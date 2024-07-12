https://sarabic.ae/20240712/مركز-المصالحة-مسيرة-تابعة-لـالتحالف-اقتربت-بشكل-خطيرمن-سو-35-روسية-في-سوريا-1090743710.html
مركز المصالحة: مسيرة تابعة لـ"التحالف" اقتربت بشكل خطيرمن "سو-35" روسية في سوريا
مركز المصالحة: مسيرة تابعة لـ"التحالف" اقتربت بشكل خطيرمن "سو-35" روسية في سوريا
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة، الكابتن فيرست رانك أوليغ إيغناسيوك، اليوم الجمعة، بأن طائرة من دون طيار من طراز "إم كيوم – 9 ريبير" تابعة... 12.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-12T20:29+0000
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وأضاف إيغناسيوك في مؤتمر صحفي، أنه "في منطقة السخنة بمحافظة حمص، حدث اقتراب خطير بين طائرة من دون طيار من طراز "إم كيوم – 9 ريبير" تابعة لـ"التحالف" من طائرة من طراز "سو-35" تابعة للقوات الجوية الروسية، والتي كانت تقوم برحلة مقررة في المجال الجوي السوري، وسارع الطيار الروسي، الذي أظهر احترافية عالية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاصطدام".إلى ذلك، في منطقة التنف، تم تسجيل 12 خرقاً يومياً من قبل طائرتين من طراز "إف–15"، وزوجين من مقاتلات "رافال"، وزوجين من مقاتلات "تايفون"، وزوجين من طائرات التحالف الهجومية من طراز "أي 10".وأشار مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة، إلى أن في مثل هذه الإجراءات، يواصل "التحالف" خلق شروط مسبقة خطيرة لحوادث الطيران.وفي 20 يونيو/ حزيران الفائت، ذكر بوبوف أن القوات الروسية حيدت مجموعة من المسلحين، الذين كانوا يستعدون لشن هجوم إرهابي على منشأة لتكرير النفط.
https://sarabic.ae/20240706/مركز-المصالحة-الروسي-إصابة-4-جنود-سوريين-في-إدلب-وحلب-جراء-قصف-إرهابي-1090553711.html
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روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
مركز المصالحة: مسيرة تابعة لـ"التحالف" اقتربت بشكل خطيرمن "سو-35" روسية في سوريا
صرح نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة، الكابتن فيرست رانك أوليغ إيغناسيوك، اليوم الجمعة، بأن طائرة من دون طيار من طراز "إم كيوم – 9 ريبير" تابعة لـ"التحالف" اقتربت بشكل خطير في سماء محافظة حمص السورية من طائرة من طراز "سو-35" تابعة للقوات الجوية الروسية، كانت تقوم برحلة مجدولة.
وأضاف إيغناسيوك في مؤتمر صحفي، أنه "في منطقة السخنة بمحافظة حمص، حدث اقتراب خطير بين طائرة من دون طيار من طراز "إم كيوم – 9 ريبير" تابعة لـ"التحالف" من طائرة من طراز "سو-35" تابعة للقوات الجوية الروسية، والتي كانت تقوم برحلة مقررة في المجال الجوي السوري، وسارع الطيار الروسي، الذي أظهر احترافية عالية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاصطدام".
إلى ذلك، في منطقة التنف، تم تسجيل 12 خرقاً يومياً من قبل طائرتين من طراز "إف–15"، وزوجين من مقاتلات "رافال"، وزوجين من مقاتلات "تايفون"، وزوجين من طائرات التحالف الهجومية من طراز "أي 10".
وأشار مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة، إلى أن في مثل هذه الإجراءات، يواصل "التحالف" خلق شروط مسبقة خطيرة لحوادث الطيران.
وصرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، يوم الثلاثاء 2 يوليو/ تموز الجاري، أن مسلحي الجماعات الإرهابية "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" (المحظورين في روسيا)، نفذا ست هجمات في منطقة خفض التصعيد في إدلب في سوريا في يوم واحد.
وفي 20 يونيو/ حزيران الفائت، ذكر بوبوف أن القوات الروسية حيدت مجموعة من المسلحين، الذين كانوا يستعدون لشن هجوم إرهابي على منشأة لتكرير النفط.