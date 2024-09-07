https://sarabic.ae/20240907/الجيش-الأمريكي-ينقل-دواعش-من-الرقة-إلى-الحسكة-شرقي-سوريا-1092491667.html

الجيش الأمريكي ينقل "دواعش" من الرقة إلى الحسكة شرقي سوريا

الجيش الأمريكي ينقل "دواعش" من الرقة إلى الحسكة شرقي سوريا

سبوتنيك عربي

نقل الجيش الأمريكي مجموعة كبيرة من سجناء تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) من أحد سجون قوات "قسد" في مدينة الرقة إلى سجن الصناعة في مدينة... 07.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-07T17:46+0000

2024-09-07T17:46+0000

2024-09-07T17:46+0000

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وقالت مصادر ميدانية ومحلية في مدينة الرقة لوكالة "سبوتنيك"، إن وفداً من ما يسمى "التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي قام، أمس الجمعة 6 أيلول/سبتمبر، بزيارة إلى "سجن الصوامع" في مدينة الرقة الخاضع لسيطرة قوات "قسد"، وذلك بعد هروب 3 من سجناء تنظيم "داعش" من سجن أثناء نقلهم.وتشهد مدينة الرقة شرقي سوريا، حالة من الاستنفار الأمني والعسكري من قبل المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في قوات "قسد"، خلال الأيام الماضية، بعد هروب مجموعة من السجناء من الجنسيات الأجنبية أثناء نقلهم من سجن إلى أخر.وكانت أفادت مصادر ميدانية ومحلية في مدينة الرقة لوكالة "سبوتنيك"، بأن قوات "قسد" بجميع تشكيلاتها بحالة من الاستنفار مع نصب للحواجز ضمن أحياء مدينة الرقة، لليوم الثاني على التوالي، منذ أسبوع كامل، وذلك بحثاً عن مجموعة من السجناء الهاربين من مسلحي تنظيم "داعش" الارهابي.وأوضحت المصادر أن الفارين يحملون الجنسية الكندية والروسية والليبية، في حين تمكنت قوات "قسد" من الإمساك باثنين منهم، وهما من الجنسية الباكستانية والأذربيجانية، قبل هروبهم باتجاه الأحياء السكنية، حيث لم يتم العثور عليهم رغم الاستنفار الكبير من قبل "قسد".هروب نساء "دواعش" من مخيم الهولفي محافظة الحسكة شهد مخيم "الهول" على الحدود السورية - العراقية، فرار عدّة نساء من عوائل تنظيم "داعش" الليلة الماضية (ليل الجمعة - السبت).وقال صالح العمر أحد سكان منطقة الهول لوكالة "سبوتنيك"، إنّ النساء اللواتي هرّبن من المخيم يحملن الجنسية الروسية والمغربية.وينتشر في محافظتي الحسكة والرقة عدد كبير من السجون والمعتقلات التي تديرها قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي والتي شهدت تسجيل عدد كبير من حالات الهروب والاستعصاء، بما في ذلك هروب مجموعات من مسلحي تنظيم "داعش".

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