https://sarabic.ae/20240730/مقتل-إسرائيلي-إثر-سقوط-قذيفة-صاروخية-في-مستوطنة-هاغوشريم-بالجليل-الأعلى-1091252235.html
مقتل إسرائيلي إثر سقوط قذيفة صاروخية في مستوطنة "هاغوشريم" بالجليل الأعلى
مقتل إسرائيلي إثر سقوط قذيفة صاروخية في مستوطنة "هاغوشريم" بالجليل الأعلى
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل شخص إثر سقوط قذيفة صاروخية في بلدة "هاغوشريم" بالجليل الأعلى. 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T13:45+0000
2024-07-30T13:45+0000
2024-07-30T13:45+0000
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل مدني في الثلاثينيات من عمره على خلفية سقوط قذيفة صاروخية مباشرة عليه في مستوطنة "هاغوشريم" بالجليل الأعلى شمالي البلاد.ومن جهتها أكدت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية أنه المواطن الإسرائيلي قد أصيب بجروح خطيرة بشظية مباشرة عندما أصاب الصاروخ كيبوتس "غوشريم"، ولكنه لقي حتفه بعدها بدقائق.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف عدة مواقع عسكرية للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. وقال "حزب الله" في عدة بيانات له إن عناصره استهدفوا أمس الاثنين، "8 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث قصفوا موقع البغدادي بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وقصفوا التجهيزات الفنية المستحدثة التي تم تثبيتها مؤخرًا في تلة الكرنتينا، وفي موقع المالكية. وبعد مراقبة ومتابعة لقوات الجيش الإسرائيلي في موقع الراهب، كمن عناصر الحزب لدبابة ميركافا، وعند وصولها إلى دائرة نيران المجاهدين استهدفوها بصاروخ موجّه وأصابوها إصابة مباشرة، وقصفوا مواقع العباد ودشمه وتجهيزاته التجسسية".تأتي تلك التطورات في أعقاب مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين إثر قصف صاروخي استهدف بلدة مجدل شمس شمال هضبة الجولان السورية المحتلة، حيث وجه الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله" اللبناني، في حين نفى الحزب نفيا قاطعًا الأمر ولم تعلن أي جهة تبنيها الهجوم.وقد توعدت إسرائيل بالرد، ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عقد مجلس الوزراء على الفور وإعلان الحرب في الشمال على الفور.ومن جانبها، دعت الحكومة اللبنانية إلى "وقف فوري للأعمال العدائية على كل الجبهات". وقالت: "ندين كل أعمال العنف ضد جميع المدنيين". حيث تأتي التطورات في سياق معارك متواصلة بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 9 أشهر.
https://sarabic.ae/20240727/الجيش-الإسرائيلي-يحمل-حزب-الله-مسؤولية-قصف-بلدة-مجدل-شمس-والحزب-ينفي-1091181230.html
https://sarabic.ae/20240730/نقيب-أصحاب-المستشفيات-الخاصة-في-لبنان-المستلزمات-الطبية-تكفي-لشهرين-في-حال-توسع-الحرب--1091249398.html
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
مقتل إسرائيلي إثر سقوط قذيفة صاروخية في مستوطنة "هاغوشريم" بالجليل الأعلى
أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل شخص إثر سقوط قذيفة صاروخية في بلدة "هاغوشريم" بالجليل الأعلى.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل مدني في الثلاثينيات من عمره على خلفية سقوط قذيفة صاروخية مباشرة عليه في مستوطنة "هاغوشريم" بالجليل الأعلى شمالي البلاد.
ومن جهتها أكدت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية أنه المواطن الإسرائيلي قد أصيب بجروح خطيرة بشظية مباشرة عندما أصاب الصاروخ كيبوتس "غوشريم"، ولكنه لقي حتفه بعدها بدقائق.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن "حزب الله" اللبناني
استهداف عدة مواقع عسكرية للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
وقال "حزب الله" في عدة بيانات له إن عناصره استهدفوا أمس الاثنين، "8 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث قصفوا موقع البغدادي بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وقصفوا التجهيزات الفنية المستحدثة التي تم تثبيتها مؤخرًا في تلة الكرنتينا، وفي موقع المالكية. وبعد مراقبة ومتابعة لقوات الجيش الإسرائيلي في موقع الراهب، كمن عناصر الحزب لدبابة ميركافا، وعند وصولها إلى دائرة نيران المجاهدين استهدفوها بصاروخ موجّه وأصابوها إصابة مباشرة، وقصفوا مواقع العباد ودشمه وتجهيزاته التجسسية".
تأتي تلك التطورات في أعقاب مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين إثر قصف صاروخي استهدف بلدة مجدل شمس شمال هضبة الجولان السورية المحتلة، حيث وجه الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام
إلى "حزب الله" اللبناني، في حين نفى الحزب نفيا قاطعًا الأمر ولم تعلن أي جهة تبنيها الهجوم.
وقد توعدت إسرائيل بالرد، ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
إلى عقد مجلس الوزراء على الفور وإعلان الحرب في الشمال على الفور.
ومن جانبها، دعت الحكومة اللبنانية إلى "وقف فوري للأعمال العدائية على كل الجبهات". وقالت: "ندين كل أعمال العنف ضد جميع المدنيين". حيث تأتي التطورات في سياق معارك متواصلة بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 9 أشهر.