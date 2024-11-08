https://sarabic.ae/20241108/مراسل-سبوتنيك-عدوان-إسرائيلي-يستهدف-البحوث-العلمية-في-ريف-حلب-جنوب-شرقي-سوريا-1094618737.html
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف البحوث العلمية في ريف حلب جنوب شرقي سوريا
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف البحوث العلمية في ريف حلب جنوب شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم السبت، بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت عدوانًا جويًا على مركز للبحوث العلمية في محيط مدينة السفيرة بريف حلب الجنوبي الشرقي. 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T22:43+0000
2024-11-08T22:43+0000
2024-11-08T23:11+0000
أخبار سوريا اليوم
عدوان إسرائيلي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الأردن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/10/1048382563_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_a7a3b48e51d2f690994881911835de75.jpg
وأوضح المراسل أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت عدة صواريخ مستهدفة الموقع، مستخدمة المجال الجوي السوري من فوق الحدود السورية العراقية.ووفقًا لمراسل "سبوتنيك"، فقد حلّقت الطائرات الإسرائيلية عبر الحدود السورية الأردنية وصولًا إلى أجواء قاعدة التنف الأمريكية، عند مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية، قبل أن تتوجه إلى أجواء البادية السورية لتنفيذ الهجوم.يشار إلى أن سوريا، كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، لافتة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
https://sarabic.ae/20241101/مراسل-سبوتنيك-في-حمص-عدوان-إسرائيلي-يستهدف-معبر-جوسية-الدولي-على-الحدود-السورية-اللبنانية-1094405683.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/10/1048382563_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_efd6d3673b6aae119de7d8d2b47a2b4e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الأردن
أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الأردن
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف البحوث العلمية في ريف حلب جنوب شرقي سوريا
22:43 GMT 08.11.2024 (تم التحديث: 23:11 GMT 08.11.2024)
أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم السبت، بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت عدوانًا جويًا على مركز للبحوث العلمية في محيط مدينة السفيرة بريف حلب الجنوبي الشرقي.
وأوضح المراسل أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت عدة صواريخ مستهدفة الموقع، مستخدمة المجال الجوي السوري من فوق الحدود السورية العراقية.
ووفقًا لمراسل "سبوتنيك
"، فقد حلّقت الطائرات الإسرائيلية عبر الحدود السورية الأردنية وصولًا إلى أجواء قاعدة التنف الأمريكية، عند مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية، قبل أن تتوجه إلى أجواء البادية السورية لتنفيذ الهجوم.
يشار إلى أن سوريا، كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية
على أراضيها، لافتة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.