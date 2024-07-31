https://sarabic.ae/20240731/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-لسنا-معنيين-بحرب-شاملة-1091296572.html
وزير الخارجية الإسرائيلي: لسنا معنيين بحرب شاملة
وزير الخارجية الإسرائيلي: لسنا معنيين بحرب شاملة
سبوتنيك عربي
صرح يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن بلاده ليست معنية بحرب شاملة في المنطقة. 31.07.2024, سبوتنيك عربي
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ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم"، مساء اليوم الأربعاء، عن كاتس، قوله إن "إسرائيل ليست معنية باندلاع حرب شاملة، لكن الطريق الوحيد لمنعها يتمثل في انسحاب "حزب الله" اللبناني إلى شمال نهر الليطاني".وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي على ضرورة عودة "حزب الله" إلى شمال نهر الليطاني ونزع سلاحه، بحسب قرار الأمم المتحدة رقم 1701، على حد تعبيره.وكانت إسرائيل قد أعلنت، أمس الثلاثاء، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت، بينما قال الحزب إنه ينتظر رفع الأنقاض لتحديد مصيره.كما أعلنت كل من حركة حماس وإيران، صباح اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، عقب مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.و يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي، إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير، متزامنة مع تهديدات إسرائيلية بشن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر إليه دولا أخرى في المنطقة.
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https://sarabic.ae/20240731/الإذاعة-الإسرائيلية-لن-تكون-هناك-مشكلة-في-إيجاد-بديل-عن-إسماعيل-هنية-من-داخل-حماس-1091294189.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس, إيران, أخبار إيران
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس, إيران, أخبار إيران
وزير الخارجية الإسرائيلي: لسنا معنيين بحرب شاملة
صرح يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن بلاده ليست معنية بحرب شاملة في المنطقة.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم"، مساء اليوم الأربعاء، عن كاتس، قوله إن "إسرائيل ليست معنية باندلاع حرب شاملة، لكن الطريق الوحيد لمنعها يتمثل في انسحاب "حزب الله" اللبناني إلى شمال نهر الليطاني".
وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي على ضرورة عودة "حزب الله" إلى شمال نهر الليطاني ونزع سلاحه، بحسب قرار الأمم المتحدة رقم 1701، على حد تعبيره.
وكانت إسرائيل قد أعلنت، أمس الثلاثاء، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله
"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت، بينما قال الحزب إنه ينتظر رفع الأنقاض لتحديد مصيره.
كما أعلنت كل من حركة حماس وإيران، صباح اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية
، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، عقب مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
و يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي، إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير، متزامنة مع تهديدات إسرائيلية بشن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل
و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر إليه دولا أخرى في المنطقة.