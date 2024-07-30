https://sarabic.ae/20240730/خبير-لبناني-كل-المناطق-اللبنانية-خط-أحمر-بالنسبة-لـحزب-الله-1091244083.html
خبير لبناني: كل المناطق اللبنانية خط أحمر بالنسبة لـ"حزب الله"
خبير لبناني: كل المناطق اللبنانية خط أحمر بالنسبة لـ"حزب الله"
سبوتنيك عربي
أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" البرلمانية اللبنانية، علي خريس، اليوم الثلاثاء، أن كل المناطق اللبنانية خط أحمر بالنسبة لـ "حزب الله"، وأن سيناريو الاغتيالات... 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T10:25+0000
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أكد النائب اللبناني، علي خريس، أن "حزب الله اللبناني سيرد على أي اعتداء إسرائيلي على الأراضي اللبنانية".وأوضح خريس في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أن "كل المناطق اللبنانية بالنسبة لحزب الله "خط أحمر"، بعيدًا عما تمثله العاصمة اللبنانية بيروت من رمزية كبيرة في هذا الإطار".أما عن سيناريو الاغتيالات الذي قد تنفذه إسرائيل على الأراضي اللبنانية، قال خريس إنه "وارد جدًا وحزب الله سيرد على هذا الاستهداف في حال حدوثه بما يتناسب".وفي وقت سابق، أكد وزير العمل اللبناني، مصطفى بيرم، أن "الحكومة اللبنانية تقوم بكل ما يلزم من أجل منع توسع العدوان الإسرائيلي على لبنان".وأضاف بيرم أن "السلطات اللبنانية ردت بدورها على التحذيرات الدولية، التي وصلت وأكدت أن "حزب الله" لا يمزح، وصمته يدل على ثقة كبيرة لديه، بأنه قادر على توجيه ضربات موجعة للجيش الإسرائيلي".ولفت بيرم إلى أن شركات الطيران، التي ألغت رحلاتها إلى مطار بيروت الدولي، اتخذت القرار عينه بالنسبة لمطار تل أبيب، وهي بالتالي معادلة تفرض لأول مرة، وهي معادلة وقف الرحلات في مطار بيروت يعني وقف الرحلات في مطار تل أبيب.بعد تهديدات نتنياهو.. كيف سيكون الرد الإسرائيلي على حادث مجدل شمس وتداعياته؟بزشكيان يحذر من عواقب أي هجوم إسرائيلي محتمل على لبنان
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تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
خبير لبناني: كل المناطق اللبنانية خط أحمر بالنسبة لـ"حزب الله"
حصري
أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" البرلمانية اللبنانية، علي خريس، اليوم الثلاثاء، أن كل المناطق اللبنانية خط أحمر بالنسبة لـ "حزب الله"، وأن سيناريو الاغتيالات من قبل إسرائيل وارد.
أكد النائب اللبناني، علي خريس، أن "حزب الله اللبناني سيرد على أي اعتداء إسرائيلي على الأراضي اللبنانية".
وأوضح خريس في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أن "كل المناطق اللبنانية بالنسبة لحزب الله "خط أحمر"، بعيدًا عما تمثله العاصمة اللبنانية بيروت من رمزية كبيرة في هذا الإطار".
وشدد النائب اللبناني على أن" إسرائيل حكومة وشعبًا تخاف اليوم من شن أي عدوان على لبنان"، مؤكداً أن "الضربة الإسرائيلية قادمة لا محالة وهناك ضغوطات دولية كبيرة لاحتواء تداعياتها".
أما عن سيناريو الاغتيالات الذي قد تنفذه إسرائيل على الأراضي اللبنانية،
قال خريس إنه "وارد جدًا وحزب الله سيرد على هذا الاستهداف في حال حدوثه بما يتناسب".
وأضاف بيرم أن "السلطات اللبنانية ردت بدورها على التحذيرات الدولية، التي وصلت وأكدت أن "حزب الله" لا يمزح، وصمته يدل على ثقة كبيرة لديه، بأنه قادر على توجيه ضربات موجعة للجيش الإسرائيلي".
ولفت بيرم إلى أن شركات الطيران، التي ألغت رحلاتها إلى مطار بيروت الدولي، اتخذت القرار عينه بالنسبة لمطار تل أبيب، وهي بالتالي معادلة تفرض لأول مرة، وهي معادلة وقف الرحلات في مطار بيروت يعني وقف الرحلات في مطار تل أبيب.