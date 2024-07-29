https://sarabic.ae/20240729/وزير-العمل-اللبناني-الحكومة-تقوم-بكل-ما-يلزم-من-أجل-منع-توسع-العدوان-على-لبنان-1091229246.html
وزير العمل اللبناني: الحكومة تقوم بكل ما يلزم من أجل منع توسع العدوان على لبنان
وزير العمل اللبناني: الحكومة تقوم بكل ما يلزم من أجل منع توسع العدوان على لبنان
سبوتنيك عربي
أكّد وزير العمل اللبناني، مصطفى بيرم، اليوم الاثنين، أن "الحكومة اللبنانية تقوم بكل ما يلزم من أجل منع توسّع العدوان الإسرائيلي على لبنان". 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T16:26+0000
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وأوضح بيرم في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "المسؤولين اللبنانيين تلقوا عدة الاتصالات، جعلتنا نفتخر بوجود مقاومة وقفت بوجه الجيش الإسرائيلي وجعلته مربك ويقوم بدراسة طبيعة الرد".واعتبر أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يريد أن يبيّن للإسرائيليين أنه لم يتخلى عن شمال إسرائيل والجولان، وعليه خلق هذه الفتنة عبر افتعاله مجزرة مدانة أصابت أهلنا السوريين الدروز في مجدل شمس".ولفت بيرم إلى أن "النائب الدرزي السابق وليد جنبلاط، والقيادات الدرزية أخذوا موقفًا مميزًا إلى جانب المقاومة، وهو ما أسقط السردية الإسرائيلية التي تدّعي أن الصاروخ الذي ضرب الجولان مصدره "حزب الله" اللبناني".ولفت إلى أن "شركات الطيران، التي ألغت رحلاتها إلى مطار بيروت الدولي اتخذت القرار عينه بالنسبة لمطار تل أبيب، وهي بالتالي معادلة تفرض لأول مرة وهي معادلة وقف الرحلات في مطار بيروت يعني وقف الرحلات في مطار تل أبيب".
https://sarabic.ae/20240729/بزشكيان-يحذر-من-عواقب-أي-هجوم-إسرائيلي-محتمل-على-لبنان-1091227988.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, إسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, إسرائيل
وزير العمل اللبناني: الحكومة تقوم بكل ما يلزم من أجل منع توسع العدوان على لبنان
حصري
أكّد وزير العمل اللبناني، مصطفى بيرم، اليوم الاثنين، أن "الحكومة اللبنانية تقوم بكل ما يلزم من أجل منع توسّع العدوان الإسرائيلي على لبنان".
وأوضح بيرم في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "المسؤولين اللبنانيين تلقوا عدة الاتصالات، جعلتنا نفتخر بوجود مقاومة وقفت بوجه الجيش الإسرائيلي وجعلته مربك ويقوم بدراسة طبيعة الرد".
وأعلن بيرم أن "السلطات اللبنانية ردّت بدورها على التحذيرات الدولية، التي وصلت وأكّدت أن "حزب الله" لا يمزح، وصمته يدل على ثقة كبيرة لديه بأنه قادر على توجيه ضربات موجعة للجيش الإسرائيلي".
واعتبر أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يريد أن يبيّن للإسرائيليين أنه لم يتخلى عن شمال إسرائيل والجولان، وعليه خلق هذه الفتنة عبر افتعاله مجزرة مدانة أصابت أهلنا السوريين الدروز في مجدل شمس".
ولفت بيرم إلى أن "النائب الدرزي السابق وليد جنبلاط، والقيادات الدرزية أخذوا موقفًا مميزًا إلى جانب المقاومة، وهو ما أسقط السردية الإسرائيلية التي تدّعي أن الصاروخ الذي ضرب الجولان مصدره "حزب الله" اللبناني".
و شدّد يبرم على أن "حزب الله" نجح في فرض إيقاع معيّن في هذه المواجهة وهو يقوم منذ 10 أشهر، بتدمير وضرب مواقع إسرائيلية ويقوم بتوثيق ذلك في رسالة واضحة منه مفادها أن كل المرافق والبنى التحتية الإسرائيلية وضعت تحت مرمى صواريخ المقاومة وتنتظر الأمر لاستهدافها".
ولفت إلى أن "شركات الطيران، التي ألغت رحلاتها إلى مطار بيروت الدولي اتخذت القرار عينه بالنسبة لمطار تل أبيب، وهي بالتالي معادلة تفرض لأول مرة وهي معادلة وقف الرحلات في مطار بيروت يعني وقف الرحلات في مطار تل أبيب".