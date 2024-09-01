https://sarabic.ae/20240901/مراسل-سبوتنيك-أصوات-انفجارات-من-داخل-القاعدة-الأمريكية-في-حقل-كونيكو-1092290489.html

مراسل "سبوتنيك": أصوات انفجارات من داخل القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو"

مراسل "سبوتنيك": أصوات انفجارات من داخل القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو"

سبوتنيك عربي

أكد مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور السورية أن هجوما مجهولا بالقذائف الصاروخية على قاعدة حقل "كونيكو" شمال شرقي دير الزور وأصوات انفجارات من داخل القاعدة... 01.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-01T20:44+0000

2024-09-01T20:44+0000

2024-09-01T20:44+0000

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن الهجوم جاء بالتزامن مع مناورات عسكرية تقوم بها قوات الاحتلال الأمريكي داخل القاعدة كما سمعت أصوات مضادات جوية حاولت التصدي للهجوم.وكانت قوات الاحتلال الأمريكي قد استقدمت تعزيزات عسكرية جديدة إلى قاعدة حقل "كونيكو" للغاز، صباح اليوم الأحد، ضمت القافلة صهاريج وقود، وعربات "برادلي" ومصفحات عسكرية وصناديق اسلحة ومعدات وصواريخ مضادات جوية ومواد صيانة وغيرها، وذلك ضمن قافلة تضمنت أكثر من 30 شاحنة وطائرات شحن عسكرية هبطت ضمن القاعدة غير الشرعية قادمة من الحسكة .

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