https://sarabic.ae/20240928/تغير-قواعد-اللعبة-السفارة-الإيرانية-في-بيروت-تعلق-على-الضربات-الإسرائيلية-1093203129.html
"تغير قواعد اللعبة"... السفارة الإيرانية في بيروت تعلق على الضربات الإسرائيلية
"تغير قواعد اللعبة"... السفارة الإيرانية في بيروت تعلق على الضربات الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
علقت السفارة الإيرانية في لبنان، اليوم السبت، على موجة الغارات العنيفة التي شنها الجيش الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T02:01+0000
2024-09-28T02:01+0000
2024-09-28T02:00+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
لبنان
أخبار لبنان
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093029946_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_6a72ecc236b48c19e3fc26565bd64dc2.jpg
ونقلت وكالة "إرنا" عن السفارة ردها على القصف العنيف الذي تعرضت له الضاحية الجنوبية لبيروت، قائلا إن "هذه الجريمة ستغير قواعد اللعبة وهذا الإجراء سيؤدي إلى إنزال العقاب المناسب بإسرائيل".وأوضحت السفارة الإيرانية في بيان: "مرة أخرى يرتكب الكيان الصهيوني مجزرة دموية أخرى استهدف فيها مناطق سكنية ذات كثافة سكانية عالية، هذا الكيان يحاول التغطية على جريمته الهمجية بتبريرات فارغة، هذه الجريمة مدانة بالتأكيد".جاء تعليق السفارة بعدما شن الطيران الحربي الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أكثر من 30 غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدف خلالها أهداف تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي.تأتي الغارات الجوية الإسرائيلية في أعقاب توعد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، منتصف ليل الجمعة/ السبت، بتوجيه ضربات لمبان استراتيجية لـ"حزب الله" اللبناني، في ظل تصاعد التوتر العسكري بين الحزب وإسرائيل.وطالت الغارات الإسرائيلية على مدار أكثر من ساعتين مناطق الحدث والليلكي وصور وبدنايل في البقاع، وأعالي كسروان وجرود جبيل، وبوداي وشمسطار.كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بغارات عنيفة ومكثفة مناطق طاريا والنبي شيت وجنتا، وبلدتي ماسا وبوداي في محيط بعلبك شرق لبنان، كما تم استهداف الشويفات بالقرب من معمل غندور.وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن اندلاع الحرائق امتدت بشكل سريع في الضاحية الجنوبية لبيروت، كما أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على محمد علي إسماعيل، قائد وحدة الصواريخ التابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، ونائبه حسين أحمد إسماعيل، كما تم القضاء على قادة وعناصر آخرين من الحزب.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الجمعة، أن الغارات الأخيرة التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، كانت تستهدف الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شاركت في الغارات طائرات عدة من طراز "إف-35" بواسطة قنابل خارقة للتحصينات والهدف هو مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية والمستهدف قائده حسن نصر الله".
https://sarabic.ae/20240927/ما-هي-قصة-الخرائط-التي-رفعها-نتنياهو-في-الأمم-المتحدة؟-1093199791.html
https://sarabic.ae/20240927/لبنان-يتسلم-من-الصين-مليون-دولار-لمساعدة-النازحين-من-جنوب-البلاد-1093197222.html
لبنان
أخبار لبنان
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093029946_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c605fbc09e13e5c726dbe737b7d2be34.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
"تغير قواعد اللعبة"... السفارة الإيرانية في بيروت تعلق على الضربات الإسرائيلية
علقت السفارة الإيرانية في لبنان، اليوم السبت، على موجة الغارات العنيفة التي شنها الجيش الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
ونقلت وكالة
"إرنا" عن السفارة ردها على القصف العنيف الذي تعرضت له الضاحية الجنوبية لبيروت، قائلا إن "هذه الجريمة ستغير قواعد اللعبة وهذا الإجراء سيؤدي إلى إنزال العقاب المناسب بإسرائيل".
وأوضحت السفارة الإيرانية في بيان: "مرة أخرى يرتكب الكيان الصهيوني مجزرة دموية أخرى استهدف فيها مناطق سكنية ذات كثافة سكانية عالية، هذا الكيان يحاول التغطية على جريمته الهمجية بتبريرات فارغة، هذه الجريمة مدانة بالتأكيد".
جاء تعليق السفارة بعدما شن الطيران الحربي الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أكثر من 30 غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدف خلالها أهداف تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي.
تأتي الغارات الجوية الإسرائيلية في أعقاب توعد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، منتصف ليل الجمعة/ السبت، بتوجيه ضربات لمبان استراتيجية لـ"حزب الله" اللبناني، في ظل تصاعد التوتر العسكري بين الحزب وإسرائيل.
وطالت الغارات الإسرائيلية على مدار أكثر من ساعتين مناطق الحدث والليلكي وصور وبدنايل في البقاع، وأعالي كسروان وجرود جبيل، وبوداي وشمسطار.
كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بغارات عنيفة
ومكثفة مناطق طاريا والنبي شيت وجنتا، وبلدتي ماسا وبوداي في محيط بعلبك شرق لبنان، كما تم استهداف الشويفات بالقرب من معمل غندور.
وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن اندلاع الحرائق امتدت بشكل سريع في الضاحية الجنوبية لبيروت، كما أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على محمد علي إسماعيل، قائد وحدة الصواريخ التابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، ونائبه حسين أحمد إسماعيل، كما تم القضاء على قادة وعناصر آخرين من الحزب.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الجمعة، أن الغارات الأخيرة التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، كانت تستهدف الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شاركت في الغارات طائرات عدة من طراز "إف-35" بواسطة قنابل خارقة للتحصينات والهدف هو مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية والمستهدف قائده حسن نصر الله".