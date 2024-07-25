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محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
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مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
10:31 GMT
29 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
11:03 GMT
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هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
11:31 GMT
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عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
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ليفربول الجريح يحافظ على الصدارة وفضيحة تحكيمية في اسبانيا
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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حقوقي فلسطيني: الاحتلال يعاقب بشكل جماعي ويهدف إلى قتل الجيل الناشئ
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https://sarabic.ae/20240725/استهداف-القاعدة-الأمريكية-بحقل-غاز-كونيكو-بريف-دير-الزور-برشقة-صاروخية-1091133335.html
استهداف القاعدة الأمريكية بحقل غاز كونيكو بريف دير الزور برشقة صاروخية
استهداف القاعدة الأمريكية بحقل غاز كونيكو بريف دير الزور برشقة صاروخية
سبوتنيك عربي
استهدفت، اليوم الجمعة، القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو بريف دير الزور شرق سوريا برشقة صاروخية. 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T22:56+0000
2024-07-25T23:07+0000
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دمشق - سبوتنيك. وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" إن "5 صواريخ سقطت داخل القاعدة الأمريكية وأدت إلى اشتعال النيران فيها ومن المرجح أنها ألحقت خسائر كبيرة في القاعدة".وأضاف المصدر أن "المدفعية التابعة للقوات الأمريكية ردت بإطلاق أكثر من 10 قذائف استهدفت مصدر إطلاق الصواريخ في منطقة حويجة المريعية بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي الأمريكي في أجواء المنطقة".وفي وقت سابق، اليوم، أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن هجومًا وقع على المنطقة القريبة من قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، لكن لم يصب أي فرد بالجيش الأمريكي نتيجة لهذا الهجوم.يذكر أن سوريا، وبرغم استعادة سيطرتها، بدعم أساسي من روسيا، على أجزاء واسعة من البلاد من قبضة المجموعات الإرهابية، إلا أنه ما تزال هناك حتى اليوم بؤر إرهابية، تحاول بدعم أمريكي ومن الخارج زعزعة استقرار الأوضاع.وكان رئيس الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، أكد سابقا، أن الولايات المتحدة تُعد بمساعدة مسلحين لتنفيذ هجمات إرهابية في سوريا في الأماكن العامة المزدحمة وضد المؤسسات الحكومية.ووفقا للاستخبارات الروسية فإن "إدارة هذا النشاط الإجرامي تتم من قاعدة التنف العسكرية الأميركية عند تقاطع الحدود السورية مع الأردن والعراق".وغالبًا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، ومنذ بداية تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تتعرض قواعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود التحالف الدولي في العراق، وكذلك القواعد الأمريكية في سوريا، لهجمات منتظمة بعدما أعلنت تلك الفصائل دعمها للمقاومة الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20240725/-البنتاغون-استهداف-المنطقة-المحيطة-بقاعدة-عين-الأسد-الجوية-في-العراق-دون-وقوع-إصابات--1091133449.html
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البنتاغون الأمريكي, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
البنتاغون الأمريكي, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

استهداف القاعدة الأمريكية بحقل غاز كونيكو بريف دير الزور برشقة صاروخية

22:56 GMT 25.07.2024 (تم التحديث: 23:07 GMT 25.07.2024)
© Sputnik . Ali Hashemانفجارات في قاعدة "كونيكو"
انفجارات في قاعدة كونيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبر
استهدفت، اليوم الجمعة، القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو بريف دير الزور شرق سوريا برشقة صاروخية.
دمشق - سبوتنيك. وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" إن "5 صواريخ سقطت داخل القاعدة الأمريكية وأدت إلى اشتعال النيران فيها ومن المرجح أنها ألحقت خسائر كبيرة في القاعدة".
الجنود الأمريكيون يتفقدون موقع القصف الإيراني في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
البنتاغون: استهداف المنطقة المحيطة بقاعدة عين الأسد الجوية في العراق دون وقوع إصابات
21:57 GMT
وأضاف المصدر أن "المدفعية التابعة للقوات الأمريكية ردت بإطلاق أكثر من 10 قذائف استهدفت مصدر إطلاق الصواريخ في منطقة حويجة المريعية بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي الأمريكي في أجواء المنطقة".
وفي وقت سابق، اليوم، أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن هجومًا وقع على المنطقة القريبة من قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، لكن لم يصب أي فرد بالجيش الأمريكي نتيجة لهذا الهجوم.
يذكر أن سوريا، وبرغم استعادة سيطرتها، بدعم أساسي من روسيا، على أجزاء واسعة من البلاد من قبضة المجموعات الإرهابية، إلا أنه ما تزال هناك حتى اليوم بؤر إرهابية، تحاول بدعم أمريكي ومن الخارج زعزعة استقرار الأوضاع.
وكان رئيس الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، أكد سابقا، أن الولايات المتحدة تُعد بمساعدة مسلحين لتنفيذ هجمات إرهابية في سوريا في الأماكن العامة المزدحمة وضد المؤسسات الحكومية.
ووفقا للاستخبارات الروسية فإن "إدارة هذا النشاط الإجرامي تتم من قاعدة التنف العسكرية الأميركية عند تقاطع الحدود السورية مع الأردن والعراق".
وغالبًا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، ومنذ بداية تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تتعرض قواعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود التحالف الدولي في العراق، وكذلك القواعد الأمريكية في سوريا، لهجمات منتظمة بعدما أعلنت تلك الفصائل دعمها للمقاومة الفلسطينية.
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