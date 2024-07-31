https://sarabic.ae/20240731/نتنياهو-كل-من-يمس-إسرائيل-دمه-مهدور-1091298416.html

نتنياهو: كل من يمس إسرائيل "دمه مهدور"

نتنياهو: كل من يمس إسرائيل "دمه مهدور"

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بأن القوات الإسرائيلية اغتالت فؤاد شكر، رئيس أركان "حزب الله" اللبناني. 31.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-31T18:28+0000

2024-07-31T18:28+0000

2024-07-31T18:28+0000

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ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن نتنياهو، في كلمة له، أنه من البداية وحرب بلاده ضد إيران، مضيفًا أنه "خلال الأسابيع الماضية، وجّهت إسرائيل ضربات مباشرة لكل من "حماس" و"حزب الله" والحوثيين".وأكد نتنياهو أن بلاده "قتلت يوم أمس، نائب نصر الله في لبنان، والذي كان مسؤولا عن الهجمات في الشمال على مواطنينا"، مشددًا على أن "إسرائيل ستصفي حسابها مع كل من يمس بنا أو يرتكب مجازر ضد شعبنا"، على حد قوله.ولم يكتف رئيس الوزراء الإسرائيلي بذلك، بل أضاف بالقول: "لن أخضع للضغوط ولو كنت خضعت لها لما قتلنا مسؤولي "حماس" أو سيطرنا على محور فيلادلفيا ومعبر رفح"، منوهًا بالقول: "وجّهنا ضربات ساحقة لوكلاء إيران، ولم ولن أخضع لأي ضغوط بشأن إيقاف الحرب، وكل من يمس إسرائيل دمه مهدور".وكانت إسرائيل قد أعلنت، أمس الثلاثاء، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت، بينما قال الحزب إنه ينتظر رفع الأنقاض لتحديد مصيره.كما أعلنت كل من حركة حماس وإيران، صباح اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، عقب مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ويتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي، إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير، متزامنة مع تهديدات إسرائيلية بشن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر إليه دولا أخرى في المنطقة.

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