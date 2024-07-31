الولايات المتحدة تحذر من السفر إلى شمالي إسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما هو حجم التأثير التركي في أزمة غزة
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تاريخيًا لايوجد هنالك شعب روسي وشعب أوكراني لأن كليهما شعب واحد
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما هي حدود التدخل الإيراني في المواجهة إذا هاجمت إسرائيل لبنان
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:04 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما هي حدود التدخل الإيراني في المواجهة إذا هاجمت إسرائيل لبنان
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبراء يوضحون رد المقاومة على الاغتيالات
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
قوافل مساعدات حكومية وشعبية مصرية وصلت قطاع غزة منذ بداية الحرب
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240731/الولايات-المتحدة-تحذر-من-السفر-إلى-شمالي-إسرائيل-1091299708.html
الولايات المتحدة تحذر من السفر إلى شمالي إسرائيل
الولايات المتحدة تحذر من السفر إلى شمالي إسرائيل
سبوتنيك عربي
حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، من السفر إلى شمالي إسرائيل، بسبب التوتر الجاري بين تل أبيب وبيروت. 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T19:24+0000
2024-07-31T19:25+0000
إسماعيل هنية
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
حركة حماس
العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082390678_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b5c402f6e662dcabb523aa1fa08cba0.jpg
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن "وزارة الخارجية الأمريكية، قد أطلقت تحذيرا لمواطنيها بعدم الحضور إلى المنطقة على خلفية التوترات المتزايدة بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني".فيما أكدت الإذاعة ذاتها، في تقرير آخر لها، أن "الوزارة ذاتها طلبت من مواطنيها الأمريكيين عدم السفر إلى لبنان، بسبب التوترات المتزايدة بين "حزب الله" وإسرائيل أيضا".فيما رفعت الخارجية الأمريكية مستوى تحذير السفر إلى لبنان إلى أعلى مستوى وهو "المستوى الرابع"، كما طلبت من الموجودين هناك المغادرة فورًا.وكانت إسرائيل قد أعلنت، أمس الثلاثاء، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت، بينما قال الحزب إنه ينتظر رفع الأنقاض لتحديد مصيره.كما أعلنت كل من حركة حماس وإيران، صباح اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، عقب مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.و يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي، إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير، متزامنة مع تهديدات إسرائيلية بشن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر إليه دولا أخرى في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240731/نتنياهو-كل-من-يمس-إسرائيل-دمه-مهدور-1091298416.html
https://sarabic.ae/20240731/جنرال-إسرائيلي-سابق-نعيش-أنجح-24-ساعة-منذ-7-أكتوبر-1091293394.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082390678_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_379a475a89d1a037a587178a3e381dc0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسماعيل هنية, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
إسماعيل هنية, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

الولايات المتحدة تحذر من السفر إلى شمالي إسرائيل

19:24 GMT 31.07.2024 (تم التحديث: 19:25 GMT 31.07.2024)
© AP Photo / Hassan Ammarسيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023.
سيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، من السفر إلى شمالي إسرائيل، بسبب التوتر الجاري بين تل أبيب وبيروت.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن "وزارة الخارجية الأمريكية، قد أطلقت تحذيرا لمواطنيها بعدم الحضور إلى المنطقة على خلفية التوترات المتزايدة بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني".
فيما أكدت الإذاعة ذاتها، في تقرير آخر لها، أن "الوزارة ذاتها طلبت من مواطنيها الأمريكيين عدم السفر إلى لبنان، بسبب التوترات المتزايدة بين "حزب الله" وإسرائيل أيضا".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصفق وهو يشيد بالجنود الإسرائيليين أثناء خطابه أمام اجتماع مشترك للكونغرس في مبنى الكابيتول الأمريكي في 24 يوليو، 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
نتنياهو: كل من يمس إسرائيل "دمه مهدور"
18:28 GMT
فيما رفعت الخارجية الأمريكية مستوى تحذير السفر إلى لبنان إلى أعلى مستوى وهو "المستوى الرابع"، كما طلبت من الموجودين هناك المغادرة فورًا.
وكانت إسرائيل قد أعلنت، أمس الثلاثاء، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت، بينما قال الحزب إنه ينتظر رفع الأنقاض لتحديد مصيره.
كما أعلنت كل من حركة حماس وإيران، صباح اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، عقب مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
جنرال إسرائيلي سابق: نعيش أنجح 24 ساعة منذ 7 أكتوبر
15:23 GMT
و يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي، إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير، متزامنة مع تهديدات إسرائيلية بشن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر إليه دولا أخرى في المنطقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إيران تؤكد مسؤولية واشنطن عن اغتيال هنية في طهران13:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала