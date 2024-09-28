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سماع دوي انفجارات في ريف حمص الغربي وسط سوريا
سماع دوي انفجارات في ريف حمص الغربي وسط سوريا
سبوتنيك عربي
تصدت الدفاعات الجوية السورية تصدت لهدف معادي في الريف الغربي لمحافظة حمص المحاذي للأراضي اللبنانية، وسط سوريا. 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T19:26+0000
2024-09-28T19:56+0000
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وأوضح مراسل "سبوتنيك" في محافظة حمص، أن "أصوات الانفجارات التي سمع دويها في أرجاء الريف الغربي للمحافظة ناجمة عن تصدي المضادات الأرضية في سلاح الدفاع الجوي السوري، لهدف معادٍ حاول الاقتراب من منطقة الحدود السورية اللبنانية، بريف المحافظة الغربي".وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، يوم الخميس الماضي، بوقوع عدوان إسرائيلي استهدف منطقة حوش السيد علي، على المقلب اللبناني من الحدود المشتركة مع سوريا، ولا صحة لما يتم ترويجه عن أي عدوان داخل الأراضي السورية.ووفقا لمراسل "سبوتنيك" في محافظة حمص وسط سوريا، فإن "الأصوات التي سمعت في منطقة القصير، ناجمة عن عدوان إسرائيلي بواسطة صواريخ أطلقت من طائرات مقاتلة على منطقة حوش السيد علي، على الحدود السورية اللبنانية، داخل الأراضي اللبنانية، ولا صحة لما يتم ترويجه عن أي عدوان داخل الأراضي السورية".
https://sarabic.ae/20240928/مراسل-سبوتنيك-انفجارات-عنيفة-تهز-قاعدة-أمريكية-في-حقل-للغاز-الطبيعي-شرقي-سوريا-1093222334.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

سماع دوي انفجارات في ريف حمص الغربي وسط سوريا

19:26 GMT 28.09.2024 (تم التحديث: 19:56 GMT 28.09.2024)
© AP Photo / Abed Khaledانفجارات ناجمة عن غارات جوية إسرائيلية على شمال قطاع غزة، 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
انفجارات ناجمة عن غارات جوية إسرائيلية على شمال قطاع غزة، 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Abed Khaled
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تصدت الدفاعات الجوية السورية تصدت لهدف معادي في الريف الغربي لمحافظة حمص المحاذي للأراضي اللبنانية، وسط سوريا.
وأوضح مراسل "سبوتنيك" في محافظة حمص، أن "أصوات الانفجارات التي سمع دويها في أرجاء الريف الغربي للمحافظة ناجمة عن تصدي المضادات الأرضية في سلاح الدفاع الجوي السوري، لهدف معادٍ حاول الاقتراب من منطقة الحدود السورية اللبنانية، بريف المحافظة الغربي".

ووفقا للمعلومات الأولية، التي حصلت عليها "سبوتنيك"، فإن طائرات مسيرة مجهولة حاولت دخول الأجواء السورية من جهة الحدود اللبنانية، لتبدأ الدفاعات الجوية السورية باعتراضها.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، يوم الخميس الماضي، بوقوع عدوان إسرائيلي استهدف منطقة حوش السيد علي، على المقلب اللبناني من الحدود المشتركة مع سوريا، ولا صحة لما يتم ترويجه عن أي عدوان داخل الأراضي السورية.
انفجارات في قاعدة كونيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
مراسل "سبوتنيك": انفجارات عنيفة تهز قاعدة أمريكية في حقل للغاز الطبيعي شرقي سوريا
18:51 GMT
ووفقا لمراسل "سبوتنيك" في محافظة حمص وسط سوريا، فإن "الأصوات التي سمعت في منطقة القصير، ناجمة عن عدوان إسرائيلي بواسطة صواريخ أطلقت من طائرات مقاتلة على منطقة حوش السيد علي، على الحدود السورية اللبنانية، داخل الأراضي اللبنانية، ولا صحة لما يتم ترويجه عن أي عدوان داخل الأراضي السورية".
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