https://sarabic.ae/20240901/فرار-5-قياديين-أجانب-ينتمون-إلى-داعش-من-سجن-تابع-لـقسد--1092287647.html

فرار 5 قياديين أجانب ينتمون إلى "داعش" من سجن تابع لـ"قسد"

فرار 5 قياديين أجانب ينتمون إلى "داعش" من سجن تابع لـ"قسد"

سبوتنيك عربي

تشهد مدينة الرقة شرقي سوريا حالة من الاستنفار الأمني والعسكري من قبل المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في قوات "قسد"، لليوم الثاني على التوالي، بعد فرار سجناء... 01.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-01T18:38+0000

2024-09-01T18:38+0000

2024-09-01T18:44+0000

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وأفادت مصادر ميدانية ومحلية بمدينة الرقة لوكالة "سبوتنيك" أن قوات "قسد" بحالة من الاستنفار مع نصب للحواجز ضمن أحياء المدينة، بحثاً عن مجموعة من القياديين الأجانب في تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسا ودول عدة).وأوضحت المصادر أن الفارين يحملون الجنسية الكندية والروسية والليبية، في حين تمكنت قوات "قسد" من الإمساك باثنين منهم من الجنسية الباكستانية والأذربيجانية، قبل هروبهم باتجاه الأحياء السكنية، ولم يتم العثور عليهم حتى الآن، رغم الاستنفار الكبير من قبل "قسد".وحذرت المصادر خلال حديثها لـ "سبوتنيك" من تواطئ مسلحي "قسد" مع الفارين وتسهيل عملية هروبهم بهذه الطريقة وفي وضح النهار، خصوصاً أن مسلحي التنظيم لديهم خبرة كبيرة في توزع أحياء ومنازل مدينة الرقة التي كانت عاصمة تنظيم "داعش" الإرهابي قبل سنوات.وتنتشر في محافظتي الحسكة والرقة عدد كبير من السجون والمعتقلات التي تديرها قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي والتي شهدت تسجيل عدد كبير من حالات الهروب والاستعصاء والتي نجحت عدد منها بهروب مجموعات من مسلحي تنظيم "داعش".

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