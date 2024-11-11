مستشار الرئيس الروسي: تنظيم "داعش" أصبح أكثر نشاطاً ضد الحكومة السورية

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الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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16 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:28 GMT
22 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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10 د
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14:00 GMT
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الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
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29 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
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عالم سبوتنيك
قطر : الأنباء عن انسحابنا من الوساطة في مفاوضات غزة "غير دقيقة"
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
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108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
09:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
10:03 GMT
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البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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مدار الليل والنهار
مقابلة مع مدير مكتب إذاعة سبوتنيك عربي - بيروت الأستاذ ديمتري تاراسوف
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مدار الليل والنهار
مقابلة مع السكرتير الاعلامي لمكتب سبوتنيك عربي - بيروت الأستاذ أنيس صافية
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https://sarabic.ae/20241111/مستشار-الرئيس-الروسي-تنظيم-داعش-أصبح-أكثر-نشاطاً-ضد-الحكومة-السورية-1094687882.html
مستشار الرئيس الروسي: تنظيم "داعش" أصبح أكثر نشاطاً ضد الحكومة السورية
مستشار الرئيس الروسي: تنظيم "داعش" أصبح أكثر نشاطاً ضد الحكومة السورية
سبوتنيك عربي
أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، اليوم الإثنين، بأن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش الإرهابي المحظور في روسيا) أصبح أكثر نشاطاً،... 11.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-11T13:42+0000
2024-11-11T13:42+0000
أخبار سوريا اليوم
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وقال لافرينتييف للصحفيين، قبيل بدء "محادثات أستانا" بشأن سوريا: "الوضع في سوريا معقد للغاية، لقد أصبحت الجماعات المتطرفة أكثر نشاطاً، سواء في الغرب أو في الشرق، وقد أصبح تنظيم "الدولة الإسلامية" نشطاً للغاية في الآونة الأخيرة، وبدأ في شن المزيد والمزيد من الهجمات ضد القوات الحكومية والتشكيلات الموالية لإيران".إلى ذلك، تُعقد الجولة الثانية والعشرون من "محادثات أستانا" بشأن سوريا في العاصمة الكازاخستانية، يومي 11 و12 تشرين الثاني/نوفمبر.ويتضمن جدول أعمال الاجتماع قضايا تطور الوضع الإقليمي حول سوريا، والجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية شاملة في هذا البلد، والوضع "الميداني" في سوريا، وإجراءات بناء الثقة بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين، ومسألة الرهائن والبحث عن المفقودين؛ فضلاً عن الوضع الإنساني، وحشد جهود المجتمع الدولي، لتسهيل إعادة إعمار سوريا بعد انتهاء الصراع، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.الجيش الأمريكي ينقل "دواعش" من الرقة إلى الحسكة شرقي سوريا
https://sarabic.ae/20240510/العراق-يدعو-60-دولة-إلى-استعادة-رعاياها-من-أسر-داعش-من-مخيم-الهول-1088701135.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

مستشار الرئيس الروسي: تنظيم "داعش" أصبح أكثر نشاطاً ضد الحكومة السورية

13:42 GMT 11.11.2024
© Sputnik . Farouk Mudhiداعش يهاجم مواقع للجيش السوري ويختطف رعاة أغنام في البادية السورية
داعش يهاجم مواقع للجيش السوري ويختطف رعاة أغنام في البادية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2024
© Sputnik . Farouk Mudhi
تابعنا عبر
أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، اليوم الإثنين، بأن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش الإرهابي المحظور في روسيا) أصبح أكثر نشاطاً، ويشن هجمات ضد القوات الحكومية السورية.
وقال لافرينتييف للصحفيين، قبيل بدء "محادثات أستانا" بشأن سوريا: "الوضع في سوريا معقد للغاية، لقد أصبحت الجماعات المتطرفة أكثر نشاطاً، سواء في الغرب أو في الشرق، وقد أصبح تنظيم "الدولة الإسلامية" نشطاً للغاية في الآونة الأخيرة، وبدأ في شن المزيد والمزيد من الهجمات ضد القوات الحكومية والتشكيلات الموالية لإيران".
ووفقا له، فإن هذا أمر مثير للقلق، لأن هناك "قوى تريد زعزعة استقرار" الوضع في سوريا.
إلى ذلك، تُعقد الجولة الثانية والعشرون من "محادثات أستانا" بشأن سوريا في العاصمة الكازاخستانية، يومي 11 و12 تشرين الثاني/نوفمبر.
مخيم الهول - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
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10 مايو, 07:15 GMT

وتشارك في المحادثات وفود من الدول الضامنة لـ "عملية أستانا" (روسيا وتركيا وإيران)، على مستوى الممثلين رفيعي المستوى، المشرفين على التسوية السورية؛ إضافة إلى ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، ومراقبين من الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع قضايا تطور الوضع الإقليمي حول سوريا، والجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية شاملة في هذا البلد، والوضع "الميداني" في سوريا، وإجراءات بناء الثقة بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين، ومسألة الرهائن والبحث عن المفقودين؛ فضلاً عن الوضع الإنساني، وحشد جهود المجتمع الدولي، لتسهيل إعادة إعمار سوريا بعد انتهاء الصراع، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.
الجيش الأمريكي ينقل "دواعش" من الرقة إلى الحسكة شرقي سوريا
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