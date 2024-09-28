https://sarabic.ae/20240928/6-انفجارات-عنيفة-تهز-مدينتي-دير-الزور-والبوكمال-شرقي-سوريا---عاجل-1093228754.html

6 انفجارات عنيفة تهز مدينتي دير الزور والبوكمال شرقي سوريا

6 انفجارات عنيفة تهز مدينتي دير الزور والبوكمال شرقي سوريا

سبوتنيك عربي

سمعت 6 انفجارات كبيرة ناتجة عن عدوان جوي على مدينة دير الزور ومدينة البوكمال الحدودية مع العراق شرقي سوريا، بعد منتصف ليل السبت/ الأحد. 28.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-28T22:44+0000

2024-09-28T22:44+0000

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وقال مراسل "سبوتنيك" إن أصوات 3 انفجارات قوية على الأقل سمعت من الجهة الجنوبية الشرقية لمدينة دير الزور في حي هرابش وشارع بورسعيد بالقرب من مطار دير الزور العسكري.وتابع المراسل: "كما سمعت 3 انفجارات مماثلة استهدفت مواقع بالقرب من المعبر الحدودي بين سوريا والعراق بمحيط مدينة البوكمال إثر عدوان أمريكي، رداً على قصف القواعد الأمريكية في حقل غاز كونيكو مساء السبت".وفور العدوان، هرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني والاطفاء إلى المواقع المستهدفة في محيط مدينة دير الزور، فيما اقتصرت أضرار الغارات في مدينة البوكمال اقتصرت على الماديات، ولم يسجل سقوط ضحايا.ويأتي العدوان الذي يرجح أنه أمريكي، بالتزامن مع قصف بالمسيرات استهدف القاعدة الأمريكية في حقل (كونيكو) للغاز الطبيعي بريف دير الزور الشمالي، والذي أدى حسب المعلومات مؤكدة حصلت عليها "سبوتنيك" باحتراق (كتيبة المدفعية) التابعة للجيش الأمريكي داخل القاعدة ووقوع دمار كبير في القاعدة.وفي وقت سابق، من الشهر الجاري، استقـدمت ما تسمى "قوات التحـالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي، أضـخم التعـزيزات العسكـرية لها خلال العام الحالي إلى قواعدها اللاشرعية شرقي سوريا، وذلك في ضوء زيادة عمليات الاستهداف التي تعرضت لها خلال الأسابيع الماضية.وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا نقلاً عن مصادر ميدانية، أن قافلة مؤلفة من 30 شـاحنة محـمّلة بأحدث الأسـلحة والمعـدات العسكـرية الثـقيلة، شملت دبـابات، مدفـعية، صـواريخ قصيرة المـدى، وحـاملات جنود مصفحة، قام الجيش الأمريكي بإدخالها إلى محافظة الحسكة شرقي سوريا، أمس الأربعاء 11 سبتمبر/ أيلول.وتابع المراسل أن القافلة دخلت عبر معبر الوليد البري غير الشرعي مع العراق لتصل مباشرة إلى قـواعد "التحــالف الأمريكي" شمال شرقي الحسكة في منطقة رميلان النفطية (قاعدة خراب الجير) وإلى قاعدة "القسرك" في منطقة تل بيدر شمالي الحسكة.

https://sarabic.ae/20240928/إصابات-مؤكدة-بصفوف-الجيش-الأمريكي-جراء-هجوم-جديد-على-قاعدة-في-حقل-غاز-شرقي-سوريا---عاجل-1093228893.html

https://sarabic.ae/20240928/سماع-دوي-انفجارات-في-ريف-حمص-الغربي-وسط-سوريا--1093226752.html

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