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فرار 5 قياديين أجانب ينتمون إلى "داعش" من سجن تابع لـ"قسد"
فرار 5 قياديين أجانب ينتمون إلى "داعش" من سجن تابع لـ"قسد"
سبوتنيك عربي
تشهد مدينة الرقة شرقي سوريا حالة من الاستنفار الأمني والعسكري من قبل المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في قوات "قسد"، لليوم الثاني على التوالي، بعد فرار سجناء... 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T18:38+0000
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وأفادت مصادر ميدانية ومحلية بمدينة الرقة لوكالة "سبوتنيك" أن قوات "قسد" بحالة من الاستنفار مع نصب للحواجز ضمن أحياء المدينة، بحثاً عن مجموعة من القياديين الأجانب في تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسا ودول عدة).وأوضحت المصادر أن الفارين يحملون الجنسية الكندية والروسية والليبية، في حين تمكنت قوات "قسد" من الإمساك باثنين منهم من الجنسية الباكستانية والأذربيجانية، قبل هروبهم باتجاه الأحياء السكنية، ولم يتم العثور عليهم حتى الآن، رغم الاستنفار الكبير من قبل "قسد".وحذرت المصادر خلال حديثها لـ "سبوتنيك" من تواطئ مسلحي "قسد" مع الفارين وتسهيل عملية هروبهم بهذه الطريقة وفي وضح النهار، خصوصاً أن مسلحي التنظيم لديهم خبرة كبيرة في توزع أحياء ومنازل مدينة الرقة التي كانت عاصمة تنظيم "داعش" الإرهابي قبل سنوات.وتنتشر في محافظتي الحسكة والرقة عدد كبير من السجون والمعتقلات التي تديرها قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي والتي شهدت تسجيل عدد كبير من حالات الهروب والاستعصاء والتي نجحت عدد منها بهروب مجموعات من مسلحي تنظيم "داعش".
https://sarabic.ae/20240831/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-القضاء-على-15-عنصرا-من-تنظيم-داعش-الإرهابي-في-العراق-1092247503.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

فرار 5 قياديين أجانب ينتمون إلى "داعش" من سجن تابع لـ"قسد"

18:38 GMT 01.09.2024 (تم التحديث: 18:44 GMT 01.09.2024)
© Sputnik . Fatma Hariat مقتل "والي حوران" لدى تنظيم "داعش" الإرهابي بريف درعا
 مقتل والي حوران لدى تنظيم داعش الإرهابي بريف درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
© Sputnik . Fatma Hariat
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حصري
تشهد مدينة الرقة شرقي سوريا حالة من الاستنفار الأمني والعسكري من قبل المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في قوات "قسد"، لليوم الثاني على التوالي، بعد فرار سجناء من جنسيات أجنبية، أثناء نقلهم من سجن إلى أخر.
وأفادت مصادر ميدانية ومحلية بمدينة الرقة لوكالة "سبوتنيك" أن قوات "قسد" بحالة من الاستنفار مع نصب للحواجز ضمن أحياء المدينة، بحثاً عن مجموعة من القياديين الأجانب في تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسا ودول عدة).

وأكدت المصادر أن 5 من مسلحي تنظيم "داعش" الأجانب من "سجن المطاحن" في مدينة الرقة، الواقعة تحت سيطرة "قسد"، تمكنوا من الفرار والهروب خلال نقلهم عبر سيارة دورية تابعة لـ"قسد"، إلى "سجن الرقة المركزي".

الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
العراق.. القيادة المركزية الأمريكية تعلن القضاء على 15 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي
أمس, 04:08 GMT
وأوضحت المصادر أن الفارين يحملون الجنسية الكندية والروسية والليبية، في حين تمكنت قوات "قسد" من الإمساك باثنين منهم من الجنسية الباكستانية والأذربيجانية، قبل هروبهم باتجاه الأحياء السكنية، ولم يتم العثور عليهم حتى الآن، رغم الاستنفار الكبير من قبل "قسد".
وحذرت المصادر خلال حديثها لـ "سبوتنيك" من تواطئ مسلحي "قسد" مع الفارين وتسهيل عملية هروبهم بهذه الطريقة وفي وضح النهار، خصوصاً أن مسلحي التنظيم لديهم خبرة كبيرة في توزع أحياء ومنازل مدينة الرقة التي كانت عاصمة تنظيم "داعش" الإرهابي قبل سنوات.
وتنتشر في محافظتي الحسكة والرقة عدد كبير من السجون والمعتقلات التي تديرها قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي والتي شهدت تسجيل عدد كبير من حالات الهروب والاستعصاء والتي نجحت عدد منها بهروب مجموعات من مسلحي تنظيم "داعش".
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