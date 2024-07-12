مركز المصالحة: مسيرة تابعة لـ"التحالف" اقتربت بشكل خطيرمن "سو-35" روسية في سوريا

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08:18 GMT
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عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
08:41 GMT
19 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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29 د
مساحة حرة
التسويات بالعملات الوطنية داخل بريكس للتخلص من هيمنة الدولار
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عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
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صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
11:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
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الميراث والهبة في القوانين العربية
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30 د
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
المكملات الغذائية لكمال الأجسام ووهم الجسم المثالي
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روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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كواليس السينما
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
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اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
12:33 GMT
27 د
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بعد انضمام دول جديدة.. آليات عمل بريكس لنشأة قوة اقتصادية كبرى
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قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
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مركز المصالحة: مسيرة تابعة لـ"التحالف" اقتربت بشكل خطيرمن "سو-35" روسية في سوريا
مركز المصالحة: مسيرة تابعة لـ"التحالف" اقتربت بشكل خطيرمن "سو-35" روسية في سوريا
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة، الكابتن فيرست رانك أوليغ إيغناسيوك، اليوم الجمعة، بأن طائرة من دون طيار من طراز "إم كيوم – 9 ريبير" تابعة... 12.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-12T20:29+0000
2024-07-12T20:29+0000
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وأضاف إيغناسيوك في مؤتمر صحفي، أنه "في منطقة السخنة بمحافظة حمص، حدث اقتراب خطير بين طائرة من دون طيار من طراز "إم كيوم – 9 ريبير" تابعة لـ"التحالف" من طائرة من طراز "سو-35" تابعة للقوات الجوية الروسية، والتي كانت تقوم برحلة مقررة في المجال الجوي السوري، وسارع الطيار الروسي، الذي أظهر احترافية عالية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاصطدام".إلى ذلك، في منطقة التنف، تم تسجيل 12 خرقاً يومياً من قبل طائرتين من طراز "إف–15"، وزوجين من مقاتلات "رافال"، وزوجين من مقاتلات "تايفون"، وزوجين من طائرات التحالف الهجومية من طراز "أي 10".وأشار مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة، إلى أن في مثل هذه الإجراءات، يواصل "التحالف" خلق شروط مسبقة خطيرة لحوادث الطيران.وفي 20 يونيو/ حزيران الفائت، ذكر بوبوف أن القوات الروسية حيدت مجموعة من المسلحين، الذين كانوا يستعدون لشن هجوم إرهابي على منشأة لتكرير النفط.
https://sarabic.ae/20240706/مركز-المصالحة-الروسي-إصابة-4-جنود-سوريين-في-إدلب-وحلب-جراء-قصف-إرهابي-1090553711.html
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روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

مركز المصالحة: مسيرة تابعة لـ"التحالف" اقتربت بشكل خطيرمن "سو-35" روسية في سوريا

20:29 GMT 12.07.2024
© Sputnikمقاتلة "سو-35"
مقاتلة سو-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
صرح نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة، الكابتن فيرست رانك أوليغ إيغناسيوك، اليوم الجمعة، بأن طائرة من دون طيار من طراز "إم كيوم – 9 ريبير" تابعة لـ"التحالف" اقتربت بشكل خطير في سماء محافظة حمص السورية من طائرة من طراز "سو-35" تابعة للقوات الجوية الروسية، كانت تقوم برحلة مجدولة.
وأضاف إيغناسيوك في مؤتمر صحفي، أنه "في منطقة السخنة بمحافظة حمص، حدث اقتراب خطير بين طائرة من دون طيار من طراز "إم كيوم – 9 ريبير" تابعة لـ"التحالف" من طائرة من طراز "سو-35" تابعة للقوات الجوية الروسية، والتي كانت تقوم برحلة مقررة في المجال الجوي السوري، وسارع الطيار الروسي، الذي أظهر احترافية عالية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاصطدام".
إلى ذلك، في منطقة التنف، تم تسجيل 12 خرقاً يومياً من قبل طائرتين من طراز "إف–15"، وزوجين من مقاتلات "رافال"، وزوجين من مقاتلات "تايفون"، وزوجين من طائرات التحالف الهجومية من طراز "أي 10".
الجيش السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
مركز المصالحة الروسي: إصابة 4 جنود سوريين في إدلب وحلب جراء قصف إرهابي
6 يوليو, 19:53 GMT
وأشار مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة، إلى أن في مثل هذه الإجراءات، يواصل "التحالف" خلق شروط مسبقة خطيرة لحوادث الطيران.
وصرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، يوم الثلاثاء 2 يوليو/ تموز الجاري، أن مسلحي الجماعات الإرهابية "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" (المحظورين في روسيا)، نفذا ست هجمات في منطقة خفض التصعيد في إدلب في سوريا في يوم واحد.
وفي 20 يونيو/ حزيران الفائت، ذكر بوبوف أن القوات الروسية حيدت مجموعة من المسلحين، الذين كانوا يستعدون لشن هجوم إرهابي على منشأة لتكرير النفط.
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