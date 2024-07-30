https://sarabic.ae/20240730/وسائل-إعلام-لبنانية-ضربة-جوية-تستهدف-الضاحية-الجنوبية-في-العاصمة-بيروت-1091260682.html

وسائل إعلام لبنانية: غارة معادية استهدفت محيط مجلس شورى "حزب الله" في الضاحية الجنوبية... فيديو

وسائل إعلام لبنانية: غارة معادية استهدفت محيط مجلس شورى "حزب الله" في الضاحية الجنوبية... فيديو

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، أن ضربة جوية استهدفت منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية من العاصمة بيروت، بالقرب من مستشفى "بهمن". 30.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-30T17:05+0000

2024-07-30T17:05+0000

2024-07-30T17:21+0000

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وأضافت الوكالة الوطنية للإعلام، أن "غارة معادية استهدفت محيط مجلس شورى "حزب الله" في حارة حريك".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أن "انفجار ناتج عن غارة جوية إسرائيلية على منطقة حارة حريك بجانب مستشفى بهمن في الضاحية الجنوبية لبيروت".وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان له، أنه "هاجمنا بشكل دقيق في بيروت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس".وأسفرت حادثة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، يوم السبت الفائت، عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين، حيث وجّه فيها الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله" اللبناني، في حين نفى الحزب نفيا قاطعا الأمر.ومن جانبها، دعت الحكومة اللبنانية إلى "وقف فوري للأعمال العدائية على كل الجبهات"، مؤكدة بالقول: "ندين كل أعمال العنف ضد جميع المدنيين".تأتي التطورات في سياق معارك متواصلة بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ نحو 10 أشهر.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية اللبنانية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، ما تسبب بتدمير الكثير من القرى الحدودية اللبنانية وتهجير أهاليها، كما تهجر سكان المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للشريط الحدودي مع لبنان.

https://sarabic.ae/20240730/خطر-على-الأمن-القومي-تقرير-الجيش-الإسرائيلي-أوقف-الحديث-عن-لبنان-وانشغل-بـأحداث-الشغب-1091255772.html

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