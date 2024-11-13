بعد استهدافها..تعزيزات عسكرية أمريكية تخترق الحدود العراقية باتجاه قواعد "التحالف الدولي" شرقي سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:18 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
شبح الإصابات يخيّم على ريال مدريد وخسائر مانشستر سيتي تتوالى
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: النازية تعيد صيغتها من جديد ولا بد من قرار أممي يضع حدا لها على المستويين الرسمي والشعبي
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
القمة العربية الإسلامية تطالب بوقف الحرب وإقامة دولة فلسطينية
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
18:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
القمة العربية الإسلامية تطالب بوقف الحرب وإقامة دولة فلسطينية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
10:33 GMT
27 د
من الملعب
شبح الإصابات يخيّم على ريال مدريد وخسائر مانشستر سيتي تتوالى
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ترامب قد يكون وعد الروس بالإنسحاب من سوريا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241113/بعد-استهدافهاتعزيزات-عسكرية-أمريكية-تخترق-الحدود-العراقية-باتجاه-قواعد-التحالف-الدولي-شرقي-سوريا-1094774625.html
بعد استهدافها..تعزيزات عسكرية أمريكية تخترق الحدود العراقية باتجاه قواعد "التحالف الدولي" شرقي سوريا
بعد استهدافها..تعزيزات عسكرية أمريكية تخترق الحدود العراقية باتجاه قواعد "التحالف الدولي" شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
اخترقت قافلة تعزيزات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الأمريكي، الحدود السورية العراقية إلى قواعده اللاشرعية شرقي سوريا. 13.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-13T18:58+0000
2024-11-13T18:58+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
دير الزور
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103767/09/1037670905_0:568:4053:2848_1920x0_80_0_0_89b4744a84675366cca8a83ce51c532f.jpg
وأرسلت قوات "التحالف الدولي" المزعوم بقيادة الجيش الأمريكي تعزيزات عسكرية إلى قواعدها في الشدادي في ريف الحسكة و"كونيكو" بريف دير الزور شرقي سوريا، بعد ساعات من هجوم مزدوج عبر الصواريخ والطائرات المسيرة استهدفهما.وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا أن التعزيزات انطلقت من قاعدة "خراب الجير" في منطقة رميلان النفطية على الحدود السورية - العراقية، في بريف الحسكة متوجهةً نحو القواعد العسكرية في الشدادي النفطية جنوبي الحسكة و"كونيكو" شمالي دير الزور.وبيّن أحد سكان المنطقة لوكالة "سبوتنيك" شرقي سوريا أن التعزيزات المذكورة تتألف من 50 سيارة شاحنة تحمل أسلحة ومحروقات ومولدات كهربائية وجدران إسمنتية وصناديق مغلقة وصهاريج وقود.وكثفت قوات الجيش الأمريكي من تعزيزاتها العسكرية عبر البر والجو لقواعدها بعد الخسائر التي تلقتها خلال الأشهر الماضية.وتشهد قواعد "التحالف الدولي الأمريكي" استنفارا أمنيا كبيرا، بعد الهجمات المتتالية التي تعرضت لها على إثر العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة في فلسطين، وعلى لبنان، كان أخرها الهجوم على قاعدتي "كونيكو" والشدادي مساء أمس الثلاثاء، كما أطلقت القوات الأمريكية قنبلة مضيئة في سماء حقل العمر النفطي أكبر القواعد في سوريا.مستشار الرئيس الروسي: تنظيم "داعش" أصبح أكثر نشاطاً ضد الحكومة السوريةسلاح الجو الروسي يدمر قاعدتين للمسلحين قرب مدينة تدمر في محافظة حمص السورية
https://sarabic.ae/20241112/مراسل-سبوتنيك-هجوم-يستهدف-الجيش-الأمريكي-في-حقلين-للنفط-والغاز-شرقي-سوريا--1094739915.html
https://sarabic.ae/20241113/الجيش-الأمريكي-يعلن-تنفيذ-ضربات-ضد-مستودع-أسلحة-في-سوريا-1094744986.html
الولايات المتحدة الأمريكية
دير الزور
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103767/09/1037670905_256:0:4053:2848_1920x0_80_0_0_af4dd6d91e53a337ea4277a24114b3e6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دير الزور, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دير الزور, حصري, تقارير سبوتنيك

بعد استهدافها..تعزيزات عسكرية أمريكية تخترق الحدود العراقية باتجاه قواعد "التحالف الدولي" شرقي سوريا

18:58 GMT 13.11.2024
© AP Photo / Hussein Mallaصورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
حصري
اخترقت قافلة تعزيزات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الأمريكي، الحدود السورية العراقية إلى قواعده اللاشرعية شرقي سوريا.
وأرسلت قوات "التحالف الدولي" المزعوم بقيادة الجيش الأمريكي تعزيزات عسكرية إلى قواعدها في الشدادي في ريف الحسكة و"كونيكو" بريف دير الزور شرقي سوريا، بعد ساعات من هجوم مزدوج عبر الصواريخ والطائرات المسيرة استهدفهما.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا أن التعزيزات انطلقت من قاعدة "خراب الجير" في منطقة رميلان النفطية على الحدود السورية - العراقية، في بريف الحسكة متوجهةً نحو القواعد العسكرية في الشدادي النفطية جنوبي الحسكة و"كونيكو" شمالي دير الزور.
صورة أرشيفية - موقع قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
مراسل "سبوتنيك": هجوم يستهدف الجيش الأمريكي في حقلين للنفط والغاز شرقي سوريا
أمس, 19:20 GMT

وأوضح المراسل أن قوات "التحالف الدولي" كانت قد استقدمت، صباح اليوم الأربعاء 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، تعزيزات عسكرية برية جديدة، قادمة من معبر الوليد الحدودي غير الشرعي مع العراق، تتألف من 50 شاحنة، دخلت إلى قاعدة "خراب الجير".

وبيّن أحد سكان المنطقة لوكالة "سبوتنيك" شرقي سوريا أن التعزيزات المذكورة تتألف من 50 سيارة شاحنة تحمل أسلحة ومحروقات ومولدات كهربائية وجدران إسمنتية وصناديق مغلقة وصهاريج وقود.
عدوان إسرائيلي على المعبر الحدودي بين سوريا ولبنان، 22 أكتوبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا
02:22 GMT
وكثفت قوات الجيش الأمريكي من تعزيزاتها العسكرية عبر البر والجو لقواعدها بعد الخسائر التي تلقتها خلال الأشهر الماضية.
وتشهد قواعد "التحالف الدولي الأمريكي" استنفارا أمنيا كبيرا، بعد الهجمات المتتالية التي تعرضت لها على إثر العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة في فلسطين، وعلى لبنان، كان أخرها الهجوم على قاعدتي "كونيكو" والشدادي مساء أمس الثلاثاء، كما أطلقت القوات الأمريكية قنبلة مضيئة في سماء حقل العمر النفطي أكبر القواعد في سوريا.
مستشار الرئيس الروسي: تنظيم "داعش" أصبح أكثر نشاطاً ضد الحكومة السورية
سلاح الجو الروسي يدمر قاعدتين للمسلحين قرب مدينة تدمر في محافظة حمص السورية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل14:08 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:19 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 22:12 GMTРабота артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала