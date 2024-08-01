https://sarabic.ae/20240801/تقرير-الجيش-الإسرائيلي-يلغي-إجازات-جنوده-استعدادا-لرد-محتمل-من-إيران-وحزب-الله-1091314536.html

تقرير: الجيش الإسرائيلي يلغي إجازات جنوده استعدادا لرد محتمل من إيران و"حزب الله"

تقرير: الجيش الإسرائيلي يلغي إجازات جنوده استعدادا لرد محتمل من إيران و"حزب الله"

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إلغاء إجازات جنوده بالوحدات القتالية استعدادا لرد محتمل من إيران و"حزب الله" اللبناني. 01.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-01T10:54+0000

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2024-08-01T10:54+0000

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العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، ظهر اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي قد قرر إلغاء إجازات الجنود بالوحدات القتالية القريبة ضمن حالة التأهب التي رفعتها إسرائيل توقعا لرد محتمل من إيران وحزب الله.وأوضح الموقع أن هذا القرار العسكري قد جاء على خلفية مقتل رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، وكذلك اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، أمس الأربعاء.ونقل الموقع الإلكتروني عن الجيش الإسرائيلي أنه لم يطرأ أي تغيير على توجيهات قيادة الجبهة الداخلية بعد اغتيال هنية وشكر، إلا أن أنظمة الدفاع الجوي باتت جاهزة لأي سيناريو.ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت إسرائيل، أول أمس الثلاثاء، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت، بينما قال الحزب إنه ينتظر رفع الأنقاض لتحديد مصيره.كما أعلنت كل من حركة حماس وإيران، صباح أمس الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، عقب مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ويتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي، إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير، متزامنة مع تهديدات إسرائيلية بشن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر إليه دولا أخرى في المنطقة.

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