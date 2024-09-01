https://sarabic.ae/20240901/فرار-5-قياديين-أجانب-ينتمون-إلى-داعش-من-سجن-تابع-لـقسد--1092287647.html
فرار 5 قياديين أجانب ينتمون إلى "داعش" من سجن تابع لـ"قسد"
فرار 5 قياديين أجانب ينتمون إلى "داعش" من سجن تابع لـ"قسد"
سبوتنيك عربي
تشهد مدينة الرقة شرقي سوريا حالة من الاستنفار الأمني والعسكري من قبل المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في قوات "قسد"، لليوم الثاني على التوالي، بعد فرار سجناء... 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T18:38+0000
2024-09-01T18:38+0000
2024-09-01T18:44+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1c/1085503514_0:289:750:711_1920x0_80_0_0_1dc4b3dc4aeb425727dc193f8c20b1aa.jpg
وأفادت مصادر ميدانية ومحلية بمدينة الرقة لوكالة "سبوتنيك" أن قوات "قسد" بحالة من الاستنفار مع نصب للحواجز ضمن أحياء المدينة، بحثاً عن مجموعة من القياديين الأجانب في تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسا ودول عدة).وأوضحت المصادر أن الفارين يحملون الجنسية الكندية والروسية والليبية، في حين تمكنت قوات "قسد" من الإمساك باثنين منهم من الجنسية الباكستانية والأذربيجانية، قبل هروبهم باتجاه الأحياء السكنية، ولم يتم العثور عليهم حتى الآن، رغم الاستنفار الكبير من قبل "قسد".وحذرت المصادر خلال حديثها لـ "سبوتنيك" من تواطئ مسلحي "قسد" مع الفارين وتسهيل عملية هروبهم بهذه الطريقة وفي وضح النهار، خصوصاً أن مسلحي التنظيم لديهم خبرة كبيرة في توزع أحياء ومنازل مدينة الرقة التي كانت عاصمة تنظيم "داعش" الإرهابي قبل سنوات.وتنتشر في محافظتي الحسكة والرقة عدد كبير من السجون والمعتقلات التي تديرها قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي والتي شهدت تسجيل عدد كبير من حالات الهروب والاستعصاء والتي نجحت عدد منها بهروب مجموعات من مسلحي تنظيم "داعش".
https://sarabic.ae/20240831/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-القضاء-على-15-عنصرا-من-تنظيم-داعش-الإرهابي-في-العراق-1092247503.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1c/1085503514_0:219:750:782_1920x0_80_0_0_d1a43aeb4b82af8f191ef4c3a2b17d2b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
فرار 5 قياديين أجانب ينتمون إلى "داعش" من سجن تابع لـ"قسد"
18:38 GMT 01.09.2024 (تم التحديث: 18:44 GMT 01.09.2024)
حصري
تشهد مدينة الرقة شرقي سوريا حالة من الاستنفار الأمني والعسكري من قبل المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في قوات "قسد"، لليوم الثاني على التوالي، بعد فرار سجناء من جنسيات أجنبية، أثناء نقلهم من سجن إلى أخر.
وأفادت مصادر ميدانية ومحلية بمدينة الرقة لوكالة "سبوتنيك" أن قوات "قسد" بحالة من الاستنفار مع نصب للحواجز ضمن أحياء المدينة، بحثاً عن مجموعة من القياديين الأجانب في تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسا ودول عدة).
وأكدت المصادر أن 5 من مسلحي تنظيم "داعش" الأجانب من "سجن المطاحن" في مدينة الرقة، الواقعة تحت سيطرة "قسد"، تمكنوا من الفرار والهروب خلال نقلهم عبر سيارة دورية تابعة لـ"قسد"، إلى "سجن الرقة المركزي".
وأوضحت المصادر أن الفارين يحملون الجنسية الكندية والروسية والليبية، في حين تمكنت قوات "قسد" من الإمساك باثنين منهم من الجنسية الباكستانية والأذربيجانية، قبل هروبهم باتجاه الأحياء السكنية، ولم يتم العثور عليهم حتى الآن، رغم الاستنفار الكبير من قبل "قسد".
وحذرت المصادر خلال حديثها لـ "سبوتنيك" من تواطئ مسلحي "قسد" مع الفارين وتسهيل عملية هروبهم بهذه الطريقة وفي وضح النهار، خصوصاً أن مسلحي التنظيم لديهم خبرة كبيرة في توزع أحياء ومنازل مدينة الرقة التي كانت عاصمة تنظيم "داعش" الإرهابي قبل سنوات.
وتنتشر في محافظتي الحسكة والرقة عدد كبير من السجون والمعتقلات التي تديرها قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي والتي شهدت تسجيل عدد كبير من حالات الهروب والاستعصاء والتي نجحت عدد منها بهروب مجموعات من مسلحي تنظيم "داعش".