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طائرات مسيرة تدك قاعدة للجيش الأمريكي في أحد حقول الغاز شرقي سوريا
طائرات مسيرة تدك قاعدة للجيش الأمريكي في أحد حقول الغاز شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
هزت سلسلة انفجارات عنيفة قاعدة للجيش الأمريكي في أحد حقول الغاز الطبيعي في ريف محافظة دير الزور، شرقي سوريا، قبل أن تبدأ مدفعية الجيش الأمريكي بشن ضربات على... 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T19:26+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، إن هجوما صاروخيا استهدف القاعدة اللاشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي في ريف المحافظة الشمالي، شرقي سوريا.وأفاد المراسل بدوي انفجار آخر في محيط القاعدة، ويرجح أنه ناجم عن تصدي المضادات التابعة للاحتلال الأمريكي لإحدى الصواريخ التي استهدفت القاعدة.وأكد المراسل أنه وفور الهجوم، شنت مدفعية الجيش الأمريكي ضربات استهدفت بلدات خشام والطابية المحاذية للقاعدة.وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن الجيش الأمريكي بمساندة أكثر من 3500 مسلح محلي موالٍ لها في قوات "قسد"، يشن منذ فجر اليوم الاثنين 7 تشرين الأول/ أكتوبر، حملة أمنية واسعة في محيط مدينة الشدادي بريف الحسكة، وذلك في إطار التعامل من الجيش الأمريكي مع الاستهدافات التي تتعرض لها قاعدة مديرية حقول نفط الجبسة اللاشرعية في مدينة الشدادي بشكل متكرر.
https://sarabic.ae/20241007/الجيش-الأمريكي-يشن-حملة-أمنية-بحثا-عن-مستهدفي-قاعدة-له-شرقي-سوريا-1093514158.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

طائرات مسيرة تدك قاعدة للجيش الأمريكي في أحد حقول الغاز شرقي سوريا

19:26 GMT 08.10.2024 (تم التحديث: 19:44 GMT 08.10.2024)
© Sputnik . Atiya Al-Atiyaغارة تركية تستهدف موقعا مشتركا للجيش الأمريكي ومسلحيه شرقي سوريا
غارة تركية تستهدف موقعا مشتركا للجيش الأمريكي ومسلحيه شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
© Sputnik . Atiya Al-Atiya
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حصري
هزت سلسلة انفجارات عنيفة قاعدة للجيش الأمريكي في أحد حقول الغاز الطبيعي في ريف محافظة دير الزور، شرقي سوريا، قبل أن تبدأ مدفعية الجيش الأمريكي بشن ضربات على البلدات المحيطة.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، إن هجوما صاروخيا استهدف القاعدة اللاشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي في ريف المحافظة الشمالي، شرقي سوريا.

وأضاف المراسل أن الهجوم الصاورخي أسفر عن انفجارات عنيفة داخل قاعدة "كونيكو" مع تصاعد ألسنة اللهب والدخان.

وأفاد المراسل بدوي انفجار آخر في محيط القاعدة، ويرجح أنه ناجم عن تصدي المضادات التابعة للاحتلال الأمريكي لإحدى الصواريخ التي استهدفت القاعدة.
الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
الجيش الأمريكي يشن حملة أمنية بحثا عن مستهدفي قاعدة له شرقي سوريا
أمس, 13:25 GMT
وأكد المراسل أنه وفور الهجوم، شنت مدفعية الجيش الأمريكي ضربات استهدفت بلدات خشام والطابية المحاذية للقاعدة.

وفي وقت سابق، شنت قوات "التحالف الدولي" المزعوم بقيادة الجيش الأمريكي، وبمساندة قوات "قسد" الموالية لها، حملة أمنية واسعة في قرى وبلدات ريف محافظة الحسكة شرقي سوريا، بهدف تأمين قاعدتها اللاشرعية في مدينة الشدادي النفطية.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن الجيش الأمريكي بمساندة أكثر من 3500 مسلح محلي موالٍ لها في قوات "قسد"، يشن منذ فجر اليوم الاثنين 7 تشرين الأول/ أكتوبر، حملة أمنية واسعة في محيط مدينة الشدادي بريف الحسكة، وذلك في إطار التعامل من الجيش الأمريكي مع الاستهدافات التي تتعرض لها قاعدة مديرية حقول نفط الجبسة اللاشرعية في مدينة الشدادي بشكل متكرر.
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