https://sarabic.ae/20240801/متظاهرون-إسرائيليون-صفقة-تبادل-الأسرى-مع-حماس-هي-دواء-الدولة-1091306077.html

متظاهرون إسرائيليون: صفقة تبادل الأسرى مع "حماس" هي دواء الدولة

متظاهرون إسرائيليون: صفقة تبادل الأسرى مع "حماس" هي دواء الدولة

سبوتنيك عربي

أغلق متظاهرون إسرائيليون، اليوم الخميس، محور أيالون الرئيسي بمدينة تل أبيب وطالبوا بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس". 01.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-01T07:16+0000

2024-08-01T07:16+0000

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين ومناصرون لهم قد أغلقوا محور أيالون بتل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل مع حماس.ورفع المتظاهرون لافتة "الصفقة هي دواء الدولة"، وذلك للتظاهر بمناسبة مرور حوالي 300 يوم على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وأكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمنع الأوكسجين عن ذويهم وكلما أطالت الحرب كلما أفتقدوا ذويهم تحت الأرض.وأشاروا إلى أن "إسرائيل على بعد خطوة من حرب متعددة الساحات، وعلينا أن نعقد صفقة تعيد أحبائنا إلينا، وتؤدي إلى اتفاق في الشمال، وعودة النازحين إلى ديارهم، وتمنحنا كل الأوكسجين"، على حد قولهم.ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت إسرائيل، أول أمس الثلاثاء، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت، بينما قال الحزب إنه ينتظر رفع الأنقاض لتحديد مصيره.كما أعلنت كل من حركة حماس وإيران، صباح أمس الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، عقب مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ويتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي، إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير، متزامنة مع تهديدات إسرائيلية بشن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر إليه دولا أخرى في المنطقة.

https://sarabic.ae/20240801/أولمرت-اغتيال-فؤاد-شكر-لم-يغير-شيئا-في-معادلة-الحرب-مع-حزب-الله-1091304801.html

https://sarabic.ae/20240731/نتنياهو-كل-من-يمس-إسرائيل-دمه-مهدور-1091298416.html

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