https://sarabic.ae/20241111/مستشار-الرئيس-الروسي-تنظيم-داعش-أصبح-أكثر-نشاطاً-ضد-الحكومة-السورية-1094687882.html
مستشار الرئيس الروسي: تنظيم "داعش" أصبح أكثر نشاطاً ضد الحكومة السورية
مستشار الرئيس الروسي: تنظيم "داعش" أصبح أكثر نشاطاً ضد الحكومة السورية
سبوتنيك عربي
أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، اليوم الإثنين، بأن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش الإرهابي المحظور في روسيا) أصبح أكثر نشاطاً،... 11.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-11T13:42+0000
2024-11-11T13:42+0000
2024-11-11T13:42+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/03/1074284519_0:8:1081:616_1920x0_80_0_0_2c7becf96a6f6fe0a62496a70d3f614d.jpg
وقال لافرينتييف للصحفيين، قبيل بدء "محادثات أستانا" بشأن سوريا: "الوضع في سوريا معقد للغاية، لقد أصبحت الجماعات المتطرفة أكثر نشاطاً، سواء في الغرب أو في الشرق، وقد أصبح تنظيم "الدولة الإسلامية" نشطاً للغاية في الآونة الأخيرة، وبدأ في شن المزيد والمزيد من الهجمات ضد القوات الحكومية والتشكيلات الموالية لإيران".إلى ذلك، تُعقد الجولة الثانية والعشرون من "محادثات أستانا" بشأن سوريا في العاصمة الكازاخستانية، يومي 11 و12 تشرين الثاني/نوفمبر.ويتضمن جدول أعمال الاجتماع قضايا تطور الوضع الإقليمي حول سوريا، والجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية شاملة في هذا البلد، والوضع "الميداني" في سوريا، وإجراءات بناء الثقة بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين، ومسألة الرهائن والبحث عن المفقودين؛ فضلاً عن الوضع الإنساني، وحشد جهود المجتمع الدولي، لتسهيل إعادة إعمار سوريا بعد انتهاء الصراع، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.الجيش الأمريكي ينقل "دواعش" من الرقة إلى الحسكة شرقي سوريا
https://sarabic.ae/20240510/العراق-يدعو-60-دولة-إلى-استعادة-رعاياها-من-أسر-داعش-من-مخيم-الهول-1088701135.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/03/1074284519_124:0:955:623_1920x0_80_0_0_563a6a98610a9f4f507241dec9179eb4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
مستشار الرئيس الروسي: تنظيم "داعش" أصبح أكثر نشاطاً ضد الحكومة السورية
أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، اليوم الإثنين، بأن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش الإرهابي المحظور في روسيا) أصبح أكثر نشاطاً، ويشن هجمات ضد القوات الحكومية السورية.
وقال لافرينتييف للصحفيين، قبيل بدء "محادثات أستانا" بشأن سوريا: "الوضع في سوريا معقد للغاية، لقد أصبحت الجماعات المتطرفة أكثر نشاطاً، سواء في الغرب أو في الشرق، وقد أصبح تنظيم "الدولة الإسلامية" نشطاً للغاية في الآونة الأخيرة، وبدأ في شن المزيد والمزيد من الهجمات ضد القوات الحكومية والتشكيلات الموالية لإيران".
ووفقا له، فإن هذا أمر مثير للقلق، لأن هناك "قوى تريد زعزعة استقرار" الوضع في سوريا.
إلى ذلك، تُعقد الجولة الثانية والعشرون من "محادثات أستانا" بشأن سوريا في العاصمة الكازاخستانية، يومي 11 و12 تشرين الثاني/نوفمبر.
وتشارك في المحادثات وفود من الدول الضامنة لـ "عملية أستانا" (روسيا وتركيا وإيران)، على مستوى الممثلين رفيعي المستوى، المشرفين على التسوية السورية؛ إضافة إلى ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، ومراقبين من الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع قضايا تطور الوضع الإقليمي حول سوريا، والجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية شاملة في هذا البلد، والوضع "الميداني" في سوريا، وإجراءات بناء الثقة بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين، ومسألة الرهائن والبحث عن المفقودين؛ فضلاً عن الوضع الإنساني، وحشد جهود المجتمع الدولي، لتسهيل إعادة إعمار سوريا بعد انتهاء الصراع، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.