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استهداف القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو شرقي سوريا بصاروخين
استهداف القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو شرقي سوريا بصاروخين
سبوتنيك عربي
تعرضت القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو بريف محافظة دير الزور شرق سوريا لاستهداف بصاروخين. 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T21:34+0000
2024-08-13T21:34+0000
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دمشق - سبوتنيك. وقال مصدر ميداني لـ "سبوتنيك" إن "الصاروخين سقطا في الجهة الجنوبية الشرقية من القاعدة"، مضيفًا أن "مدفعية القاعدة الأمريكية ردت بثلاث قذائف استهدفت الجهة الغربية من حويجة المريعية بريف دير الزور".وخلال الأسبوع الماضي، استقدمت القوات الأمريكية تعزيزات عسكرية من جنود وعتاد إلى قواعدها في دير الزور والحسكة شرقي سوريا، بعد الهجوم الذي شنته العشائر على مقرات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة، حيث سيطرت العشائر على مناطق وبلدات هامة بالضفة الشرقية لنهر الفرات للمرة الأولى، وحاصرت القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور، قبل أن تستعيد قسد السيطرة على جميع المناطق التي خسرتها.
https://sarabic.ae/20240725/استهداف-القاعدة-الأمريكية-بحقل-غاز-كونيكو-بريف-دير-الزور-برشقة-صاروخية-1091133335.html
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جو بايدن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة
جو بايدن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة
استهداف القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو شرقي سوريا بصاروخين
21:34 GMT 13.08.2024 (تم التحديث: 21:38 GMT 13.08.2024)
تعرضت القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو بريف محافظة دير الزور شرق سوريا لاستهداف بصاروخين.