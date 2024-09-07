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https://sarabic.ae/20240907/الجيش-الأمريكي-ينقل-دواعش-من-الرقة-إلى-الحسكة-شرقي-سوريا-1092491667.html
الجيش الأمريكي ينقل "دواعش" من الرقة إلى الحسكة شرقي سوريا
الجيش الأمريكي ينقل "دواعش" من الرقة إلى الحسكة شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
نقل الجيش الأمريكي مجموعة كبيرة من سجناء تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) من أحد سجون قوات "قسد" في مدينة الرقة إلى سجن الصناعة في مدينة... 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T17:46+0000
2024-09-07T17:46+0000
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وقالت مصادر ميدانية ومحلية في مدينة الرقة لوكالة "سبوتنيك"، إن وفداً من ما يسمى "التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي قام، أمس الجمعة 6 أيلول/سبتمبر، بزيارة إلى "سجن الصوامع" في مدينة الرقة الخاضع لسيطرة قوات "قسد"، وذلك بعد هروب 3 من سجناء تنظيم "داعش" من سجن أثناء نقلهم.وتشهد مدينة الرقة شرقي سوريا، حالة من الاستنفار الأمني والعسكري من قبل المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في قوات "قسد"، خلال الأيام الماضية، بعد هروب مجموعة من السجناء من الجنسيات الأجنبية أثناء نقلهم من سجن إلى أخر.وكانت أفادت مصادر ميدانية ومحلية في مدينة الرقة لوكالة "سبوتنيك"، بأن قوات "قسد" بجميع تشكيلاتها بحالة من الاستنفار مع نصب للحواجز ضمن أحياء مدينة الرقة، لليوم الثاني على التوالي، منذ أسبوع كامل، وذلك بحثاً عن مجموعة من السجناء الهاربين من مسلحي تنظيم "داعش" الارهابي.وأوضحت المصادر أن الفارين يحملون الجنسية الكندية والروسية والليبية، في حين تمكنت قوات "قسد" من الإمساك باثنين منهم، وهما من الجنسية الباكستانية والأذربيجانية، قبل هروبهم باتجاه الأحياء السكنية، حيث لم يتم العثور عليهم رغم الاستنفار الكبير من قبل "قسد".هروب نساء "دواعش" من مخيم الهولفي محافظة الحسكة شهد مخيم "الهول" على الحدود السورية - العراقية، فرار عدّة نساء من عوائل تنظيم "داعش" الليلة الماضية (ليل الجمعة - السبت).وقال صالح العمر أحد سكان منطقة الهول لوكالة "سبوتنيك"، إنّ النساء اللواتي هرّبن من المخيم يحملن الجنسية الروسية والمغربية.وينتشر في محافظتي الحسكة والرقة عدد كبير من السجون والمعتقلات التي تديرها قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي والتي شهدت تسجيل عدد كبير من حالات الهروب والاستعصاء، بما في ذلك هروب مجموعات من مسلحي تنظيم "داعش".
https://sarabic.ae/20240901/هل-أيقظت-أمريكا-داعش-حتى-لا-تخرج-من-العراق؟-1092289408.html
https://sarabic.ae/20240901/فرار-5-قياديين-أجانب-ينتمون-إلى-داعش-من-سجن-تابع-لـقسد--1092287647.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم

الجيش الأمريكي ينقل "دواعش" من الرقة إلى الحسكة شرقي سوريا

17:46 GMT 07.09.2024
© Sputnik . Fatma Hariatمقتل "والي حوران" لدى تنظيم "داعش" الإرهابي بريف درعا
مقتل والي حوران لدى تنظيم داعش الإرهابي بريف درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
© Sputnik . Fatma Hariat
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نقل الجيش الأمريكي مجموعة كبيرة من سجناء تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) من أحد سجون قوات "قسد" في مدينة الرقة إلى سجن الصناعة في مدينة الحسكة شرقي سوريا.
وقالت مصادر ميدانية ومحلية في مدينة الرقة لوكالة "سبوتنيك"، إن وفداً من ما يسمى "التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي قام، أمس الجمعة 6 أيلول/سبتمبر، بزيارة إلى "سجن الصوامع" في مدينة الرقة الخاضع لسيطرة قوات "قسد"، وذلك بعد هروب 3 من سجناء تنظيم "داعش" من سجن أثناء نقلهم.

وذكرت تلك المصادر أنّ وفد "التحالف الدولي" والجيش الأمريكي وقوات "قسد" قاموا، اليوم السبت 7 أيلول، بنقل 100 سجين من تنظيم "داعش" من سجن الصوامع الذي يقع جانب صوامع حبوب الرشيد في مدينة الرقة إلى سجن الصناعة في مدينة الحسكة، وذلك عبر عدد كبير من السيارت المغلقة.

وتشهد مدينة الرقة شرقي سوريا، حالة من الاستنفار الأمني والعسكري من قبل المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في قوات "قسد"، خلال الأيام الماضية، بعد هروب مجموعة من السجناء من الجنسيات الأجنبية أثناء نقلهم من سجن إلى أخر.
القوات العراقية تضبط وسائل تفجير مع مئات العبوات لـداعش - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
هل أيقظت أمريكا "داعش" حتى لا تخرج من العراق؟
1 سبتمبر, 20:21 GMT
وكانت أفادت مصادر ميدانية ومحلية في مدينة الرقة لوكالة "سبوتنيك"، بأن قوات "قسد" بجميع تشكيلاتها بحالة من الاستنفار مع نصب للحواجز ضمن أحياء مدينة الرقة، لليوم الثاني على التوالي، منذ أسبوع كامل، وذلك بحثاً عن مجموعة من السجناء الهاربين من مسلحي تنظيم "داعش" الارهابي.

وأكدت المصادر أن خمسة من مسلحي تنظيم "داعش" من جنسيات أجنبية من سجن المطاحن في مدينة الرقة، الواقعة تحت سيطرة "قسد"، تمكنوا من الفرار والهروب خلال نقلهم عبر سيارة من قبل دورية تابعة لـ"قسد" أثناء نقلهم من السجن المذكور إلى سجن آخر (سجن الرقة المركزي).

وأوضحت المصادر أن الفارين يحملون الجنسية الكندية والروسية والليبية، في حين تمكنت قوات "قسد" من الإمساك باثنين منهم، وهما من الجنسية الباكستانية والأذربيجانية، قبل هروبهم باتجاه الأحياء السكنية، حيث لم يتم العثور عليهم رغم الاستنفار الكبير من قبل "قسد".

هروب نساء "دواعش" من مخيم الهول

في محافظة الحسكة شهد مخيم "الهول" على الحدود السورية - العراقية، فرار عدّة نساء من عوائل تنظيم "داعش" الليلة الماضية (ليل الجمعة - السبت).
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فرار 5 قياديين أجانب ينتمون إلى "داعش" من سجن تابع لـ"قسد"
1 سبتمبر, 18:38 GMT
وقال صالح العمر أحد سكان منطقة الهول لوكالة "سبوتنيك"، إنّ النساء اللواتي هرّبن من المخيم يحملن الجنسية الروسية والمغربية.

وأوضح العمر أنّ هكذا عمليات من الفرار تتم عن طريق قياديين وعناصر من "قسد" مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة، مضيفاً أنه على إثر عملية الفرار، استقدمت "قسد" تعزيزات عسكرية إلى المخيم، وفرضت حصاراً عليه مع نشر حواجز مؤقتة.

وينتشر في محافظتي الحسكة والرقة عدد كبير من السجون والمعتقلات التي تديرها قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي والتي شهدت تسجيل عدد كبير من حالات الهروب والاستعصاء، بما في ذلك هروب مجموعات من مسلحي تنظيم "داعش".
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