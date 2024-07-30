لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن ردا على الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حقوقي فلسطيني: الاحتلال يعاقب بشكل جماعي ويهدف إلى قتل الجيل الناشئ
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
مصطفى حمدان: لا يمكن أن يكون هناك خطأ تقني من المقاومة في لبنان
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ما هو حجم التأثير التركي في أزمة غزة
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما هو حجم التأثير التركي في أزمة غزة
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تاريخيًا لايوجد هنالك شعب روسي وشعب أوكراني لأن كليهما شعب واحد
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما هي حدود التدخل الإيراني في المواجهة إذا هاجمت إسرائيل لبنان
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:04 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240730/لبنان-يتقدم-بشكوى-لمجلس-الأمن-ردا-على-الهجوم-الإسرائيلي-على-الضاحية-الجنوبية-1091265276.html
لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن ردا على الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية
لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن ردا على الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية
سبوتنيك عربي
أعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن إدانة الحكومة الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت، اليوم الثلاثاء، الذي استهدف قيادياً من حزب الله... 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T21:11+0000
2024-07-30T21:11+0000
أخبار حزب الله
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068616149_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_0a59ebdb3b69024b42eb080c3329cd47.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال ميقاتي، في بيان لمجلس الوزراء، "لم تشبع آلة القتل الإسرائيلية عن استهداف المناطق اللبنانية في الجنوب والبقاع وصولاً إلى عمق العاصمة بيروت، وعلى بعد أمتار من أحد أكبر المستشفيات في لبنان".وأضاف، "هذا العمل الإجرامي الذي حصل الليلة هو حلقة في سلسلة العمليات العدوانية التي تحصد المدنيين وهو أمر نضعه برسم المجتمع الدولي الذي عليه تحمّل مسؤولياته والضغط بكل قوة لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها وتهديداتها وتطبيق القرارات الدولية".وأعلن مجلس الوزراء عقد اجتماع غداً بحضور جميع الوزراء لمناقشة مستجدات الوضع عقب الهجوم الإسرائيلي.من ناحيته، قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، خلال مداخلة هاتفية، مع قناة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" إن لبنان "سيقدم شكوى لمجلس الأمن في هذا الصدد".كما أعرب عن أهمية أن يكون "رد حزب الله على إسرائيل متناسقاً".فيما قال وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين إن إسرائيل حاولت من خلال استهداف الضاحية الجنوبية في بيروت، اليوم الثلاثاء، "تثبيت التهمة" على حزب الله على خلفية الهجوم على بلدة مجدل شمس في مرتفعات الجولان الذي أسفر عن مقتل أكثر من 10 أشخاص.وأكد شرف الدين، لسبوتنيك، "إسرائيل تحاول من خلال استهداف الضاحية الجنوبية الاحتيال وتضليل الرأي العام العالمي لإثبات التهمة على حزب الله".وأضاف، "أعلن تعليق اعتكافي عن حضور جلسات مجلس الوزراء، وسأحضر في الاجتماع الذي سيعقد غداً الأربعاء، نظراً للوضع الأمني المستجد، وذلك من منطلق الواجب الوطني ومبدأ المشاركة".وتعرضت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت لغارة جوية، أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذها لاستهداف قيادي كبير بحزب الله.ووقع انفجار ناتج عن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى بجانب مستشفى بهمن في منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، نفذتها طائرة مسيرة، أطلقت 3 صواريخ.وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية ولبنانية معلومات بشأن كون المستهدف بالغارة الإسرائيلية هو القيادي بحزب الله فؤاد شكر، ولكن مسؤولًا بالحزب نفى لـ "سبوتنيك" صحة المعلومات المتداولة بشأن مقتل أحد قيادييه.وأعلنت الصحة اللبنانية مقتل امرأة وإصابة 68 آخرين خلال الغارة من بينهم خمسة إصابتهم حرجة.هذا وشهدت الأيام الماضية تصعيداً خطيراً على الجبهة اللبنانية الجنوبية بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، مع ازدياد المخاوف من اندلاع حرب شاملة بعد هجوم صاروخي، يوم السبت الماضي، أسفر عن مقتل 12 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين في بلدة مجدل شمس شمال هضبة الجولان، حيث وجه الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله" اللبناني، في حين نفى الحزب نفياً قاطعاً الأمر ولم تعلن أي جهة تبنيها الهجوم.تأتي التطورات في سياق معارك متواصلة بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 9 أشهر.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، مما تسبب بتدمير الكثير من القرى الحدودية اللبنانية وتهجير أهالي القرى، كما تهجر سكان المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للشريط الحدودي مع لبنان.
https://sarabic.ae/20240730/وسائل-إعلام-لبنانية-ضربة-جوية-تستهدف-الضاحية-الجنوبية-في-العاصمة-بيروت-1091260682.html
https://sarabic.ae/20240730/وسائل-إعلام-لبنانية-ضربة-جوية-تستهدف-الضاحية-الجنوبية-في-العاصمة-بيروت-1091260682.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068616149_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_20941ee4a78b9529c6f77f38430aafcb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن ردا على الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية

21:11 GMT 30.07.2024
© AFP 2023 / ED JONESمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
© AFP 2023 / ED JONES
تابعنا عبر
أعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن إدانة الحكومة الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت، اليوم الثلاثاء، الذي استهدف قيادياً من حزب الله اللبناني، فيما أكد وزير الخارجية أن لبنان سيتقدم بشكوى لمجلس الأمن في هذا الصدد.
القاهرة - سبوتنيك. وقال ميقاتي، في بيان لمجلس الوزراء، "لم تشبع آلة القتل الإسرائيلية عن استهداف المناطق اللبنانية في الجنوب والبقاع وصولاً إلى عمق العاصمة بيروت، وعلى بعد أمتار من أحد أكبر المستشفيات في لبنان".
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
وسائل إعلام لبنانية: غارة معادية استهدفت محيط مجلس شورى "حزب الله" في الضاحية الجنوبية... فيديو
17:05 GMT
وأضاف، "هذا العمل الإجرامي الذي حصل الليلة هو حلقة في سلسلة العمليات العدوانية التي تحصد المدنيين وهو أمر نضعه برسم المجتمع الدولي الذي عليه تحمّل مسؤولياته والضغط بكل قوة لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها وتهديداتها وتطبيق القرارات الدولية".
وأعلن مجلس الوزراء عقد اجتماع غداً بحضور جميع الوزراء لمناقشة مستجدات الوضع عقب الهجوم الإسرائيلي.
من ناحيته، قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، خلال مداخلة هاتفية، مع قناة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" إن لبنان "سيقدم شكوى لمجلس الأمن في هذا الصدد".
كما أعرب عن أهمية أن يكون "رد حزب الله على إسرائيل متناسقاً".
فيما قال وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين إن إسرائيل حاولت من خلال استهداف الضاحية الجنوبية في بيروت، اليوم الثلاثاء، "تثبيت التهمة" على حزب الله على خلفية الهجوم على بلدة مجدل شمس في مرتفعات الجولان الذي أسفر عن مقتل أكثر من 10 أشخاص.
وأكد شرف الدين، لسبوتنيك، "إسرائيل تحاول من خلال استهداف الضاحية الجنوبية الاحتيال وتضليل الرأي العام العالمي لإثبات التهمة على حزب الله".
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
وسائل إعلام لبنانية: غارة معادية استهدفت محيط مجلس شورى "حزب الله" في الضاحية الجنوبية... فيديو
17:05 GMT
وأضاف، "أعلن تعليق اعتكافي عن حضور جلسات مجلس الوزراء، وسأحضر في الاجتماع الذي سيعقد غداً الأربعاء، نظراً للوضع الأمني المستجد، وذلك من منطلق الواجب الوطني ومبدأ المشاركة".
وتعرضت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت لغارة جوية، أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذها لاستهداف قيادي كبير بحزب الله.
ووقع انفجار ناتج عن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى بجانب مستشفى بهمن في منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، نفذتها طائرة مسيرة، أطلقت 3 صواريخ.
وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية ولبنانية معلومات بشأن كون المستهدف بالغارة الإسرائيلية هو القيادي بحزب الله فؤاد شكر، ولكن مسؤولًا بالحزب نفى لـ "سبوتنيك" صحة المعلومات المتداولة بشأن مقتل أحد قيادييه.
وأعلنت الصحة اللبنانية مقتل امرأة وإصابة 68 آخرين خلال الغارة من بينهم خمسة إصابتهم حرجة.
هذا وشهدت الأيام الماضية تصعيداً خطيراً على الجبهة اللبنانية الجنوبية بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، مع ازدياد المخاوف من اندلاع حرب شاملة بعد هجوم صاروخي، يوم السبت الماضي، أسفر عن مقتل 12 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين في بلدة مجدل شمس شمال هضبة الجولان، حيث وجه الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله" اللبناني، في حين نفى الحزب نفياً قاطعاً الأمر ولم تعلن أي جهة تبنيها الهجوم.
تأتي التطورات في سياق معارك متواصلة بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 9 أشهر.
وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، مما تسبب بتدمير الكثير من القرى الحدودية اللبنانية وتهجير أهالي القرى، كما تهجر سكان المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للشريط الحدودي مع لبنان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
سجن أيالون في الرملة، إسرائيل - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اهتمام إسرائيلي داخلي بصدامات معسكر "سديه تيمان"21:11 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اقتحام معسكر "سديه تيمان" الإسرائيليأمس, 14:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала