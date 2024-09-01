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مراسل "سبوتنيك": أصوات انفجارات من داخل القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو"
مراسل "سبوتنيك": أصوات انفجارات من داخل القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو"
سبوتنيك عربي
أكد مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور السورية أن هجوما مجهولا بالقذائف الصاروخية على قاعدة حقل "كونيكو" شمال شرقي دير الزور وأصوات انفجارات من داخل القاعدة... 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T20:44+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن الهجوم جاء بالتزامن مع مناورات عسكرية تقوم بها قوات الاحتلال الأمريكي داخل القاعدة كما سمعت أصوات مضادات جوية حاولت التصدي للهجوم.وكانت قوات الاحتلال الأمريكي قد استقدمت تعزيزات عسكرية جديدة إلى قاعدة حقل "كونيكو" للغاز، صباح اليوم الأحد، ضمت القافلة صهاريج وقود، وعربات "برادلي" ومصفحات عسكرية وصناديق اسلحة ومعدات وصواريخ مضادات جوية ومواد صيانة وغيرها، وذلك ضمن قافلة تضمنت أكثر من 30 شاحنة وطائرات شحن عسكرية هبطت ضمن القاعدة غير الشرعية قادمة من الحسكة .
https://sarabic.ae/20240813/بايدن-يتوقع-إحجام-إيران-عن-توجيه-ضربة-لإسرائيل-حال-التوصل-لاتفاق-وقف-إطلاق-نار-في-غزة-1091712082.html
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أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, تقارير سبوتنيك

مراسل "سبوتنيك": أصوات انفجارات من داخل القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو"

20:44 GMT 01.09.2024
© Sputnik . Ali Hashemانفجارات في قاعدة "كونيكو"
انفجارات في قاعدة كونيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
© Sputnik . Ali Hashem
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حصري
أكد مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور السورية أن هجوما مجهولا بالقذائف الصاروخية على قاعدة حقل "كونيكو" شمال شرقي دير الزور وأصوات انفجارات من داخل القاعدة الأمريكية في الحقل.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن الهجوم جاء بالتزامن مع مناورات عسكرية تقوم بها قوات الاحتلال الأمريكي داخل القاعدة كما سمعت أصوات مضادات جوية حاولت التصدي للهجوم.

وحسب مصادر محلية فإن طيران الاحتلال الأمريكي الحربي والمروحي البدء بالتحليق في سماء المنطقة، مع انتشار كثيف للقوات الأمريكية والعناصر الموالية لها في مداخل الحقل، وفقا لما نقله مراسل "سبوتنيك".

الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
استهداف القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو شرقي سوريا بصاروخين
13 أغسطس, 21:34 GMT
وكانت قوات الاحتلال الأمريكي قد استقدمت تعزيزات عسكرية جديدة إلى قاعدة حقل "كونيكو" للغاز، صباح اليوم الأحد، ضمت القافلة صهاريج وقود، وعربات "برادلي" ومصفحات عسكرية وصناديق اسلحة ومعدات وصواريخ مضادات جوية ومواد صيانة وغيرها، وذلك ضمن قافلة تضمنت أكثر من 30 شاحنة وطائرات شحن عسكرية هبطت ضمن القاعدة غير الشرعية قادمة من الحسكة .
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