https://sarabic.ae/20241111/مستشار-الرئيس-الروسي-تنظيم-داعش-أصبح-أكثر-نشاطاً-ضد-الحكومة-السورية-1094687882.html

مستشار الرئيس الروسي: تنظيم "داعش" أصبح أكثر نشاطاً ضد الحكومة السورية

مستشار الرئيس الروسي: تنظيم "داعش" أصبح أكثر نشاطاً ضد الحكومة السورية

سبوتنيك عربي

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، اليوم الإثنين، بأن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش الإرهابي المحظور في روسيا) أصبح أكثر نشاطاً،... 11.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-11T13:42+0000

2024-11-11T13:42+0000

2024-11-11T13:42+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

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وقال لافرينتييف للصحفيين، قبيل بدء "محادثات أستانا" بشأن سوريا: "الوضع في سوريا معقد للغاية، لقد أصبحت الجماعات المتطرفة أكثر نشاطاً، سواء في الغرب أو في الشرق، وقد أصبح تنظيم "الدولة الإسلامية" نشطاً للغاية في الآونة الأخيرة، وبدأ في شن المزيد والمزيد من الهجمات ضد القوات الحكومية والتشكيلات الموالية لإيران".إلى ذلك، تُعقد الجولة الثانية والعشرون من "محادثات أستانا" بشأن سوريا في العاصمة الكازاخستانية، يومي 11 و12 تشرين الثاني/نوفمبر.ويتضمن جدول أعمال الاجتماع قضايا تطور الوضع الإقليمي حول سوريا، والجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية شاملة في هذا البلد، والوضع "الميداني" في سوريا، وإجراءات بناء الثقة بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين، ومسألة الرهائن والبحث عن المفقودين؛ فضلاً عن الوضع الإنساني، وحشد جهود المجتمع الدولي، لتسهيل إعادة إعمار سوريا بعد انتهاء الصراع، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.الجيش الأمريكي ينقل "دواعش" من الرقة إلى الحسكة شرقي سوريا

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