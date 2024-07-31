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https://sarabic.ae/20240731/جنرال-إسرائيلي-سابق-نعيش-أنجح-24-ساعة-منذ-7-أكتوبر-1091293394.html
جنرال إسرائيلي سابق: نعيش أنجح 24 ساعة منذ 7 أكتوبر
جنرال إسرائيلي سابق: نعيش أنجح 24 ساعة منذ 7 أكتوبر
سبوتنيك عربي
وصف جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأربعاء، الساعات الـ24 الماضية، بأنها "الأنجح منذ 7 أكتوبر الماضي". 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T15:23+0000
2024-07-31T15:23+0000
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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن الجنرال احتياط غيورا آيلاند، أن ‏"إسرائيل تعيش أفضل وأنجع 24 ساعة، منذ قيام حركة حماس بعمليتها العسكرية "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر(تشرين الأول الماضي)".ولفت آيلاند إلى أنه "ربما يكون اليوم الأفضل على المدى الطويل"، مضيفا أن "لبنان تدرك أنها ليست محصنة من الهجمات الإسرائيلية، حتى نجحت المقاتلات الإسرائيلية في الوصول بدقة إلى شخص كبير جدا في "حزب الله".وأوضح الجنرال الإسرائيلي السابق أنه "رغم تأهب "حزب الله" اللبناني ورفعه لتلك الحالة إلى القصوى، فإن تل أبيب أغتالت فؤاد شكر، أمس الثلاثاء، في قلب العاصمة بيروت".وكانت إسرائيل قد أعلنت، أمس الثلاثاء، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت، بينما قال الحزب إنه ينتظر رفع الأنقاض لتحديد مصيره.كما أعلنت كل من حركة حماس وإيران، صباح اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، عقب مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر الماضي.و يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي، إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير، متزامنة مع تهديدات إسرائيلية بشن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر إليه دولا أخرى في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240731/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-نعتزم-عدم-العودة-إلى-ما-قبل-7-أكتوبر-أمام-حزب-الله-1091291667.html
https://sarabic.ae/20240731/غالانت-لأوستن-تل-أبيب-تعمل-على-وضع-خطوط-عريضة-تسمح-بعودة-المحتجزين-الإسرائيليين-1091288474.html
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أخبار حزب الله, أخبار لبنان, لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس
أخبار حزب الله, أخبار لبنان, لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس

جنرال إسرائيلي سابق: نعيش أنجح 24 ساعة منذ 7 أكتوبر

15:23 GMT 31.07.2024
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Str/HO
تابعنا عبر
وصف جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأربعاء، الساعات الـ24 الماضية، بأنها "الأنجح منذ 7 أكتوبر الماضي".
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن الجنرال احتياط غيورا آيلاند، أن ‏"إسرائيل تعيش أفضل وأنجع 24 ساعة، منذ قيام حركة حماس بعمليتها العسكرية "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر(تشرين الأول الماضي)".
ولفت آيلاند إلى أنه "ربما يكون اليوم الأفضل على المدى الطويل"، مضيفا أن "لبنان تدرك أنها ليست محصنة من الهجمات الإسرائيلية، حتى نجحت المقاتلات الإسرائيلية في الوصول بدقة إلى شخص كبير جدا في "حزب الله".
رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
رئيس الأركان الإسرائيلي: نعتزم عدم العودة إلى ما قبل 7 أكتوبر أمام "حزب الله"
14:31 GMT
وأوضح الجنرال الإسرائيلي السابق أنه "رغم تأهب "حزب الله" اللبناني ورفعه لتلك الحالة إلى القصوى، فإن تل أبيب أغتالت فؤاد شكر، أمس الثلاثاء، في قلب العاصمة بيروت".
وكانت إسرائيل قد أعلنت، أمس الثلاثاء، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت، بينما قال الحزب إنه ينتظر رفع الأنقاض لتحديد مصيره.
كما أعلنت كل من حركة حماس وإيران، صباح اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، عقب مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر الماضي.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن في تل أبيب، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
غالانت لأوستن: تل أبيب تعمل على وضع خطوط عريضة تسمح بعودة المحتجزين الإسرائيليين
13:46 GMT
و يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي، إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير، متزامنة مع تهديدات إسرائيلية بشن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر إليه دولا أخرى في المنطقة.
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