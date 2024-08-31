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12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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العراق.. القيادة المركزية الأمريكية تعلن القضاء على 15 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي
العراق.. القيادة المركزية الأمريكية تعلن القضاء على 15 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم السبت، أنها قضت على 15 عنصرًا من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى)، وذلك في عملية مشتركة مع... 31.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-31T04:08+0000
2024-08-31T04:08+0000
القيادة المركزية الأمريكية
العالم
تنظيم داعش الإرهابي
العراق
أخبار العراق اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم"، في بيان عبر منصة "إكس"، إن "قوات القيادة المركزية الأمريكية وقوات الأمن العراقية نفذتا غارة مشتركة في غرب العراق في الساعات الأولى من صباح 29 أغسطس/ آب، مما أسفر عن مقتل 15 من عناصر داعش. وكان عناصر داعش مسلحين بالعديد من الأسلحة والقنابل اليدوية وأحزمة "انتحارية" ناسفة. ولا يوجد ما يشير إلى وقوع إصابات بين المدنيين".وتابع البيان، أن "التنظيم (داعش) لا يزال يشكل تهديدًا للمنطقة وحلفائنا وكذلك وطننا، وستواصل القيادة المركزية الأمريكية، جنباً إلى جنب مع شركائنا في التحالف والعراق، متابعة هؤلاء الإرهابيين بشكل مكثف".وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلناً إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية ".
https://sarabic.ae/20240809/الجيش-الإسرائيلي-قائد-القيادة-المركزية-للجيش-الأمريكي-يصل-إلى-إسرائيل-1091567627.html
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القيادة المركزية الأمريكية, العالم, تنظيم داعش الإرهابي, العراق, أخبار العراق اليوم
القيادة المركزية الأمريكية, العالم, تنظيم داعش الإرهابي, العراق, أخبار العراق اليوم

العراق.. القيادة المركزية الأمريكية تعلن القضاء على 15 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي

04:08 GMT 31.08.2024
© AP Photoالجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم السبت، أنها قضت على 15 عنصرًا من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى)، وذلك في عملية مشتركة مع قوات الأمن العراقي.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم"، في بيان عبر منصة "إكس"، إن "قوات القيادة المركزية الأمريكية وقوات الأمن العراقية نفذتا غارة مشتركة في غرب العراق في الساعات الأولى من صباح 29 أغسطس/ آب، مما أسفر عن مقتل 15 من عناصر داعش. وكان عناصر داعش مسلحين بالعديد من الأسلحة والقنابل اليدوية وأحزمة "انتحارية" ناسفة. ولا يوجد ما يشير إلى وقوع إصابات بين المدنيين".
وأضافت، أن "هذه العملية استهدفت قادة داعش لتعطيل وتدهور قدرة التنظيم على التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات ضد المدنيين العراقيين، وكذلك المواطنين الأمريكيين والحلفاء والشركاء في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".
وتابع البيان، أن "التنظيم (داعش) لا يزال يشكل تهديدًا للمنطقة وحلفائنا وكذلك وطننا، وستواصل القيادة المركزية الأمريكية، جنباً إلى جنب مع شركائنا في التحالف والعراق، متابعة هؤلاء الإرهابيين بشكل مكثف".
جندي من الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
الجيش الإسرائيلي: قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي يصل إلى إسرائيل
9 أغسطس, 10:01 GMT
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلناً إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية ".
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