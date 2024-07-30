https://sarabic.ae/20240730/رئيسة-الوزراء-الإيطالية-أشعر-بقلق-بالغ-إزاء-التوترات-بين-لبنان-وإسرائيل-وخطر-التصعيد-الإقليمي-1091236978.html

رئيسة الوزراء الإيطالية: أشعر بقلق بالغ إزاء التوترات بين لبنان وإسرائيل وخطر التصعيد الإقليمي

رئيسة الوزراء الإيطالية: أشعر بقلق بالغ إزاء التوترات بين لبنان وإسرائيل وخطر التصعيد الإقليمي

سبوتنيك عربي

أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء التوترات بين لبنان وإسرائيل وخطر التصعيد الإقليمي، داعية الصين إلى لعب دور في... 30.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-30T06:13+0000

2024-07-30T06:13+0000

2024-07-30T06:13+0000

العالم العربي

طوفان الأقصى

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ونقلت قناة "تي جي كوم 24" الإيطالية عن ميلوني قولها أثناء زيارة لبكين: "أشعر بقلق بالغ إزاء ما يحدث في لبنان وخطر التصعيد الإقليمي في الوقت الذي يبدو فيه أنه قد يكون هناك بعض من بصيص الأمل".وتابعت ميلوني: "في كل مرة يبدو أننا نقترب قليلا من فرضية وقف إطلاق النار، يحدث شيء ما. وهذا يعني أن هناك لاعبين إقليميين مختلفين يهدفون إلى التصعيد ويهدفون دائما إلى إجبار إسرائيل على الرد، وأقول ذلك أيضا لدعوة إسرائيل ألا تقع في هذا الفخ"، وفق وصفها.وأضافت: "بالتأكيد الصين يمكن أن تكون محاوراً مهماً جداً في العمل على تطبيع العلاقات خاصة بين الدول العربية وإسرائيل بسبب علاقاتها مع طهران والرياض".وأسفرت حادثة مجدل شمس في الجولان، يوم السبت الماضي، عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين، حيث وجّه فيها الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله"، في حين نفى الحزب نفيا قاطعا الأمر.وتوعدت إسرائيل بالرد، فيما دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى عقد مجلس الوزراء على الفور وإعلان الحرب في الشمال.ومن جانبها، دعت الحكومة اللبنانية إلى "وقف فوري للأعمال العدائية على كل الجبهات"، مؤكدة بالقول: "ندين كل أعمال العنف ضد جميع المدنيين".تأتي التطورات في سياق معارك متواصلة بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ نحو 10 أشهر.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية اللبنانية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، ما تسبب بتدمير الكثير من القرى الحدودية اللبنانية وتهجير أهاليها، كما تهجر سكان المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للشريط الحدودي مع لبنان.

https://sarabic.ae/20240730/حزب-الله-يعلن-استهداف-8-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1091235959.html

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