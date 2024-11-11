https://sarabic.ae/20241111/مراسل-سبوتنيك-عدوان-إسرائيلي-يستهدف-سيارة-على-الحدود-السورية-واللبنانية-1094700971.html
مراسل سبوتنيك: هجوم إسرائيلي يستهدف سيارة على الحدود السورية اللبنانية
مراسل سبوتنيك: هجوم إسرائيلي يستهدف سيارة على الحدود السورية اللبنانية
سبوتنيك عربي
شنت طائرة حربية إسرائيلية عدوانا جويا، ليل الاثنين،حيث استهدفت سيارة أثناء مرورها ضمن المنطقة الدولية الفاصلة بين الحدود السورية واللبنانية. 11.11.2024, سبوتنيك عربي
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وقال مراسل سبوتنيك، إن طائرة إسرائيلية أطلقت صاروخ جو أرض مستهدفة سيارة على الطريق الواصل بين معبري (المصنع) اللبناني و(جديدة يابوس) السورية على الحدود المشتركة بين البلدين.ونفذت الطائرة الإسرائيلية عدوانها على السيارة أثناء تواجدها في المنطقة التي تتوسط الحفر الكبيرة التي أحدثتها الطائرات الإسرائيلية، خلال هجمات شنتها على الطريق الدولية.وتتوسط المعبرين الحدوديين السوري واللبناني منطقة دولية بعرض يقارب 9 كم، وقد تعرض لسلسلة من الغارات الإسرائيلية منذ الرابع من الشهر الماضي، ما أدى لانقطاع الحركة الدولية بين البلدين بشكل كامل.
https://sarabic.ae/20241108/مراسل-سبوتنيك-عدوان-إسرائيلي-يستهدف-البحوث-العلمية-في-ريف-حلب-جنوب-شرقي-سوريا-1094618737.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري
مراسل سبوتنيك: هجوم إسرائيلي يستهدف سيارة على الحدود السورية اللبنانية
21:47 GMT 11.11.2024 (تم التحديث: 22:41 GMT 11.11.2024)
شنت طائرة حربية إسرائيلية عدوانا جويا، ليل الاثنين،حيث استهدفت سيارة أثناء مرورها ضمن المنطقة الدولية الفاصلة بين الحدود السورية واللبنانية.
وقال مراسل سبوتنيك، إن طائرة إسرائيلية أطلقت صاروخ جو أرض مستهدفة سيارة على الطريق الواصل بين معبري (المصنع) اللبناني و(جديدة يابوس) السورية على الحدود المشتركة بين البلدين.
وتفيد المعلومات المتوافرة، بأن العدوان أدى إلى احتراق السيارة بالكامل، دون توافر معلومات عن الضحايا.
ونفذت الطائرة الإسرائيلية عدوانها على السيارة أثناء تواجدها في المنطقة التي تتوسط الحفر الكبيرة التي أحدثتها الطائرات الإسرائيلية، خلال هجمات شنتها على الطريق الدولية.
وتتوسط المعبرين الحدوديين السوري واللبناني منطقة دولية بعرض يقارب 9 كم، وقد تعرض لسلسلة من الغارات الإسرائيلية منذ الرابع من الشهر الماضي، ما أدى لانقطاع الحركة الدولية بين البلدين بشكل كامل.