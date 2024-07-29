https://sarabic.ae/20240729/وزير-العمل-اللبناني-الحكومة-تقوم-بكل-ما-يلزم-من-أجل-منع-توسع-العدوان-على-لبنان-1091229246.html

وزير العمل اللبناني: الحكومة تقوم بكل ما يلزم من أجل منع توسع العدوان على لبنان

وزير العمل اللبناني: الحكومة تقوم بكل ما يلزم من أجل منع توسع العدوان على لبنان

سبوتنيك عربي

أكّد وزير العمل اللبناني، مصطفى بيرم، اليوم الاثنين، أن "الحكومة اللبنانية تقوم بكل ما يلزم من أجل منع توسّع العدوان الإسرائيلي على لبنان". 29.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-29T16:26+0000

2024-07-29T16:26+0000

2024-07-29T16:26+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

لبنان

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103748/41/1037484125_0:277:3024:1978_1920x0_80_0_0_92326ee1ab05aea49601fbc55869f073.jpg

وأوضح بيرم في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "المسؤولين اللبنانيين تلقوا عدة الاتصالات، جعلتنا نفتخر بوجود مقاومة وقفت بوجه الجيش الإسرائيلي وجعلته مربك ويقوم بدراسة طبيعة الرد".واعتبر أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يريد أن يبيّن للإسرائيليين أنه لم يتخلى عن شمال إسرائيل والجولان، وعليه خلق هذه الفتنة عبر افتعاله مجزرة مدانة أصابت أهلنا السوريين الدروز في مجدل شمس".ولفت بيرم إلى أن "النائب الدرزي السابق وليد جنبلاط، والقيادات الدرزية أخذوا موقفًا مميزًا إلى جانب المقاومة، وهو ما أسقط السردية الإسرائيلية التي تدّعي أن الصاروخ الذي ضرب الجولان مصدره "حزب الله" اللبناني".ولفت إلى أن "شركات الطيران، التي ألغت رحلاتها إلى مطار بيروت الدولي اتخذت القرار عينه بالنسبة لمطار تل أبيب، وهي بالتالي معادلة تفرض لأول مرة وهي معادلة وقف الرحلات في مطار بيروت يعني وقف الرحلات في مطار تل أبيب".

https://sarabic.ae/20240729/بزشكيان-يحذر-من-عواقب-أي-هجوم-إسرائيلي-محتمل-على-لبنان-1091227988.html

لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, إسرائيل