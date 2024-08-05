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خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
08:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
09:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
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كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
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عرب بوينت بودكاست
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ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
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عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
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ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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مركز المصالحة الروسي: تسجيل 12 خرقا لطائرات حربية تابعة لـ"التحالف" في التنف السورية
مركز المصالحة الروسي: تسجيل 12 خرقا لطائرات حربية تابعة لـ"التحالف" في التنف السورية
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، النقيب أوليغ إيغناسيوك، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 12 خرقاً، خلال الـ24 الساعة الماضية،... 05.08.2024, سبوتنيك عربي
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وأضاف إغناسيوك أن الـ12 خرقا نفذت من قبل طائرتين من طراز "إف-15" وزوج من مقاتلات "تايفون" وثلاثة أزواج من الطائرات الهجومية من طراز "أي -10" تابعة لقوات"التحالف"، الذي تقوده الولايات المتحدة. وأشار إلى أنه "نتيجة نيران القناصة التي أطلقها إرهابيون من منطقة إيرلا على مواقع قوات الحكومة السورية، في منطقة قرية كفكابا بمحافظة حماة، قُتل جندي سوري واحد".وأضاف إيغناسيوك، في مؤتمر صحفي، أنه "في منطقة السخنة بمحافظة حمص، حدث اقتراب خطير بين طائرة من دون طيار من طراز "إم كيوم - 9 ريبير" تابعة لـ"التحالف" من طائرة من طراز "سو-35" تابعة للقوات الجوية الروسية، والتي كانت تقوم برحلة مقررة في المجال الجوي السوري، وسارع الطيار الروسي، الذي أظهر احترافية عالية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاصطدام".
https://sarabic.ae/20240712/مركز-المصالحة-مسيرة-تابعة-لـالتحالف-اقتربت-بشكل-خطيرمن-سو-35-روسية-في-سوريا-1090743710.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا

مركز المصالحة الروسي: تسجيل 12 خرقا لطائرات حربية تابعة لـ"التحالف" في التنف السورية

20:41 GMT 05.08.2024
© Sputnik . Ali Hashem الجيش السوري يبدأ حملة ضخمة بدعم من الحربي الروسي لتطهير بادية التنف من "داعش"
 الجيش السوري يبدأ حملة ضخمة بدعم من الحربي الروسي لتطهير بادية التنف من داعش - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبر
صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، النقيب أوليغ إيغناسيوك، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 12 خرقاً، خلال الـ24 الساعة الماضية، في منطقة التنف السورية.
وأضاف إغناسيوك أن الـ12 خرقا نفذت من قبل طائرتين من طراز "إف-15" وزوج من مقاتلات "تايفون" وثلاثة أزواج من الطائرات الهجومية من طراز "أي -10" تابعة لقوات"التحالف"، الذي تقوده الولايات المتحدة.
وأشار إلى أنه "نتيجة نيران القناصة التي أطلقها إرهابيون من منطقة إيرلا على مواقع قوات الحكومة السورية، في منطقة قرية كفكابا بمحافظة حماة، قُتل جندي سوري واحد".
مقاتلة سو-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2024
مركز المصالحة: مسيرة تابعة لـ"التحالف" اقتربت بشكل خطيرمن "سو-35" روسية في سوريا
12 يوليو, 20:29 GMT

وأفاد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ إيغناسيوك، يوم 12 يوليو/ تموز الماضي، بأن طائرة من دون طيار من طراز "إم كيو- 9 ريبير" تابعة لـ"التحالف" اقتربت بشكل خطير، في سماء محافظة حمص السورية، من طائرة من طراز "سو-35" تابعة للقوات الجوية الروسية، كانت تقوم برحلة مجدولة.

وأضاف إيغناسيوك، في مؤتمر صحفي، أنه "في منطقة السخنة بمحافظة حمص، حدث اقتراب خطير بين طائرة من دون طيار من طراز "إم كيوم - 9 ريبير" تابعة لـ"التحالف" من طائرة من طراز "سو-35" تابعة للقوات الجوية الروسية، والتي كانت تقوم برحلة مقررة في المجال الجوي السوري، وسارع الطيار الروسي، الذي أظهر احترافية عالية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاصطدام".
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