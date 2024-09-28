https://sarabic.ae/20240928/مراسل-سبوتنيك-انفجارات-عنيفة-تهز-قاعدة-أمريكية-في-حقل-للغاز-الطبيعي-شرقي-سوريا-1093222334.html
مراسل "سبوتنيك": انفجارات عنيفة تهز قاعدة أمريكية في حقل للغاز الطبيعي شرقي سوريا
مراسل "سبوتنيك": انفجارات عنيفة تهز قاعدة أمريكية في حقل للغاز الطبيعي شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
هزت انفجارات عنيفة، القاعدة الأمريكية في معمل وحقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشمالي، مساء اليوم السبت 28 أيلول / سبتمبر، ناجمة عن هجوم عبر عدد من الطائرات... 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T18:51+0000
2024-09-28T18:51+0000
2024-09-28T19:59+0000
رصد عسكري
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/04/1090476522_0:224:1080:832_1920x0_80_0_0_11fcbf93ace3c1a4f8df2cedda53b2bc.jpg
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور شرقي سوريا، إن سلسلة انفجارات عنيفة هزت عمق القاعدة اللاشرعية، التي أنشأها الجيش الأمريكي في حقل ومعمل غاز "كونيكو" بريف دير الزور الشمالي، بعد تمكن عدد من المسيرات استهدافها بشكل مباشر مع تصاعد أعمدة الدخان من داخلها.ورفعت قوات "التحالف الدولي" المزعوم بقيادة الجيش الأمريكي، وتيرة استنفارها في قواعدها اللاشرعية في محافظتي الحسكة ودير الزور، تحسباً لرد فعل انتقامي على خلفية اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بضربة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية بلبنان، أمس الجمعة.
https://sarabic.ae/20240928/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-القضاء-على-قيادي-بحركة-حماس-في-جنوب-سوريا-1093205853.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/04/1090476522_0:123:1080:933_1920x0_80_0_0_d02ba7ebf20a6f3ad945b42f05d4033a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
رصد عسكري, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
مراسل "سبوتنيك": انفجارات عنيفة تهز قاعدة أمريكية في حقل للغاز الطبيعي شرقي سوريا
18:51 GMT 28.09.2024 (تم التحديث: 19:59 GMT 28.09.2024)
هزت انفجارات عنيفة، القاعدة الأمريكية في معمل وحقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشمالي، مساء اليوم السبت 28 أيلول / سبتمبر، ناجمة عن هجوم عبر عدد من الطائرات المسيّرة الانتحارية .
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور شرقي سوريا، إن سلسلة انفجارات عنيفة هزت عمق القاعدة اللاشرعية، التي أنشأها الجيش الأمريكي في حقل ومعمل غاز "كونيكو" بريف دير الزور الشمالي، بعد تمكن عدد من المسيرات استهدافها بشكل مباشر مع تصاعد أعمدة الدخان من داخلها.
وأكد المراسل، نقلاً عن محمد العكيدي، أحد سكان المنطقة المحيطة بالقاعدة، "أن الدفاعات الجوية الأمريكية المتمركزة لحماية القاعدة حاولت التصدي للطائرات المهاجمة، دون جدوى، لتملأ بعدها الطائرات الحربية والمروحية الأمريكية سماء المنطقة بشكل مكثف، وسط استنفار كبير في محيط القاعدة الأمريكية".
وتابع العكيدي بأن "عددا من القذائف والقنابل المضيئة سقطت بين منازل المدنيين في بلدة العزية القريبة من القاعدة اللاشرعية، ما أدى لحالة من الذعر والخوف بين المدنيين".
ورفعت قوات "التحالف الدولي" المزعوم بقيادة الجيش الأمريكي، وتيرة استنفارها في قواعدها اللاشرعية في محافظتي الحسكة ودير الزور، تحسباً لرد فعل انتقامي على خلفية اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بضربة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية بلبنان، أمس الجمعة.