https://sarabic.ae/20240731/تقرير-إسرائيل-كسرت-حاجز-الخوف-باغتيالها-هنية-وشكر-1091300804.html

تقرير: إسرائيل كسرت حاجز الخوف باغتيالها هنية وشكر

تقرير: إسرائيل كسرت حاجز الخوف باغتيالها هنية وشكر

سبوتنيك عربي

أفادت قناة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن بلادها كسرت حاجز الخوف باغتيالها لكل من إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، وفؤاد شكر، القيادي... 31.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-31T20:24+0000

2024-07-31T20:24+0000

2024-07-31T20:57+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

قطاع غزة

غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

العالم العربي

الأخبار

حركة حماس

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285610_0:74:3084:1809_1920x0_80_0_0_d1ac2c37b76b81e88a3ddfb9fc8a4a6c.jpg

ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن الإعلامي تسيفي يحزقيلي، أنه "بعد مرور 10 أشهر كاملة على السابع من أكتوبر(تشرين الأول الماضي)، وبدء عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنت عنها حركة حماس، فإن إسرائيل كسرت حاجز الخوف".وشدد الإعلامي والمستشرق الإسرائيلي على أن "شخصا ما قد التقط الأشياء، وأن سياسة الاغتيالات الانتقائية كان لابد وأن تبدأ مع بداية الحرب على قطاع غزة، وليس بعد مرور 10 أشهر كاملة منها".وأوضح تسيفي يحزقيلي، مراسل القناة الـ13 الإسرائيلي، أن إسماعيل هنية، الذي اغتيل في وقت سابق من اليوم الأربعاء، هو القائد الذي قاد حركة حماس ويتولى قيادتها منذ يوم 7 أكتوبر، وهو الذي يثني عليها منذ هذا التاريخ، على حد قوله.وكانت إسرائيل قد أعلنت، أمس الثلاثاء، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت، بينما قال الحزب إنه ينتظر رفع الأنقاض لتحديد مصيره.كما أعلنت كل من حركة حماس وإيران، صباح اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، عقب مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ويتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي، إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير، متزامنة مع تهديدات إسرائيلية بشن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر إليه دولا أخرى في المنطقة.

https://sarabic.ae/20240731/الولايات-المتحدة-تحذر-من-السفر-إلى-شمالي-إسرائيل-1091299708.html

https://sarabic.ae/20240731/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-لسنا-معنيين-بحرب-شاملة-1091296572.html

قطاع غزة

غزة

إسرائيل

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله