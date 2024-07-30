https://sarabic.ae/20240730/نقيب-أصحاب-المستشفيات-الخاصة-في-لبنان-المستلزمات-الطبية-تكفي-لشهرين-في-حال-توسع-الحرب--1091249398.html
نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان: المستلزمات الطبية تكفي لشهرين في حال توسع الحرب
نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان: المستلزمات الطبية تكفي لشهرين في حال توسع الحرب
سبوتنيك عربي
أعلن نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في بيروت، سليمان هارون، أنّه تم وضع خطة طوارئ بالاشتراك مع وزارة الصحة اللبنانية في حال توسع الحرب الإسرائيلية على لبنان. 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T12:15+0000
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وأضاف في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أنّه "تم تدريب جميع الفرق العاملة والطواقم الطبية والتمريضية لمواجهة أيّ حرب قد تُشن على لبنان وهناك جهوزية كاملة".وشدّد النقيب على أنّ "الوضع الطبي في لبنان تحت السيطرة ما لم يقم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات اللبنانية على أساس أنّها أهداف عسكرية".
https://sarabic.ae/20240730/خبير-لبناني-كل-المناطق-اللبنانية-خط-أحمر-بالنسبة-لـحزب-الله-1091244083.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان: المستلزمات الطبية تكفي لشهرين في حال توسع الحرب
حصري
أعلن نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في بيروت، سليمان هارون، أنّه تم وضع خطة طوارئ بالاشتراك مع وزارة الصحة اللبنانية في حال توسع الحرب الإسرائيلية على لبنان.
وأضاف في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أنّه "تم تدريب جميع الفرق العاملة والطواقم الطبية والتمريضية لمواجهة أيّ حرب قد تُشن على لبنان وهناك جهوزية كاملة".
وفيما يتعلّق بالمستلزمات الطبية، لفت النقيب إلى أنّ "هناك مخزونا يكفي لشهرين في حال توسّع الحرب".
وأشار إلى "وجود غرفة عمليات في وزارة الصحة حاضرة للتنسيق مع كل المستشفيات على كامل الأراضي اللبنانية في حال تعثّر حصول أيّ من المصابين على العلاج المطلوب".
وشدّد النقيب على أنّ "الوضع الطبي في لبنان تحت السيطرة ما لم يقم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات اللبنانية على أساس أنّها أهداف عسكرية".