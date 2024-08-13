استهداف القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو شرقي سوريا بصاروخين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
08:18 GMT
24 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:22 GMT
20 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
مفتش أممي سابق: محطة زابوروجيه تحت سيطرة روسيا... وواضح من يقصفها
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الانزلاق نحو الصدام المباشر بين القوى الغربية وإيران سيؤدي إلى حرب قد تكون عالمية
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سجالات غالانت و نتنياهو ومسؤولية إسرائيل عن تعطيل صفقة تبادل الأسرى
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240813/بايدن-يتوقع-إحجام-إيران-عن-توجيه-ضربة-لإسرائيل-حال-التوصل-لاتفاق-وقف-إطلاق-نار-في-غزة-1091712082.html
استهداف القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو شرقي سوريا بصاروخين
استهداف القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو شرقي سوريا بصاروخين
سبوتنيك عربي
تعرضت القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو بريف محافظة دير الزور شرق سوريا لاستهداف بصاروخين. 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T21:34+0000
2024-08-13T21:38+0000
جو بايدن
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/14/1072532547_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_4710e10370b26318dfe55cca41d6c8eb.jpg
دمشق - سبوتنيك. وقال مصدر ميداني لـ "سبوتنيك" إن "الصاروخين سقطا في الجهة الجنوبية الشرقية من القاعدة"، مضيفًا أن "مدفعية القاعدة الأمريكية ردت بثلاث قذائف استهدفت الجهة الغربية من حويجة المريعية بريف دير الزور".وخلال الأسبوع الماضي، استقدمت القوات الأمريكية تعزيزات عسكرية من جنود وعتاد إلى قواعدها في دير الزور والحسكة شرقي سوريا، بعد الهجوم الذي شنته العشائر على مقرات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة، حيث سيطرت العشائر على مناطق وبلدات هامة بالضفة الشرقية لنهر الفرات للمرة الأولى، وحاصرت القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور، قبل أن تستعيد قسد السيطرة على جميع المناطق التي خسرتها.
https://sarabic.ae/20240725/استهداف-القاعدة-الأمريكية-بحقل-غاز-كونيكو-بريف-دير-الزور-برشقة-صاروخية-1091133335.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/14/1072532547_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cba573086769f3d05238b5bc20482b1f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
جو بايدن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة
جو بايدن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة

استهداف القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو شرقي سوريا بصاروخين

21:34 GMT 13.08.2024 (تم التحديث: 21:38 GMT 13.08.2024)
© AP Photo / Susan Walshالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Susan Walsh
تابعنا عبر
تعرضت القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو بريف محافظة دير الزور شرق سوريا لاستهداف بصاروخين.
دمشق - سبوتنيك. وقال مصدر ميداني لـ "سبوتنيك" إن "الصاروخين سقطا في الجهة الجنوبية الشرقية من القاعدة"، مضيفًا أن "مدفعية القاعدة الأمريكية ردت بثلاث قذائف استهدفت الجهة الغربية من حويجة المريعية بريف دير الزور".
انفجارات في قاعدة كونيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
استهداف القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو بريف دير الزور شرقي سوريا برشقة صاروخية
25 يوليو, 22:56 GMT
وخلال الأسبوع الماضي، استقدمت القوات الأمريكية تعزيزات عسكرية من جنود وعتاد إلى قواعدها في دير الزور والحسكة شرقي سوريا، بعد الهجوم الذي شنته العشائر على مقرات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة، حيث سيطرت العشائر على مناطق وبلدات هامة بالضفة الشرقية لنهر الفرات للمرة الأولى، وحاصرت القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور، قبل أن تستعيد قسد السيطرة على جميع المناطق التي خسرتها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تبادل الاتهامات بين نتنياهو وغالانت بشأن صفقة الأسرى مع "حماس"21:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала