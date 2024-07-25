https://sarabic.ae/20240725/استهداف-القاعدة-الأمريكية-بحقل-غاز-كونيكو-بريف-دير-الزور-برشقة-صاروخية-1091133335.html

استهداف القاعدة الأمريكية بحقل غاز كونيكو بريف دير الزور برشقة صاروخية

استهداف القاعدة الأمريكية بحقل غاز كونيكو بريف دير الزور برشقة صاروخية

سبوتنيك عربي

استهدفت، اليوم الجمعة، القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو بريف دير الزور شرق سوريا برشقة صاروخية. 25.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-25T22:56+0000

2024-07-25T22:56+0000

2024-07-25T23:07+0000

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دمشق - سبوتنيك. وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" إن "5 صواريخ سقطت داخل القاعدة الأمريكية وأدت إلى اشتعال النيران فيها ومن المرجح أنها ألحقت خسائر كبيرة في القاعدة".وأضاف المصدر أن "المدفعية التابعة للقوات الأمريكية ردت بإطلاق أكثر من 10 قذائف استهدفت مصدر إطلاق الصواريخ في منطقة حويجة المريعية بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي الأمريكي في أجواء المنطقة".وفي وقت سابق، اليوم، أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن هجومًا وقع على المنطقة القريبة من قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، لكن لم يصب أي فرد بالجيش الأمريكي نتيجة لهذا الهجوم.يذكر أن سوريا، وبرغم استعادة سيطرتها، بدعم أساسي من روسيا، على أجزاء واسعة من البلاد من قبضة المجموعات الإرهابية، إلا أنه ما تزال هناك حتى اليوم بؤر إرهابية، تحاول بدعم أمريكي ومن الخارج زعزعة استقرار الأوضاع.وكان رئيس الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، أكد سابقا، أن الولايات المتحدة تُعد بمساعدة مسلحين لتنفيذ هجمات إرهابية في سوريا في الأماكن العامة المزدحمة وضد المؤسسات الحكومية.ووفقا للاستخبارات الروسية فإن "إدارة هذا النشاط الإجرامي تتم من قاعدة التنف العسكرية الأميركية عند تقاطع الحدود السورية مع الأردن والعراق".وغالبًا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، ومنذ بداية تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تتعرض قواعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود التحالف الدولي في العراق، وكذلك القواعد الأمريكية في سوريا، لهجمات منتظمة بعدما أعلنت تلك الفصائل دعمها للمقاومة الفلسطينية.

https://sarabic.ae/20240725/-البنتاغون-استهداف-المنطقة-المحيطة-بقاعدة-عين-الأسد-الجوية-في-العراق-دون-وقوع-إصابات--1091133449.html

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