https://sarabic.ae/20240731/الولايات-المتحدة-تحذر-من-السفر-إلى-شمالي-إسرائيل-1091299708.html

الولايات المتحدة تحذر من السفر إلى شمالي إسرائيل

الولايات المتحدة تحذر من السفر إلى شمالي إسرائيل

سبوتنيك عربي

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، من السفر إلى شمالي إسرائيل، بسبب التوتر الجاري بين تل أبيب وبيروت. 31.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-31T19:24+0000

2024-07-31T19:24+0000

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن "وزارة الخارجية الأمريكية، قد أطلقت تحذيرا لمواطنيها بعدم الحضور إلى المنطقة على خلفية التوترات المتزايدة بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني".فيما أكدت الإذاعة ذاتها، في تقرير آخر لها، أن "الوزارة ذاتها طلبت من مواطنيها الأمريكيين عدم السفر إلى لبنان، بسبب التوترات المتزايدة بين "حزب الله" وإسرائيل أيضا".فيما رفعت الخارجية الأمريكية مستوى تحذير السفر إلى لبنان إلى أعلى مستوى وهو "المستوى الرابع"، كما طلبت من الموجودين هناك المغادرة فورًا.وكانت إسرائيل قد أعلنت، أمس الثلاثاء، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت، بينما قال الحزب إنه ينتظر رفع الأنقاض لتحديد مصيره.كما أعلنت كل من حركة حماس وإيران، صباح اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، عقب مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.و يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي، إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير، متزامنة مع تهديدات إسرائيلية بشن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر إليه دولا أخرى في المنطقة.

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