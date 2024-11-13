https://sarabic.ae/20241113/بعد-استهدافهاتعزيزات-عسكرية-أمريكية-تخترق-الحدود-العراقية-باتجاه-قواعد-التحالف-الدولي-شرقي-سوريا-1094774625.html
بعد استهدافها..تعزيزات عسكرية أمريكية تخترق الحدود العراقية باتجاه قواعد "التحالف الدولي" شرقي سوريا
بعد استهدافها..تعزيزات عسكرية أمريكية تخترق الحدود العراقية باتجاه قواعد "التحالف الدولي" شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
اخترقت قافلة تعزيزات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الأمريكي، الحدود السورية العراقية إلى قواعده اللاشرعية شرقي سوريا. 13.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-13T18:58+0000
2024-11-13T18:58+0000
2024-11-13T18:58+0000
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وأرسلت قوات "التحالف الدولي" المزعوم بقيادة الجيش الأمريكي تعزيزات عسكرية إلى قواعدها في الشدادي في ريف الحسكة و"كونيكو" بريف دير الزور شرقي سوريا، بعد ساعات من هجوم مزدوج عبر الصواريخ والطائرات المسيرة استهدفهما.وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا أن التعزيزات انطلقت من قاعدة "خراب الجير" في منطقة رميلان النفطية على الحدود السورية - العراقية، في بريف الحسكة متوجهةً نحو القواعد العسكرية في الشدادي النفطية جنوبي الحسكة و"كونيكو" شمالي دير الزور.وبيّن أحد سكان المنطقة لوكالة "سبوتنيك" شرقي سوريا أن التعزيزات المذكورة تتألف من 50 سيارة شاحنة تحمل أسلحة ومحروقات ومولدات كهربائية وجدران إسمنتية وصناديق مغلقة وصهاريج وقود.وكثفت قوات الجيش الأمريكي من تعزيزاتها العسكرية عبر البر والجو لقواعدها بعد الخسائر التي تلقتها خلال الأشهر الماضية.وتشهد قواعد "التحالف الدولي الأمريكي" استنفارا أمنيا كبيرا، بعد الهجمات المتتالية التي تعرضت لها على إثر العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة في فلسطين، وعلى لبنان، كان أخرها الهجوم على قاعدتي "كونيكو" والشدادي مساء أمس الثلاثاء، كما أطلقت القوات الأمريكية قنبلة مضيئة في سماء حقل العمر النفطي أكبر القواعد في سوريا.مستشار الرئيس الروسي: تنظيم "داعش" أصبح أكثر نشاطاً ضد الحكومة السوريةسلاح الجو الروسي يدمر قاعدتين للمسلحين قرب مدينة تدمر في محافظة حمص السورية
https://sarabic.ae/20241112/مراسل-سبوتنيك-هجوم-يستهدف-الجيش-الأمريكي-في-حقلين-للنفط-والغاز-شرقي-سوريا--1094739915.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دير الزور, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دير الزور, حصري, تقارير سبوتنيك
بعد استهدافها..تعزيزات عسكرية أمريكية تخترق الحدود العراقية باتجاه قواعد "التحالف الدولي" شرقي سوريا
حصري
اخترقت قافلة تعزيزات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الأمريكي، الحدود السورية العراقية إلى قواعده اللاشرعية شرقي سوريا.
وأرسلت قوات "التحالف الدولي" المزعوم بقيادة الجيش الأمريكي تعزيزات عسكرية إلى قواعدها في الشدادي في ريف الحسكة و"كونيكو" بريف دير الزور شرقي سوريا، بعد ساعات من هجوم مزدوج عبر الصواريخ والطائرات المسيرة استهدفهما.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا أن التعزيزات انطلقت من قاعدة "خراب الجير" في منطقة رميلان النفطية على الحدود السورية - العراقية، في بريف الحسكة متوجهةً نحو القواعد العسكرية
في الشدادي النفطية جنوبي الحسكة و"كونيكو" شمالي دير الزور.
وأوضح المراسل أن قوات "التحالف الدولي" كانت قد استقدمت، صباح اليوم الأربعاء 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، تعزيزات عسكرية برية جديدة، قادمة من معبر الوليد الحدودي غير الشرعي مع العراق، تتألف من 50 شاحنة، دخلت إلى قاعدة "خراب الجير".
وبيّن أحد سكان المنطقة لوكالة "سبوتنيك" شرقي سوريا أن التعزيزات المذكورة تتألف من 50 سيارة شاحنة تحمل أسلحة ومحروقات ومولدات كهربائية وجدران إسمنتية وصناديق مغلقة وصهاريج وقود.
وكثفت قوات الجيش الأمريكي من تعزيزاتها العسكرية
عبر البر والجو لقواعدها بعد الخسائر التي تلقتها خلال الأشهر الماضية.
وتشهد قواعد "التحالف الدولي الأمريكي" استنفارا أمنيا كبيرا، بعد الهجمات المتتالية التي تعرضت لها على إثر العدوان الإسرائيلي
المستمر على قطاع غزة في فلسطين، وعلى لبنان، كان أخرها الهجوم على قاعدتي "كونيكو" والشدادي مساء أمس الثلاثاء، كما أطلقت القوات الأمريكية قنبلة مضيئة في سماء حقل العمر النفطي أكبر القواعد في سوريا.