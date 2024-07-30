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مساحة حرة
ما هو حجم التأثير التركي في أزمة غزة
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
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مقتل إسرائيلي إثر سقوط قذيفة صاروخية في مستوطنة "هاغوشريم" بالجليل الأعلى
مقتل إسرائيلي إثر سقوط قذيفة صاروخية في مستوطنة "هاغوشريم" بالجليل الأعلى
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل شخص إثر سقوط قذيفة صاروخية في بلدة "هاغوشريم" بالجليل الأعلى. 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T13:45+0000
2024-07-30T13:45+0000
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل مدني في الثلاثينيات من عمره على خلفية سقوط قذيفة صاروخية مباشرة عليه في مستوطنة "هاغوشريم" بالجليل الأعلى شمالي البلاد.ومن جهتها أكدت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية أنه المواطن الإسرائيلي قد أصيب بجروح خطيرة بشظية مباشرة عندما أصاب الصاروخ كيبوتس "غوشريم"، ولكنه لقي حتفه بعدها بدقائق.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف عدة مواقع عسكرية للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. وقال "حزب الله" في عدة بيانات له إن عناصره استهدفوا أمس الاثنين، "8 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث قصفوا موقع البغدادي بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وقصفوا التجهيزات الفنية المستحدثة التي تم تثبيتها مؤخرًا في تلة الكرنتينا، وفي موقع المالكية. وبعد مراقبة ومتابعة لقوات الجيش الإسرائيلي في موقع الراهب، كمن عناصر الحزب لدبابة ميركافا، وعند وصولها إلى دائرة نيران المجاهدين استهدفوها بصاروخ موجّه وأصابوها إصابة مباشرة، وقصفوا مواقع العباد ودشمه وتجهيزاته التجسسية".تأتي تلك التطورات في أعقاب مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين إثر قصف صاروخي استهدف بلدة مجدل شمس شمال هضبة الجولان السورية المحتلة، حيث وجه الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله" اللبناني، في حين نفى الحزب نفيا قاطعًا الأمر ولم تعلن أي جهة تبنيها الهجوم.وقد توعدت إسرائيل بالرد، ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عقد مجلس الوزراء على الفور وإعلان الحرب في الشمال على الفور.ومن جانبها، دعت الحكومة اللبنانية إلى "وقف فوري للأعمال العدائية على كل الجبهات". وقالت: "ندين كل أعمال العنف ضد جميع المدنيين". حيث تأتي التطورات في سياق معارك متواصلة بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 9 أشهر.
https://sarabic.ae/20240727/الجيش-الإسرائيلي-يحمل-حزب-الله-مسؤولية-قصف-بلدة-مجدل-شمس-والحزب-ينفي-1091181230.html
https://sarabic.ae/20240730/نقيب-أصحاب-المستشفيات-الخاصة-في-لبنان-المستلزمات-الطبية-تكفي-لشهرين-في-حال-توسع-الحرب--1091249398.html
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

مقتل إسرائيلي إثر سقوط قذيفة صاروخية في مستوطنة "هاغوشريم" بالجليل الأعلى

13:45 GMT 30.07.2024
© AP Photo / Hassan Ammarسيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023.
سيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
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أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل شخص إثر سقوط قذيفة صاروخية في بلدة "هاغوشريم" بالجليل الأعلى.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل مدني في الثلاثينيات من عمره على خلفية سقوط قذيفة صاروخية مباشرة عليه في مستوطنة "هاغوشريم" بالجليل الأعلى شمالي البلاد.
ومن جهتها أكدت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية أنه المواطن الإسرائيلي قد أصيب بجروح خطيرة بشظية مباشرة عندما أصاب الصاروخ كيبوتس "غوشريم"، ولكنه لقي حتفه بعدها بدقائق.
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2024
الجيش الإسرائيلي يحمل "حزب الله" مسؤولية قصف بلدة مجدل شمس والحزب ينفي
27 يوليو, 17:59 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف عدة مواقع عسكرية للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
وقال "حزب الله" في عدة بيانات له إن عناصره استهدفوا أمس الاثنين، "8 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث قصفوا موقع البغدادي بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وقصفوا التجهيزات الفنية المستحدثة التي تم تثبيتها مؤخرًا في تلة الكرنتينا، وفي موقع المالكية. وبعد مراقبة ومتابعة لقوات الجيش الإسرائيلي في موقع الراهب، كمن عناصر الحزب لدبابة ميركافا، وعند وصولها إلى دائرة نيران المجاهدين استهدفوها بصاروخ موجّه وأصابوها إصابة مباشرة، وقصفوا مواقع العباد ودشمه وتجهيزاته التجسسية".
تأتي تلك التطورات في أعقاب مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين إثر قصف صاروخي استهدف بلدة مجدل شمس شمال هضبة الجولان السورية المحتلة، حيث وجه الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله" اللبناني، في حين نفى الحزب نفيا قاطعًا الأمر ولم تعلن أي جهة تبنيها الهجوم.
العسكريون المتقاعدون يتظاهرون أمام البرلمان اللبناني رفضا لإقرار الموازنة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان: المستلزمات الطبية تكفي لشهرين في حال توسع الحرب
12:15 GMT
وقد توعدت إسرائيل بالرد، ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عقد مجلس الوزراء على الفور وإعلان الحرب في الشمال على الفور.
ومن جانبها، دعت الحكومة اللبنانية إلى "وقف فوري للأعمال العدائية على كل الجبهات". وقالت: "ندين كل أعمال العنف ضد جميع المدنيين". حيث تأتي التطورات في سياق معارك متواصلة بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 9 أشهر.
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