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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
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https://sarabic.ae/20240730/خطر-على-الأمن-القومي-تقرير-الجيش-الإسرائيلي-أوقف-الحديث-عن-لبنان-وانشغل-بـأحداث-الشغب-1091255772.html
"خطر على الأمن القومي".. تقرير: الجيش الإسرائيلي أوقف الحديث عن لبنان وانشغل بـ"أحداث الشغب"
"خطر على الأمن القومي".. تقرير: الجيش الإسرائيلي أوقف الحديث عن لبنان وانشغل بـ"أحداث الشغب"
سبوتنيك عربي
ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش أوقف الحديث عما يجري في لبنان، وانشغل بـ"أحداث الشغب" الداخلية. 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T15:00+0000
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ونقلت الإذاعة عن آفي إشكنازي، المحلل السياسي لصحيفة "معاريف"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي انشغل بأحداث الفوضى والشغب التي وقعت في قاعدة "سديه تيمان" ولم يعر الاهتمام المطلوب بلبنان.ووصف الإعلامي الإسرائيلي هذا الاهتمام بـ"الخطر على أمن دولة إسرائيل"، مضيفا أن "قوات الجيش الإسرائيلي التي ذهبت للضفة الغربية للقتال، كان يفترض بها الذهاب إلى قطاع غزة".وتظاهر نشطاء يمينيون وأعضاء في الكنيست في قاعدة ميدانية، يوم أمس الاثنين، بعد اعتقال 9 جنود من الجيش الإسرائيلي للاشتباه في إساءة معاملة الأسير الفلسطيني نوح، وتوسعت المظاهرات إلى قاعدة قريبة من منزل، حيث يُحتجز الجنود التسعة، واقتحم المتظاهرون المكان، فيما أدان الجيش الإسرائيلي الحادث الخطير، قائلا إنه "إهانة لأمن الدولة".وأضاف رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي، أن "الجيش الإسرائيلي لن يسمح باقتحام القواعد، فهذه جريمة جنائية وتضر بأمن الدولة، والجيش الإسرائيلي لديه أوامر وقواعد يجب أن يمتثل لها في ساحة المعركة، عندما تصادف إرهابيين، فإن المهمة هي قتلهم ولكن منذ اللحظة التي يتم فيها القبض على الإرهابي، هناك أوامر وقواعد".وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 1200 متظاهر وصلوا إلى القاعدة في "بيت ليد" وإن العشرات منهم اقتحموها أثناء أعمال الشغب، وقال مسؤولون كبار في جيش الدفاع الإسرائيلي إن المناقشات الأمنية الحرجة والحساسة، بشأن رد جيش الدفاع الإسرائيلي في لبنان توقفت، بسبب اقتحام القواعد.وفي المقابل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل مدني في الثلاثينيات من عمره على خلفية سقوط قذيفة صاروخية مباشرة عليه في مستوطنة "هاغوشريم" بالجليل الأعلى شمالي البلاد.تأتي تلك التطورات في أعقاب مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين إثر قصف صاروخي استهدف بلدة مجدل شمس شمال هضبة الجولان السورية المحتلة، حيث وجه الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله" اللبناني، في حين نفى الحزب نفيا قاطعًا الأمر ولم تعلن أي جهة تبنيها الهجوم.
https://sarabic.ae/20240730/غالانت-يطالب-بفتح-تحقيق-بشأن-إمكانية-تدخل-بن-غفير-لمنع-الشرطة-من-تفريق-مقتحمي-مقر-الشرطة-العسكرية-1091254755.html
https://sarabic.ae/20240730/مقتل-إسرائيلي-إثر-سقوط-قذيفة-صاروخية-في-مستوطنة-هاغوشريم-بالجليل-الأعلى-1091252235.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله

"خطر على الأمن القومي".. تقرير: الجيش الإسرائيلي أوقف الحديث عن لبنان وانشغل بـ"أحداث الشغب"

15:00 GMT 30.07.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZجنود من الجيش الإسرائيلي، يقومون بدورية حول موقع على طول الحدود الجنوبية لإسرائيل مع قطاع غزة، 13 يونيو/ حزيران 2024
جنود من الجيش الإسرائيلي، يقومون بدورية حول موقع على طول الحدود الجنوبية لإسرائيل مع قطاع غزة، 13 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش أوقف الحديث عما يجري في لبنان، وانشغل بـ"أحداث الشغب" الداخلية.
ونقلت الإذاعة عن آفي إشكنازي، المحلل السياسي لصحيفة "معاريف"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي انشغل بأحداث الفوضى والشغب التي وقعت في قاعدة "سديه تيمان" ولم يعر الاهتمام المطلوب بلبنان.
ووصف الإعلامي الإسرائيلي هذا الاهتمام بـ"الخطر على أمن دولة إسرائيل"، مضيفا أن "قوات الجيش الإسرائيلي التي ذهبت للضفة الغربية للقتال، كان يفترض بها الذهاب إلى قطاع غزة".
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
غالانت يطالب بفتح تحقيق بشأن إمكانية تدخل بن غفير لمنع الشرطة من تفريق مقتحمي مقر الشرطة العسكرية
14:44 GMT
وتظاهر نشطاء يمينيون وأعضاء في الكنيست في قاعدة ميدانية، يوم أمس الاثنين، بعد اعتقال 9 جنود من الجيش الإسرائيلي للاشتباه في إساءة معاملة الأسير الفلسطيني نوح، وتوسعت المظاهرات إلى قاعدة قريبة من منزل، حيث يُحتجز الجنود التسعة، واقتحم المتظاهرون المكان، فيما أدان الجيش الإسرائيلي الحادث الخطير، قائلا إنه "إهانة لأمن الدولة".
وأضاف رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي، أن "الجيش الإسرائيلي لن يسمح باقتحام القواعد، فهذه جريمة جنائية وتضر بأمن الدولة، والجيش الإسرائيلي لديه أوامر وقواعد يجب أن يمتثل لها في ساحة المعركة، عندما تصادف إرهابيين، فإن المهمة هي قتلهم ولكن منذ اللحظة التي يتم فيها القبض على الإرهابي، هناك أوامر وقواعد".
وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 1200 متظاهر وصلوا إلى القاعدة في "بيت ليد" وإن العشرات منهم اقتحموها أثناء أعمال الشغب، وقال مسؤولون كبار في جيش الدفاع الإسرائيلي إن المناقشات الأمنية الحرجة والحساسة، بشأن رد جيش الدفاع الإسرائيلي في لبنان توقفت، بسبب اقتحام القواعد.
سيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
مقتل إسرائيلي إثر سقوط قذيفة صاروخية في مستوطنة "هاغوشريم" بالجليل الأعلى
13:45 GMT
وفي المقابل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل مدني في الثلاثينيات من عمره على خلفية سقوط قذيفة صاروخية مباشرة عليه في مستوطنة "هاغوشريم" بالجليل الأعلى شمالي البلاد.
تأتي تلك التطورات في أعقاب مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين إثر قصف صاروخي استهدف بلدة مجدل شمس شمال هضبة الجولان السورية المحتلة، حيث وجه الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله" اللبناني، في حين نفى الحزب نفيا قاطعًا الأمر ولم تعلن أي جهة تبنيها الهجوم.
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