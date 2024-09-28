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الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
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صدى الحياة
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الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قيادي بحركة "حماس" في جنوب سوريا
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قيادي بحركة "حماس" في جنوب سوريا
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، القضاء على قيادي بحركة "حماس" في منطقة جنوبي سوريا. 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T07:28+0000
2024-09-28T07:28+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان عبر منصة "إكس": "هاجمت طائرات حربية لسلاح الجو الليلة الماضية بتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات والقيادة الشمالية وقضت على المدعو أحمد محمد فهد قائد الشبكة الإرهابية التابعة لحماس في منطقة جنوب سوريا".وأوضح: "لقد كان المدعو أحمد فهد مسؤولا عن تنفيذ عمليات إرهابية عديدة ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل من منطقة جنوب سوريا بما في ذلك إطلاق القذائف الصاروخية نحو منطقة هضبة الجولان".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 42 ألف قتيل و96 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.وتستمر الحرب على الرغم من تبني مجلس الأمن الدولي قرارين بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على القطاع.وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيدًا أمنيًا في العديد من المدن والمناطق لا سيما في الشمال، أسفر عن سقوط الآلاف بين قتيل وجريح، علاوة على وقوع دمار كبير في البنى التحتية.وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.في غضون ذلك، ارتفعت حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، ويتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، كما تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.
https://sarabic.ae/20240924/حركة-حماس-توجه-بيانا-للأمين-العام-للأمم-المتحدة-تطالب-فيه-بتحرك-فوري-لإنهاء-الحرب-على-غزة-1093070396.html
https://sarabic.ae/20240928/نحو-30-غارة-إسرائيلية-على-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-خلال-ساعتين-1093202689.html
https://sarabic.ae/20240928/تغير-قواعد-اللعبة-السفارة-الإيرانية-في-بيروت-تعلق-على-الضربات-الإسرائيلية-1093203129.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قيادي بحركة "حماس" في جنوب سوريا

07:28 GMT 28.09.2024
© AP Photo / Toby Talbotمقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Toby Talbot
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، القضاء على قيادي بحركة "حماس" في منطقة جنوبي سوريا.
وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان عبر منصة "إكس": "هاجمت طائرات حربية لسلاح الجو الليلة الماضية بتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات والقيادة الشمالية وقضت على المدعو أحمد محمد فهد قائد الشبكة الإرهابية التابعة لحماس في منطقة جنوب سوريا".
وأوضح: "لقد كان المدعو أحمد فهد مسؤولا عن تنفيذ عمليات إرهابية عديدة ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل من منطقة جنوب سوريا بما في ذلك إطلاق القذائف الصاروخية نحو منطقة هضبة الجولان".
فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على مكان إقامة النازحين في رفح، قطاع غزة، الاثنين 27 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
حركة حماس توجه بيانا للأمين العام للأمم المتحدة تطالب فيه بتحرك فوري لإنهاء الحرب على غزة
24 سبتمبر, 18:57 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 42 ألف قتيل و96 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.
سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
نحو 30 غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال ساعتين
00:10 GMT
وتستمر الحرب على الرغم من تبني مجلس الأمن الدولي قرارين بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على القطاع.
وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيدًا أمنيًا في العديد من المدن والمناطق لا سيما في الشمال، أسفر عن سقوط الآلاف بين قتيل وجريح، علاوة على وقوع دمار كبير في البنى التحتية.
وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
قصف إسرائيلي يستهدف بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
"تغير قواعد اللعبة"... السفارة الإيرانية في بيروت تعلق على الضربات الإسرائيلية
02:01 GMT
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
في غضون ذلك، ارتفعت حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، ويتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، كما تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.
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