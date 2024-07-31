https://sarabic.ae/20240731/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-نعتزم-عدم-العودة-إلى-ما-قبل-7-أكتوبر-أمام-حزب-الله-1091291667.html

رئيس الأركان الإسرائيلي: نعتزم عدم العودة إلى ما قبل 7 أكتوبر أمام "حزب الله"

رئيس الأركان الإسرائيلي: نعتزم عدم العودة إلى ما قبل 7 أكتوبر أمام "حزب الله"

سبوتنيك عربي

صرح الجنرال هرتسي هليفي، رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن بلاده تعتزم عدم العودة إلى 6 أكتوبر أمام "حزب الله" اللبناني. 31.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-31T14:31+0000

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن الجنرال هليفي خلال تفقده للمنطقة الشمالية الإسرائيلية، أن بلاده لن تعود إلى حدود أو تاريخ السادس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وليست مستعدة لعودة "حزب الله" إلى الحدود.وأوضح رئيس الأركان أن الجيش الإسرائيلي أجرى مناورة عسكرية تحاكي عدة سيناريوهات للقتال في الشمال من بلاده، مضيفًا أن لدى قواته العسكرية ثقة في كل خطواتها للأمام ونيتها عدم العودة إلى 6 أكتوبر أمام حزب الله.وكانت إسرائيل قد أعلنت، أمس الثلاثاء، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت، بينما قال الحزب إنه ينتظر رفع الأنقاض لتحديد مصيره.كما أعلنت كل من حركة حماس وإيران، صباح اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، عقب مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.و يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي، إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير، متزامنة مع تهديدات إسرائيلية بشن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر إليه دولا أخرى في المنطقة.

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