https://sarabic.ae/20241008/طائرات-مسيرة-تدك-قاعدة-للجيش-الأمريكي-في-أحد-حقول-الغاز-شرقي-سوريا-1093562248.html
طائرات مسيرة تدك قاعدة للجيش الأمريكي في أحد حقول الغاز شرقي سوريا
طائرات مسيرة تدك قاعدة للجيش الأمريكي في أحد حقول الغاز شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
هزت سلسلة انفجارات عنيفة قاعدة للجيش الأمريكي في أحد حقول الغاز الطبيعي في ريف محافظة دير الزور، شرقي سوريا، قبل أن تبدأ مدفعية الجيش الأمريكي بشن ضربات على... 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T19:26+0000
2024-10-08T19:26+0000
2024-10-08T19:44+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/15/1091975943_0:453:935:979_1920x0_80_0_0_19ea74a26ee327491f4b8ee93ab3ceee.jpg
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، إن هجوما صاروخيا استهدف القاعدة اللاشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي في ريف المحافظة الشمالي، شرقي سوريا.وأفاد المراسل بدوي انفجار آخر في محيط القاعدة، ويرجح أنه ناجم عن تصدي المضادات التابعة للاحتلال الأمريكي لإحدى الصواريخ التي استهدفت القاعدة.وأكد المراسل أنه وفور الهجوم، شنت مدفعية الجيش الأمريكي ضربات استهدفت بلدات خشام والطابية المحاذية للقاعدة.وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن الجيش الأمريكي بمساندة أكثر من 3500 مسلح محلي موالٍ لها في قوات "قسد"، يشن منذ فجر اليوم الاثنين 7 تشرين الأول/ أكتوبر، حملة أمنية واسعة في محيط مدينة الشدادي بريف الحسكة، وذلك في إطار التعامل من الجيش الأمريكي مع الاستهدافات التي تتعرض لها قاعدة مديرية حقول نفط الجبسة اللاشرعية في مدينة الشدادي بشكل متكرر.
https://sarabic.ae/20241007/الجيش-الأمريكي-يشن-حملة-أمنية-بحثا-عن-مستهدفي-قاعدة-له-شرقي-سوريا-1093514158.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/15/1091975943_0:366:935:1067_1920x0_80_0_0_c495b348c9112caa9e4d1af8cda1ad1e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
طائرات مسيرة تدك قاعدة للجيش الأمريكي في أحد حقول الغاز شرقي سوريا
19:26 GMT 08.10.2024 (تم التحديث: 19:44 GMT 08.10.2024)
حصري
هزت سلسلة انفجارات عنيفة قاعدة للجيش الأمريكي في أحد حقول الغاز الطبيعي في ريف محافظة دير الزور، شرقي سوريا، قبل أن تبدأ مدفعية الجيش الأمريكي بشن ضربات على البلدات المحيطة.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، إن هجوما صاروخيا استهدف القاعدة اللاشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي في ريف المحافظة الشمالي، شرقي سوريا.
وأضاف المراسل أن الهجوم الصاورخي أسفر عن انفجارات عنيفة داخل قاعدة "كونيكو" مع تصاعد ألسنة اللهب والدخان.
وأفاد المراسل بدوي انفجار آخر في محيط القاعدة، ويرجح أنه ناجم عن تصدي المضادات التابعة للاحتلال الأمريكي لإحدى الصواريخ التي استهدفت القاعدة.
وأكد المراسل أنه وفور الهجوم، شنت مدفعية الجيش الأمريكي ضربات استهدفت بلدات خشام والطابية المحاذية للقاعدة.
وفي وقت سابق، شنت قوات "التحالف الدولي" المزعوم بقيادة الجيش الأمريكي، وبمساندة قوات "قسد" الموالية لها، حملة أمنية واسعة في قرى وبلدات ريف محافظة الحسكة شرقي سوريا، بهدف تأمين قاعدتها اللاشرعية في مدينة الشدادي النفطية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن الجيش الأمريكي بمساندة أكثر من 3500 مسلح محلي موالٍ لها في قوات "قسد"، يشن منذ فجر اليوم الاثنين 7 تشرين الأول/ أكتوبر، حملة أمنية واسعة في محيط مدينة الشدادي بريف الحسكة، وذلك في إطار التعامل من الجيش الأمريكي مع الاستهدافات التي تتعرض لها قاعدة مديرية حقول نفط الجبسة اللاشرعية في مدينة الشدادي بشكل متكرر.