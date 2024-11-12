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مراسل "سبوتنيك": هجوم يستهدف الجيش الأمريكي في حقلين للنفط والغاز شرقي سوريا
مراسل "سبوتنيك": هجوم يستهدف الجيش الأمريكي في حقلين للنفط والغاز شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
هزت، اليوم الثلاثاء، انفجارات عنيفة في محيط قواعد الجيش الأمريكي، المتوضعة في حقول النفط والغاز في ريف محافظتي دير الزور والحسكة شرقي سوريا، إثر تعرضهما لهجوم... 12.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-12T19:20+0000
2024-11-12T19:20+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا أن انفجارا كبيرا سمع صداه في أرجاء مدينة الشدادي النفطية جنوبي محافظة الحسكة ناتج عن تعرض قاعدة الجيش الأمريكي في مبنى مديرية حقول نفط الجبسة.وتابع المراسل نقلاً عن سكان المدينة بأن صفارات الانذار سمعت من داخل القاعدة مع صوت لمكبرات الصوت تطالب الجنود بالدخول إلى الخنادق والمخابئ داخلها.وحسب مصادر محلية فإن أصوات انفجارات دوت في المنطقة مما أدى الى تصاعد الدخان. مع أنباء عن تحقيق إصابات مباشرة في قلب القاعدة، وسماع أصوات صافرات الانذار وسيارات الإسعاف بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي فوق المنطقة، بحسب المصادر.وبعد حدوث الهجوم ، انطلقت قذائف مدفعية من قاعدة "كونيكو" باتجاه مناطق سيطرة الفصائل الرديفة للجيش السوري، قرب قرية الجفرة في ريف دير الزور، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى اللحظة.وتعرضت القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية، منذ تاريخ 19 تشرين الأول 2023 الفائت، لـ 154 هجوما على خلفية العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة في فلسطين ولبنان.مراسل "سبوتنيك": هجوم إسرائيلي يستهدف سيارة على الحدود السورية اللبنانيةمصدر ميداني لـ"سبوتنيك": استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا
https://sarabic.ae/20241022/هجوم-صاروخي-يدك-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-حقل-كونيكو-للغاز-شرقي-سوريا-1094050765.html
https://sarabic.ae/20241017/مراسل-سبوتنيك-هجوم-بالمسيرات-والصواريخ-يستهدف-قاعدة-الأمريكية-في-حقل-غاز-كونيكو-شرقي-سوريا--1093887772.html
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حصري, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
حصري, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك

مراسل "سبوتنيك": هجوم يستهدف الجيش الأمريكي في حقلين للنفط والغاز شرقي سوريا

19:20 GMT 12.11.2024
© AP Photo / Hussein Mallaصورة أرشيفية - موقع قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018
صورة أرشيفية - موقع قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Hussein Malla
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هزت، اليوم الثلاثاء، انفجارات عنيفة في محيط قواعد الجيش الأمريكي، المتوضعة في حقول النفط والغاز في ريف محافظتي دير الزور والحسكة شرقي سوريا، إثر تعرضهما لهجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا أن انفجارا كبيرا سمع صداه في أرجاء مدينة الشدادي النفطية جنوبي محافظة الحسكة ناتج عن تعرض قاعدة الجيش الأمريكي في مبنى مديرية حقول نفط الجبسة.
وتابع المراسل نقلاً عن سكان المدينة بأن صفارات الانذار سمعت من داخل القاعدة مع صوت لمكبرات الصوت تطالب الجنود بالدخول إلى الخنادق والمخابئ داخلها.
إلى ذلك أكد مراسل "سبوتنيك" في دير الزور أن قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز تعرضت لهجوم بالطيران المسير استهدف قلب القاعدة الأمريكية.
انفجارات في قاعدة كونيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
هجوم صاروخي يدك قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز شرقي سوريا
22 أكتوبر, 19:30 GMT
وحسب مصادر محلية فإن أصوات انفجارات دوت في المنطقة مما أدى الى تصاعد الدخان. مع أنباء عن تحقيق إصابات مباشرة في قلب القاعدة، وسماع أصوات صافرات الانذار وسيارات الإسعاف بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي فوق المنطقة، بحسب المصادر.

مؤكدة أن المضادات الجوية داخل القاعدة حاولت التصدي للهجوم لكن دون جدوى مع تجدد سماع أصوات انفجارات من داخل القاعدة الأمريكية.

انفجارات في قاعدة كونيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
مراسل "سبوتنيك": هجوم بالمسيرات والصواريخ يستهدف قاعدة الأمريكية في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
17 أكتوبر, 17:48 GMT
وبعد حدوث الهجوم ، انطلقت قذائف مدفعية من قاعدة "كونيكو" باتجاه مناطق سيطرة الفصائل الرديفة للجيش السوري، قرب قرية الجفرة في ريف دير الزور، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى اللحظة.
وتعرضت القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية، منذ تاريخ 19 تشرين الأول 2023 الفائت، لـ 154 هجوما على خلفية العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة في فلسطين ولبنان.
مراسل "سبوتنيك": هجوم إسرائيلي يستهدف سيارة على الحدود السورية اللبنانية
مصدر ميداني لـ"سبوتنيك": استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا
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Последствия израильского авиаудара в Тире, Ливан - سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل14:19 GMTРабота артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:35 GMT
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