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الجيش الإسرائيلي: قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي يصل إلى إسرائيل

الجيش الإسرائيلي: قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي يصل إلى إسرائيل

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، وصول قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال مايكل كوريلا، إلى إسرائيل، في زيارة ثانية له خلال أسبوع. 09.08.2024, سبوتنيك عربي

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وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على "تلغرام": "وصل قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، الجنرال مايكل كوريلا، أمس إلى إسرائيل، في زيارة ثانية له خلال أسبوع، يحل ضيفًا رسميًا على رئيس الأركان، الجنرال هرتسي هاليفي".وتابع المتحدث: "زار الجنرال الأمريكي مقر قيادة سلاح الجو وأجرى تقييمًا للوضع مع قائد سلاح الجو، الميجر جنرال تومر بار".تقرير: "حزب الله" يخطط لمهاجمة أهداف مدنية إسرائيليةوكان الجنرال مايكل كوريلا، قد وصل إلى إسرائيل، يوم الاثنين الماضي، للتنسيق مع الجيش الإسرائيلي بشأن "الاستعداد للهجوم الإيراني المرتقب".وكانت إسرائيل قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.وتعهّد نصر الله بأن "الحزب سيرد على اغتيال قائده العسكري، فؤاد شكر، على يد إسرائيل"، مؤكدا أن "الحزب يبحث عن رد حقيقي وليس شكلي"، قائلا: "بيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان".وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ وسيتم إعلان النتائج لاحقًا.تقرير إسرائيلي: بعض صواريخ إيران المتطورة يصعب رصدها واعتراضها

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