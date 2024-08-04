https://sarabic.ae/20240804/قائد-القيادة-المركزية-الأمريكية-يصل-إلى-إسرائيل-غدا-استعدادا-لـهجوم-إيراني-محتمل-1091412077.html
قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إلى إسرائيل غدا استعدادا لـ"هجوم إيراني محتمل"
قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إلى إسرائيل غدا استعدادا لـ"هجوم إيراني محتمل"
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، سيصل إلى إسرائيل غدا الاثنين، للتنسيق مع الجيش الإسرائيلي... 04.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-04T15:06+0000
2024-08-04T15:06+0000
2024-08-04T15:06+0000
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وأفاد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، مساء اليوم الأحد، أنه "استعدادا لهجوم إيران المرتقب، فإن الجنرال مايكل كوريلا، سيصل إلى إسرائيل، غدا، لاستكمال التنسيق مع تل أبيب".ولفت الموقع إلى أنه" بمجرد وصول الجنرال كوريلا إلى تل أبيب، سيعقد جلسات تشاور مكثفة مع مسؤولين عسكريين إسرائيليين بشأن محاولة التنسيق للتصدي للهجوم الإيراني المحتمل، ردًا على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في العاصمة الإيرانية طهران".وأشار إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيعقد جلسة تشاور واطلاع أمني مع وزير الدفاع، يوآف غالانت، في وقت لاحق من اليوم الأحد".وفي السياق ذاته، وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في وقت سابق، تهديداً إلى إيران و"حزب الله" اللبناني، قائلا: "مستعدون للتحرك بسرعة للهجوم أو الرد وسنأخذ الثمن من العدو كما كنا نفعل في الأيام الأخيرة. إذا تجرأ على مهاجمتنا، فسوف يدفع ثمناً باهظا".وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.من جهته، قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في كلمة متلفزة خلال جنازة فؤاد شكر، إن "المعركة مع إسرائيل دخلت مرحلة جديدة"، مضيفًا أن إسرائيل "لا تعرف أي خطوط حمراء تجاوزت وأي عدوان ارتكبت".وتعهّد نصر الله بأن "الحزب سيرد على اغتيال قائده العسكري، فؤاد شكر، على يد إسرائيل"، مؤكدا أن "الحزب يبحث عن رد حقيقي وليس شكلي"، قائلا: "بيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان".وحول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، قال نصر الله، إن هذا الأمر "مس بشرف إيران" وليس سيادتها فقط، مشددًا على أنه يختلف عن قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، في شهر نيسان/ أبريل الماضي.وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ وسيتم إعلان النتائج لاحقًا.وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية، خلال مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها هنية، بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.
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https://sarabic.ae/20240804/تقرير-حزب-الله-يخطط-لمهاجمة-أهداف-مدنية-إسرائيلية-1091402517.html
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إسماعيل هنية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, إيران, أخبار إيران, لبنان, أخبار لبنان, حركة حماس
إسماعيل هنية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, إيران, أخبار إيران, لبنان, أخبار لبنان, حركة حماس
قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إلى إسرائيل غدا استعدادا لـ"هجوم إيراني محتمل"
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، سيصل إلى إسرائيل غدا الاثنين، للتنسيق مع الجيش الإسرائيلي بشأن "الاستعداد للهجوم الإيراني المرتقب".
وأفاد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، مساء اليوم الأحد، أنه "استعدادا لهجوم إيران المرتقب، فإن الجنرال مايكل كوريلا، سيصل إلى إسرائيل، غدا، لاستكمال التنسيق مع تل أبيب".
ولفت الموقع إلى أنه" بمجرد وصول الجنرال كوريلا إلى تل أبيب، سيعقد جلسات تشاور مكثفة مع مسؤولين عسكريين إسرائيليين بشأن محاولة التنسيق للتصدي للهجوم الإيراني المحتمل، ردًا على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في العاصمة الإيرانية طهران".
وأشار إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيعقد جلسة تشاور واطلاع أمني مع وزير الدفاع، يوآف غالانت، في وقت لاحق من اليوم الأحد".
وفي السياق ذاته، وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في وقت سابق، تهديداً إلى إيران و"حزب الله" اللبناني
، قائلا: "مستعدون للتحرك بسرعة للهجوم أو الرد وسنأخذ الثمن من العدو كما كنا نفعل في الأيام الأخيرة. إذا تجرأ على مهاجمتنا، فسوف يدفع ثمناً باهظا".
وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله
"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.
من جهته، قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في كلمة متلفزة خلال جنازة فؤاد شكر، إن "المعركة مع إسرائيل دخلت مرحلة جديدة
"، مضيفًا أن إسرائيل "لا تعرف أي خطوط حمراء تجاوزت وأي عدوان ارتكبت".
وتعهّد نصر الله بأن "الحزب سيرد على اغتيال قائده العسكري، فؤاد شكر، على يد إسرائيل"، مؤكدا أن "الحزب يبحث عن رد حقيقي وليس شكلي
"، قائلا: "بيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان".
وحول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، قال نصر الله، إن هذا الأمر "مس بشرف إيران" وليس سيادتها فقط، مشددًا على أنه يختلف عن قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، في شهر نيسان/ أبريل الماضي.
وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران
، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ وسيتم إعلان النتائج لاحقًا.
وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية،
خلال مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها هنية، بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.