزيز قاعدته اللاشرعية، التي يتخذها في حقل ومعمل "كونيكو" للغاز الطبيعي في ريف دير الزور الشمالي، تحسبا من أي هجمات محتملة، وهي محملة بمعدات عسكرية ولوجستية وصناديق مغلقة ودبابات، وذلك برفقة عربات مصفحة لحمايتها".

وكثّفت قوات "التحالف الدولي"، بقيادة الجيش الأمريكي، من تحركاتها العسكرية خلال الأيام الأخيرة، عبر تعزيز قواعدها المنتشرة في مناطق سيطرة قوات "قسد" الموالية لها شرقي سوريا.

واستقدمت قوات الجيش الأمريكي، يوم أمس الجمعة، طائرة شحن لقاعدتها في خراب الجير في ريف رميلان شمالي شرقي محافظة الحسكة، تحمل على متنها معدات عسكرية وبطاريات دفاع جوي ومواد لوجستية وعسكرية وجنودا أمريكيين، وسط تحليق مكثف للمروحيات والمسيّرات الأمريكية في أجواء المنطقة ، بحسب مراسل "سبوتنيك".
يشار أن المنطاد الخاص بقاعدة "خراب الجير" والمخصص للمراقبة والتجسس والرصد تعرض هو الآخر لعملية إسقاط خلال الفترة الماضية، حيث قامت طائرة أمريكية بقصفه وحرقه قبل وصوله إلى أراضي القرى المحيطة.
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