https://sarabic.ae/20241015/طائرة-مسيرة-تستهدف-الجيش-الأمريكي-في-قاعدة-خراب-الجير-شرقي-سوريا-1093793784.html
طائرة مسيرة تستهدف الجيش الأمريكي في قاعدة "خراب الجير" شرقي سوريا
طائرة مسيرة تستهدف الجيش الأمريكي في قاعدة "خراب الجير" شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
سمعت انفجارات ضمن قاعدة الجيش الأمريكي اللاشرعية في منطقة الرميلان النفطية في ريف محافظة الحسكة، شرقي سوريا، ناتجة عن تعرضها لهجوم عبر طائرة مسيرة انتحارية... 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T15:54+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا بأن أصوات المضادات الأرضية التي سمعت ناتجة عن محاولات جنود الجيش الأمريكي لتصدي لهجوم عبر طائرة مسيرة في إحدى أهم القواعد الأمريكية في سوريا قاعدة قرية "خراب الجير" عند مثلث الحدود السورية - العراقية – التركية.بدروه، أكد أحد سكان المنطقة لوكالة "سبوتنيك" أن أصوات الدفاعات الجوية في قاعدة "خراب الجير" اللاشرعية التابعة للاحتلال الأمريكي، كانت تسمع بوضوح وأن طائرة على الأقل سقطت ضمنها.وتابع أن استنفار كبير داخل القاعدة مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة والمروحية الأمريكية تغطي سماء المنطقة بعد حدوث الهجوم المذكور.وشهدت قاعدة "خراب الجير" خلال الأيام الماضية هبوط عدد لا بأس به من طائرات الشحن التي تنقل المعدات العسكرية واللوجستية لقوات "التحالف الدولي" المزعوم في سوريا.وكانت القاعدة تعرضت لهجمات جوية عبر الطائرات المسيرة الانتحارية أدت لوقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة اعترف بها البنتاغون بعد أيام من أحدى الهجمات.
https://sarabic.ae/20241014/مسيرات-انقضاضية-تستهدف-الجيش-الأمريكي-في-حقل-غاز-كونيكو-شرقي-سوريا--1093755328.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
طائرة مسيرة تستهدف الجيش الأمريكي في قاعدة "خراب الجير" شرقي سوريا
15:54 GMT 15.10.2024 (تم التحديث: 16:06 GMT 15.10.2024)
حصري
سمعت انفجارات ضمن قاعدة الجيش الأمريكي اللاشرعية في منطقة الرميلان النفطية في ريف محافظة الحسكة، شرقي سوريا، ناتجة عن تعرضها لهجوم عبر طائرة مسيرة انتحارية استهدفتها بشكل مباشر، اليوم الثلاثاء 15 تشرين الأول/ أكتوبر.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا بأن أصوات المضادات الأرضية التي سمعت ناتجة عن محاولات جنود الجيش الأمريكي لتصدي لهجوم عبر طائرة مسيرة في إحدى أهم القواعد الأمريكية في سوريا قاعدة قرية "خراب الجير" عند مثلث الحدود السورية - العراقية – التركية.
وأكد المراسل أن الطائرة المهاجمة سقطت في ساحة القاعدة المذكورة، دون معلومات عن وقوع خسائر بشرية ومادية حتى الأن.
بدروه، أكد أحد سكان المنطقة لوكالة "سبوتنيك" أن أصوات الدفاعات الجوية في قاعدة "خراب الجير" اللاشرعية التابعة للاحتلال الأمريكي، كانت تسمع بوضوح وأن طائرة على الأقل سقطت ضمنها.
وتابع أن استنفار كبير داخل القاعدة مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة والمروحية الأمريكية تغطي سماء المنطقة بعد حدوث الهجوم المذكور.
وأكد أن الهجوم عبر الطائرة المسيرة كان قبل وقت قصير جداً من هبوط طائرة شحن كبيرة تابعة للاحتلال الأمريكي داخل قاعدة "خراب الجير".
وشهدت قاعدة "خراب الجير" خلال الأيام الماضية هبوط عدد لا بأس به من طائرات الشحن التي تنقل المعدات العسكرية واللوجستية لقوات "التحالف الدولي" المزعوم في سوريا.
وكانت القاعدة تعرضت لهجمات جوية عبر الطائرات المسيرة الانتحارية أدت لوقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة اعترف بها البنتاغون بعد أيام من أحدى الهجمات.