https://sarabic.ae/20240805/مركز-المصالحة-الروسي-تسجيل-12-خرقا-لطائرات-حربية-تابعة-لـالتحالف-في-التنف-السورية--1091451896.html
مركز المصالحة الروسي: تسجيل 12 خرقا لطائرات حربية تابعة لـ"التحالف" في التنف السورية
مركز المصالحة الروسي: تسجيل 12 خرقا لطائرات حربية تابعة لـ"التحالف" في التنف السورية
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، النقيب أوليغ إيغناسيوك، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 12 خرقاً، خلال الـ24 الساعة الماضية،... 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T20:41+0000
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وأضاف إغناسيوك أن الـ12 خرقا نفذت من قبل طائرتين من طراز "إف-15" وزوج من مقاتلات "تايفون" وثلاثة أزواج من الطائرات الهجومية من طراز "أي -10" تابعة لقوات"التحالف"، الذي تقوده الولايات المتحدة. وأشار إلى أنه "نتيجة نيران القناصة التي أطلقها إرهابيون من منطقة إيرلا على مواقع قوات الحكومة السورية، في منطقة قرية كفكابا بمحافظة حماة، قُتل جندي سوري واحد".وأضاف إيغناسيوك، في مؤتمر صحفي، أنه "في منطقة السخنة بمحافظة حمص، حدث اقتراب خطير بين طائرة من دون طيار من طراز "إم كيوم - 9 ريبير" تابعة لـ"التحالف" من طائرة من طراز "سو-35" تابعة للقوات الجوية الروسية، والتي كانت تقوم برحلة مقررة في المجال الجوي السوري، وسارع الطيار الروسي، الذي أظهر احترافية عالية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاصطدام".
https://sarabic.ae/20240712/مركز-المصالحة-مسيرة-تابعة-لـالتحالف-اقتربت-بشكل-خطيرمن-سو-35-روسية-في-سوريا-1090743710.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا
مركز المصالحة الروسي: تسجيل 12 خرقا لطائرات حربية تابعة لـ"التحالف" في التنف السورية
صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، النقيب أوليغ إيغناسيوك، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 12 خرقاً، خلال الـ24 الساعة الماضية، في منطقة التنف السورية.
وأضاف إغناسيوك أن الـ12 خرقا نفذت من قبل طائرتين من طراز "إف-15" وزوج من مقاتلات "تايفون" وثلاثة أزواج من الطائرات الهجومية من طراز "أي -10" تابعة لقوات"التحالف"، الذي تقوده الولايات المتحدة.
وأشار إلى أنه "نتيجة نيران القناصة التي أطلقها إرهابيون من منطقة إيرلا على مواقع قوات الحكومة السورية، في منطقة قرية كفكابا بمحافظة حماة، قُتل جندي سوري واحد".
وأفاد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ إيغناسيوك، يوم 12 يوليو/ تموز الماضي، بأن طائرة من دون طيار من طراز "إم كيو- 9 ريبير" تابعة لـ"التحالف" اقتربت بشكل خطير، في سماء محافظة حمص السورية، من طائرة من طراز "سو-35" تابعة للقوات الجوية الروسية، كانت تقوم برحلة مجدولة.
وأضاف إيغناسيوك، في مؤتمر صحفي، أنه "في منطقة السخنة بمحافظة حمص، حدث اقتراب خطير بين طائرة من دون طيار من طراز "إم كيوم - 9 ريبير" تابعة لـ"التحالف" من طائرة من طراز "سو-35" تابعة للقوات الجوية الروسية، والتي كانت تقوم برحلة مقررة في المجال الجوي السوري، وسارع الطيار الروسي، الذي أظهر احترافية عالية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاصطدام".