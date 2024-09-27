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https://sarabic.ae/20240927/ما-هي-قصة-الخرائط-التي-رفعها-نتنياهو-في-الأمم-المتحدة؟-1093199791.html
ما هي قصة الخرائط التي رفعها نتنياهو في الأمم المتحدة؟
ما هي قصة الخرائط التي رفعها نتنياهو في الأمم المتحدة؟
سبوتنيك عربي
رفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خارطتين، خلال كلمته في الأمم المتحدة، للحديث عن الفارق بين ما وصفه بـ"خارطة اللعنة، التي تدعمها دول راعية للإرهاب... 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T19:08+0000
2024-09-27T19:08+0000
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واستخدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعض "الدلائل" لإثبات وجهة نظره، حيث عرض خارطتين لتوضيح ما يراه كخيارات في التعامل مع إيران.وطالب نتنياهو العالم أن يختار بين خارطة "النعمة" الإسرائيلية للشرق الأوسط والمحيط الهندي وأوروبا، وبين خارطة "اللعنة" الإيرانية، وسط الحرب المستمرة مع "حماس" و"حزب الله".وانسحب بعض المندوبين مع صعود نتنياهو لمنصة الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، في خطابه، إن بلاده "لها كل الحق" في محاربة "حزب الله" اللبناني، مشيرًا إلى أن "إيران هي العدو الإقليمي الرئيسي لإسرائيل".وأوضح نتنياهو أن "خارطة النعمة" الإسرائيلية، تقترح ممرًا تجاريًا يربط المحيط الهندي والشرق الأوسط وأوروبا والدول الأخرى، بينما تمتلئ "خارطة اللعنة" ببدايات الإرهاب بما في ذلك إيران و"حماس" و"حزب الله".وقال نتنياهو، وهو يشير إلى الخارطة التي حملت اسم "النعمة": "النعمة تُظهِر أن إسرائيل وشركاءها العرب يشكلون جسرًا بريًا يربط بين آسيا وأوروبا".وأضاف، وهو يتحدث عن خارطة "اللعنة": "الآن انظروا إلى هذه الخارطة الثانية. إنها خارطة اللعنة. إنها خارطة لقوس الإرهاب الذي خلقته إيران وفرضته من المحيط الهندي إلى البحر الأبيض المتوسط".وتابع نتنياهو: "أي من الخارطتين اللتين أريتكم إياهما ستشكل مستقبلنا؟ هل ستكون نعمة السلام والازدهار لإسرائيل وشركائنا العرب وبقية العالم؟ أم ستكون اللعنة التي تنشر فيها إيران ووكلاؤها الدمار والفوضى في كل مكان؟".وأكد أنه "لا يوجد مكان في إيران لا تستطيع الذراع الطويلة لإسرائيل الوصول إليه، وهذا ينطبق على الشرق الأوسط بأكمله".وكما كان الحال في السابق عندما يستخدم نتنياهو الخرائط، فإن خريطته لم تحدد الضفة الغربية أو غزة، بل حددت كل تلك الأراضي باعتبارها لإسرائيل.
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ما هي قصة الخرائط التي رفعها نتنياهو في الأمم المتحدة؟

19:08 GMT 27.09.2024
© AP Photo / Richard DrewIsrael Prime Minister Benjamin Netanyahu addresses the 79th session of the United Nations General Assembly, Friday, Sept. 27, 2024. (AP Photo/Richard Drew)
Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu addresses the 79th session of the United Nations General Assembly, Friday, Sept. 27, 2024. (AP Photo/Richard Drew) - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Richard Drew
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رفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خارطتين، خلال كلمته في الأمم المتحدة، للحديث عن الفارق بين ما وصفه بـ"خارطة اللعنة، التي تدعمها دول راعية للإرهاب مثل إيران" و"خارطة النعمة، التي تدافع عن السلام والديمقراطية وتدعمها إسرائيل"، على حد قوله.
واستخدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعض "الدلائل" لإثبات وجهة نظره، حيث عرض خارطتين لتوضيح ما يراه كخيارات في التعامل مع إيران.
وطالب نتنياهو العالم أن يختار بين خارطة "النعمة" الإسرائيلية للشرق الأوسط والمحيط الهندي وأوروبا، وبين خارطة "اللعنة" الإيرانية، وسط الحرب المستمرة مع "حماس" و"حزب الله".
وانسحب بعض المندوبين مع صعود نتنياهو لمنصة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، في خطابه، إن بلاده "لها كل الحق" في محاربة "حزب الله" اللبناني، مشيرًا إلى أن "إيران هي العدو الإقليمي الرئيسي لإسرائيل".
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وأوضح نتنياهو أن "خارطة النعمة" الإسرائيلية، تقترح ممرًا تجاريًا يربط المحيط الهندي والشرق الأوسط وأوروبا والدول الأخرى، بينما تمتلئ "خارطة اللعنة" ببدايات الإرهاب بما في ذلك إيران و"حماس" و"حزب الله".
وقال نتنياهو، وهو يشير إلى الخارطة التي حملت اسم "النعمة": "النعمة تُظهِر أن إسرائيل وشركاءها العرب يشكلون جسرًا بريًا يربط بين آسيا وأوروبا".
وأضاف، وهو يتحدث عن خارطة "اللعنة": "الآن انظروا إلى هذه الخارطة الثانية. إنها خارطة اللعنة. إنها خارطة لقوس الإرهاب الذي خلقته إيران وفرضته من المحيط الهندي إلى البحر الأبيض المتوسط".
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16:27 GMT
وتابع نتنياهو: "أي من الخارطتين اللتين أريتكم إياهما ستشكل مستقبلنا؟ هل ستكون نعمة السلام والازدهار لإسرائيل وشركائنا العرب وبقية العالم؟ أم ستكون اللعنة التي تنشر فيها إيران ووكلاؤها الدمار والفوضى في كل مكان؟".
وأكد أنه "لا يوجد مكان في إيران لا تستطيع الذراع الطويلة لإسرائيل الوصول إليه، وهذا ينطبق على الشرق الأوسط بأكمله".
وكما كان الحال في السابق عندما يستخدم نتنياهو الخرائط، فإن خريطته لم تحدد الضفة الغربية أو غزة، بل حددت كل تلك الأراضي باعتبارها لإسرائيل.
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