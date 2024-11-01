https://sarabic.ae/20241101/مراسل-سبوتنيك-في-حمص-عدوان-إسرائيلي-يستهدف-معبر-جوسية-الدولي-على-الحدود-السورية-اللبنانية-1094405683.html
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف معبر "جوسية" الدولي على الحدود السورية اللبنانية
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف معبر "جوسية" الدولي على الحدود السورية اللبنانية
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في حمص، في وقت متأخر من مساء السبت، بأن طائرات إسرائيلية استهدفت الجهة اللبنانية من المعبر الدولي في حمص بثلاثة صواريخ جو-أرض. 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T22:02+0000
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وأضاف المراسل بأن "الاستهداف تسبب في إغلاق المعبر بشكل نهائي بعد إعادة افتتاحه مؤخرًا خلال اليومين الماضيين".يشار إلى أن سوريا، كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
https://sarabic.ae/20241021/عدوان-إسرائيلي-على-المعبر-الحدودي-بين-سوريا-ولبنان-1094018106.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف معبر "جوسية" الدولي على الحدود السورية اللبنانية
22:02 GMT 01.11.2024 (تم التحديث: 22:25 GMT 01.11.2024)
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في حمص، في وقت متأخر من مساء السبت، بأن طائرات إسرائيلية استهدفت الجهة اللبنانية من المعبر الدولي في حمص بثلاثة صواريخ جو-أرض.
وأضاف المراسل بأن "الاستهداف تسبب في إغلاق المعبر بشكل نهائي بعد إعادة افتتاحه مؤخرًا خلال اليومين الماضيين".
يشار إلى أن سوريا، كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية
على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.