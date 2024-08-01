https://sarabic.ae/20240801/نصر-الله-اغتيال-إسماعيل-هنية-في-طهران-لم-يؤد-إلا-إلى-تعزيز-قوى-المقاومة-1091323351.html

حسن نصرالله لإسرائيل: اضحكوا قليلا وستبكون كثيرا... لقد دخلنا مرحلة جديدة

حسن نصرالله لإسرائيل: اضحكوا قليلا وستبكون كثيرا... لقد دخلنا مرحلة جديدة

سبوتنيك عربي

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الخميس، أن عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، لم تؤد إلا إلى... 01.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-01T13:55+0000

2024-08-01T13:55+0000

2024-08-01T14:44+0000

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قال حسن نصر الله، في كلمة بثتها قناة "المنار" التابعة للحزب: "إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، في طهران لم يؤد إلا إلى تعزيز قوى المقاومة. نحن شركاء حماس في المقاومة والاستشهاد، وسنحقق النصر الحتمي".وأضاف نصر الله أن ما حصل في ضاحية بيروت هو عدوان واعتداء مباشر على مباني وأفراد مدنية، وقيادين بالمقاومة. ونفى نصر الله بشكل قاطع مسؤولية "حزب الله" عن حادث مجدل شمس، وقال:وأكد نصر الله أن إسرائيل لا تعرف أي خطوط حمراء، وأن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي بعد اغتيال، إسماعيل هنية. مؤكدا أن "نحن أمام معركة كبرى تجاوزت القضية فيها جبهات الإسناد ودخلت في مرحلة جديدة"، مضيفا: "إسرائيل لا تعرف أي خطوط حمراء وإيران لن تقف مكتوفة الأيدي بعد اغتيال إسماعيل هنية".وتوعد نصر الله إسرائيل بالرد على اغتيال، فؤاد شكر، وقصف الضاحية الجنوبية في بيروت، قائلا: "اضحكوا قليلا وستبكون كثيرا"، مؤكدا أن "اغتيال القيادي فؤاد شكر لن يوقف "حزب الله" بل سيزيد من عزمنا وإرادتنا وتمسكنا بقراراتنا". وأضاف: "نحن في معركة مفتوحة على كافة الجبهات تنتقل إلى مستوى جديد".وفي وقت سابق، كان "حزب الله" قد أعلن مقتل القيادي، فؤاد شكر، نتيجة لغارة إسرائيلية على أحد الأبنية التي كان متواجدا فيها، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.وشهدت الأيام الماضية، تصعيدا خطيرا على الجبهة اللبنانية الجنوبية بين "حزب الله" من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، مع ازدياد المخاوف من اندلاع حرب شاملة بعد هجوم صاروخي، أسفر عن مقتل 12 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين، في بلدة مجدل شمس شمالي هضبة الجولان السورية المحتلة، حيث وجّه الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله" اللبناني، في حين نفى الحزب نفيا قاطعا الأمر ولم تعلن أي جهة تبنيها الهجوم.أردوغان: اغتيال هنية والهجوم على لبنان يثبت أن إسرائيل تشكل تهديدا للمنطقة والعالم والإنسانيةإعلام أمريكي يكشف عن رسائل طلب بلينكن نقلها لإيران و"حزب الله"

https://sarabic.ae/20240717/نصر-الله-المقاومة-في-غزة-حق-مشروع-وجبهة-الإسناد-اللبنانية-مستمرة-صور-وفيديو-1090881808.html

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