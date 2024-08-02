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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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13 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
09:03 GMT
29 د
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مشاهد لتشييع عائلة سورية قضت بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان
مشاهد لتشييع عائلة سورية قضت بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
شيّعت بلدة شمع اللبنانية، اليوم الجمعة، أربعة جثامين لعائلة سورية، هم أم وأطفالها الثلاثة، الذين قضوا نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت القرية، يوم أمس. 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T11:29+0000
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شيّعت بلدة شمع اللبنانية أربعة جثامين من عائلة سورية، هم الوالدة فاطمة الرجا، وأطفالها الثلاثة سليمان وأحمد ومحمد، الذين قضوا، يوم أمس، في غارة إسرائيلية على منزلهم في البلدة إلى جانب جريحيين لبنانيين، واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي المنزل بشكل مباشر، وهي أول غارة على البلدة منذ بداية الحرب.لم تغادر العائلة البلدة لاعتبارها آمنة وخارج نطاق الاستهدافات، ولأنها منطقة مأهولة بالسكان. وقال أحد جيران العائلة: "كنا في البلدة عند الساعة الخامسة إلا عشرين دقيقة، وشن الطيران الغارة دون أي سابق إنذار. الجميع كان في البلدة على أساس أنها آمنة وليست منطقة عسكرية. بعد الغارة، هرعنا إلى مكانها وانتشلنا جرحى وأشلاء، واضطررنا لقضاء الليلة الماضية على شاطئ صور لأنه لا يوجد مأوى لنا بعد الغارة".وشرح المسعف في جمعية الرسالة، موسى الشعلان، لـ"سبوتنيك" عمليات الإنقاذ وانتشال الجثامين عقب الاستهداف، قائلا: "منذ اللحظات الأولى توجهنا نحو مكان الغارة. وصلنا على أساس وجود أربعة جرحى، ولكن عند بدء العملية وجدنا جثامين مقطعة وأشلاء، وواجهنا صعوبة في جمعها وفرزها. حتى صباح اليوم، تعاونا مع أطراف أخرى في المستشفى لفرز الجثامين وعددهم أربعة".وأضاف الشعلان: "العائلة كانت مكونة من أم وثلاثة أطفال قضوا في الغارة. ابنتها متزوجة وتعيش في منطقة مجاورة، ولم تكن موجودة في المكان، أما الوالد فقد توفي في سوريا، وسمعنا أن لها ابنًا يعيش في قبرص".هذا ويرتفع عدد السوريين الذين قضوا في لبنان منذ بداية المواجهات إلى 18، وكانت قد رد "حزب الله" على الإستهداف بقصف مستوطنة متسوفا بعشرات صواريخ الكاتيوشا.مسؤول إسرائيلي: لا توجد حماية كافية لمستوطنات الشمال حتى 5 كلم من الحدود مع "حزب الله"وزير الخارجية اللبناني السابق: المنطقة ذاهبة نحو تصعيد كبير وخطاب نصر لله أقلق إسرائيل
https://sarabic.ae/20240730/لبنان-يتقدم-بشكوى-لمجلس-الأمن-ردا-على-الهجوم-الإسرائيلي-على-الضاحية-الجنوبية-1091265276.html
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لبنان, العالم العربي, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان
لبنان, العالم العربي, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان

مشاهد لتشييع عائلة سورية قضت بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

11:29 GMT 02.08.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمشاهد لتشييع عائلة سورية قضت بقصف إسرائيلي على بلدة شمع في جنوب لبنان
مشاهد لتشييع عائلة سورية قضت بقصف إسرائيلي على بلدة شمع في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
شيّعت بلدة شمع اللبنانية، اليوم الجمعة، أربعة جثامين لعائلة سورية، هم أم وأطفالها الثلاثة، الذين قضوا نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت القرية، يوم أمس.
شيّعت بلدة شمع اللبنانية أربعة جثامين من عائلة سورية، هم الوالدة فاطمة الرجا، وأطفالها الثلاثة سليمان وأحمد ومحمد، الذين قضوا، يوم أمس، في غارة إسرائيلية على منزلهم في البلدة إلى جانب جريحيين لبنانيين، واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي المنزل بشكل مباشر، وهي أول غارة على البلدة منذ بداية الحرب.
لم تغادر العائلة البلدة لاعتبارها آمنة وخارج نطاق الاستهدافات، ولأنها منطقة مأهولة بالسكان. وقال أحد جيران العائلة: "كنا في البلدة عند الساعة الخامسة إلا عشرين دقيقة، وشن الطيران الغارة دون أي سابق إنذار. الجميع كان في البلدة على أساس أنها آمنة وليست منطقة عسكرية. بعد الغارة، هرعنا إلى مكانها وانتشلنا جرحى وأشلاء، واضطررنا لقضاء الليلة الماضية على شاطئ صور لأنه لا يوجد مأوى لنا بعد الغارة".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمشاهد لتشييع عائلة سورية قضت بقصف إسرائيلي على بلدة شمع في جنوب لبنان
مشاهد لتشييع عائلة سورية قضت بقصف إسرائيلي على بلدة شمع في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مشاهد لتشييع عائلة سورية قضت بقصف إسرائيلي على بلدة شمع في جنوب لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمشاهد لتشييع عائلة سورية قضت بقصف إسرائيلي على بلدة شمع في جنوب لبنان
مشاهد لتشييع عائلة سورية قضت بقصف إسرائيلي على بلدة شمع في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مشاهد لتشييع عائلة سورية قضت بقصف إسرائيلي على بلدة شمع في جنوب لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمشاهد لتشييع عائلة سورية قضت بقصف إسرائيلي على بلدة شمع في جنوب لبنان
مشاهد لتشييع عائلة سورية قضت بقصف إسرائيلي على بلدة شمع في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مشاهد لتشييع عائلة سورية قضت بقصف إسرائيلي على بلدة شمع في جنوب لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمشاهد لتشييع عائلة سورية قضت بقصف إسرائيلي على بلدة شمع في جنوب لبنان
مشاهد لتشييع عائلة سورية قضت بقصف إسرائيلي على بلدة شمع في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مشاهد لتشييع عائلة سورية قضت بقصف إسرائيلي على بلدة شمع في جنوب لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمشاهد لتشييع عائلة سورية قضت بقصف إسرائيلي على بلدة شمع في جنوب لبنان
مشاهد لتشييع عائلة سورية قضت بقصف إسرائيلي على بلدة شمع في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مشاهد لتشييع عائلة سورية قضت بقصف إسرائيلي على بلدة شمع في جنوب لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمشاهد لتشييع عائلة سورية قضت بقصف إسرائيلي على بلدة شمع في جنوب لبنان
مشاهد لتشييع عائلة سورية قضت بقصف إسرائيلي على بلدة شمع في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مشاهد لتشييع عائلة سورية قضت بقصف إسرائيلي على بلدة شمع في جنوب لبنان
© Sputnik . Abdul Kader AlBayمشاهد لتشييع عائلة سورية قضت بقصف إسرائيلي على بلدة شمع في جنوب لبنان
مشاهد لتشييع عائلة سورية قضت بقصف إسرائيلي على بلدة شمع في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
مشاهد لتشييع عائلة سورية قضت بقصف إسرائيلي على بلدة شمع في جنوب لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمشاهد لتشييع عائلة سورية قضت بقصف إسرائيلي على بلدة شمع في جنوب لبنان
مشاهد لتشييع عائلة سورية قضت بقصف إسرائيلي على بلدة شمع في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مشاهد لتشييع عائلة سورية قضت بقصف إسرائيلي على بلدة شمع في جنوب لبنان
© Sputnik . Abdul Kader AlBayمشاهد لتشييع عائلة سورية قضت بقصف إسرائيلي على بلدة شمع في جنوب لبنان
مشاهد لتشييع عائلة سورية قضت بقصف إسرائيلي على بلدة شمع في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
مشاهد لتشييع عائلة سورية قضت بقصف إسرائيلي على بلدة شمع في جنوب لبنان
1/9
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مشاهد لتشييع عائلة سورية قضت بقصف إسرائيلي على بلدة شمع في جنوب لبنان
2/9
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مشاهد لتشييع عائلة سورية قضت بقصف إسرائيلي على بلدة شمع في جنوب لبنان
3/9
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مشاهد لتشييع عائلة سورية قضت بقصف إسرائيلي على بلدة شمع في جنوب لبنان
4/9
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مشاهد لتشييع عائلة سورية قضت بقصف إسرائيلي على بلدة شمع في جنوب لبنان
5/9
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مشاهد لتشييع عائلة سورية قضت بقصف إسرائيلي على بلدة شمع في جنوب لبنان
6/9
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مشاهد لتشييع عائلة سورية قضت بقصف إسرائيلي على بلدة شمع في جنوب لبنان
7/9
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
مشاهد لتشييع عائلة سورية قضت بقصف إسرائيلي على بلدة شمع في جنوب لبنان
8/9
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مشاهد لتشييع عائلة سورية قضت بقصف إسرائيلي على بلدة شمع في جنوب لبنان
9/9
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
مشاهد لتشييع عائلة سورية قضت بقصف إسرائيلي على بلدة شمع في جنوب لبنان
وشرح المسعف في جمعية الرسالة، موسى الشعلان، لـ"سبوتنيك" عمليات الإنقاذ وانتشال الجثامين عقب الاستهداف، قائلا: "منذ اللحظات الأولى توجهنا نحو مكان الغارة. وصلنا على أساس وجود أربعة جرحى، ولكن عند بدء العملية وجدنا جثامين مقطعة وأشلاء، وواجهنا صعوبة في جمعها وفرزها. حتى صباح اليوم، تعاونا مع أطراف أخرى في المستشفى لفرز الجثامين وعددهم أربعة".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن ردا على الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية
30 يوليو, 21:11 GMT
وأضاف الشعلان: "العائلة كانت مكونة من أم وثلاثة أطفال قضوا في الغارة. ابنتها متزوجة وتعيش في منطقة مجاورة، ولم تكن موجودة في المكان، أما الوالد فقد توفي في سوريا، وسمعنا أن لها ابنًا يعيش في قبرص".
هذا ويرتفع عدد السوريين الذين قضوا في لبنان منذ بداية المواجهات إلى 18، وكانت قد رد "حزب الله" على الإستهداف بقصف مستوطنة متسوفا بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
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