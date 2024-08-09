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الجيش الإسرائيلي: قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي يصل إلى إسرائيل
الجيش الإسرائيلي: قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي يصل إلى إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، وصول قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال مايكل كوريلا، إلى إسرائيل، في زيارة ثانية له خلال أسبوع. 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T10:01+0000
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وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على "تلغرام": "وصل قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، الجنرال مايكل كوريلا، أمس إلى إسرائيل، في زيارة ثانية له خلال أسبوع، يحل ضيفًا رسميًا على رئيس الأركان، الجنرال هرتسي هاليفي".وتابع المتحدث: "زار الجنرال الأمريكي مقر قيادة سلاح الجو وأجرى تقييمًا للوضع مع قائد سلاح الجو، الميجر جنرال تومر بار".تقرير: "حزب الله" يخطط لمهاجمة أهداف مدنية إسرائيليةوكان الجنرال مايكل كوريلا، قد وصل إلى إسرائيل، يوم الاثنين الماضي، للتنسيق مع الجيش الإسرائيلي بشأن "الاستعداد للهجوم الإيراني المرتقب".وكانت إسرائيل قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.وتعهّد نصر الله بأن "الحزب سيرد على اغتيال قائده العسكري، فؤاد شكر، على يد إسرائيل"، مؤكدا أن "الحزب يبحث عن رد حقيقي وليس شكلي"، قائلا: "بيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان".وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ وسيتم إعلان النتائج لاحقًا.تقرير إسرائيلي: بعض صواريخ إيران المتطورة يصعب رصدها واعتراضها
https://sarabic.ae/20240804/قائد-القيادة-المركزية-الأمريكية-يصل-إلى-إسرائيل-غدا-استعدادا-لـهجوم-إيراني-محتمل-1091412077.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إيران
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إيران

الجيش الإسرائيلي: قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي يصل إلى إسرائيل

10:01 GMT 09.08.2024
© flickr.com / Expert Infantryجندي من الجيش الأمريكي
جندي من الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
© flickr.com / Expert Infantry
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، وصول قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال مايكل كوريلا، إلى إسرائيل، في زيارة ثانية له خلال أسبوع.
وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على "تلغرام": "وصل قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، الجنرال مايكل كوريلا، أمس إلى إسرائيل، في زيارة ثانية له خلال أسبوع، يحل ضيفًا رسميًا على رئيس الأركان، الجنرال هرتسي هاليفي".

وأضاف: "أجرى رئيس الأركان وقائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي تقييمًا مشتركًا للأوضاع الأمنية والاستراتيجية والاستعدادات المشتركة في المحيط في إطار الاستجابة للتهديدات في الشرق الأوسط".

وتابع المتحدث: "زار الجنرال الأمريكي مقر قيادة سلاح الجو وأجرى تقييمًا للوضع مع قائد سلاح الجو، الميجر جنرال تومر بار".
تقرير: "حزب الله" يخطط لمهاجمة أهداف مدنية إسرائيلية

وأشار أدرعي إلى أن "جيش الدفاع سيواصل تعميق العلاقة مع الجيش الأمريكي انطلاقًا من الالتزام بتعزيز الاستقرار الإقليمي والتنسيق بين الجيشين".

قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الجنرال مايكل كوريلا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إلى إسرائيل غدا استعدادا لـ"هجوم إيراني محتمل"
4 أغسطس, 15:06 GMT
وكان الجنرال مايكل كوريلا، قد وصل إلى إسرائيل، يوم الاثنين الماضي، للتنسيق مع الجيش الإسرائيلي بشأن "الاستعداد للهجوم الإيراني المرتقب".
وكانت إسرائيل قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.

من جهته، قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في كلمة متلفزة خلال جنازة فؤاد شكر، إن "المعركة مع إسرائيل دخلت مرحلة جديدة"، مضيفًا أن إسرائيل "لا تعرف أي خطوط حمراء تجاوزت وأي عدوان ارتكبت".

وتعهّد نصر الله بأن "الحزب سيرد على اغتيال قائده العسكري، فؤاد شكر، على يد إسرائيل"، مؤكدا أن "الحزب يبحث عن رد حقيقي وليس شكلي"، قائلا: "بيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان".

وحول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، قال نصر الله، إن هذا الأمر "مس بشرف إيران" وليس سيادتها فقط، مشددًا على أنه يختلف عن قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، في شهر نيسان/ أبريل الماضي.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ وسيتم إعلان النتائج لاحقًا.
تقرير إسرائيلي: بعض صواريخ إيران المتطورة يصعب رصدها واعتراضها
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