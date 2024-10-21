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عدوان إسرائيلي على المعبر الحدودي بين سوريا ولبنان.. صور
عدوان إسرائيلي على المعبر الحدودي بين سوريا ولبنان.. صور
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، أن أصوات الانفجارات التي سمعت في ريف دمشق الغربي ناجمة عن قصف إسرائيلي استهدف منطقة (المصنع) على... 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T22:47+0000
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وأضاف المراسل أنه لا صحة للمعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول عدوان إسرائيلي على الأراضي السورية.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا ولبنان صورا للقصف الإسرائيلي على الحدود اللبنانية السورية، وفقا لمراسل "سبوتنيك" في سوريا.كان شخصان لقي مصرعهما جراء قصف إسرائيلي، استهدف سيارة أمام فندق "غولدن مزة" في حي المزة شرقية بدمشق، أمس الاثنين، بحسب مراسل "سبوتنيك".وذكر مصدر عسكري سوري لـ"سبوتنيك" : "حوالي الساعة 05: 17 مساء اليوم الاثنين، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً مستهدفاً سيارة مدنية في حي المزة السكني بدمشق، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة 3 آخرين، ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة في المنطقة المحيطة".وتوافرت معلومات لـ"سبوتنيك"، تفيد بأن أحد المستهدفين بالعدوان الإسرائيلي في دمشق كان قد خرج للتو من عزاء ليحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية.يشار إلى أن سوريا، كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
https://sarabic.ae/20241021/قتلى-وجرحى-تحت-الركام-جراء-الغارات-الإسرائيلية-بمحيط-مستشفى-بيروت-الحكومي-فيديو-1094017752.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, عدوان إسرائيلي, طوفان الأقصى
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, عدوان إسرائيلي, طوفان الأقصى
عدوان إسرائيلي على المعبر الحدودي بين سوريا ولبنان.. صور
22:47 GMT 21.10.2024 (تم التحديث: 23:09 GMT 21.10.2024)
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، أن أصوات الانفجارات التي سمعت في ريف دمشق الغربي ناجمة عن قصف إسرائيلي استهدف منطقة (المصنع) على الحدود السورية اللبنانية.
وأضاف المراسل أنه لا صحة للمعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول عدوان إسرائيلي على الأراضي السورية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا ولبنان صورا للقصف الإسرائيلي على الحدود اللبنانية السورية، وفقا لمراسل "سبوتنيك" في سوريا.
كان شخصان لقي مصرعهما جراء قصف إسرائيلي
، استهدف سيارة أمام فندق "غولدن مزة" في حي المزة شرقية بدمشق، أمس الاثنين، بحسب مراسل "سبوتنيك".
وذكر مصدر عسكري سوري لـ"سبوتنيك
" : "حوالي الساعة 05: 17 مساء اليوم الاثنين، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً مستهدفاً سيارة مدنية في حي المزة السكني بدمشق، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة 3 آخرين، ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة في المنطقة المحيطة".
وتوافرت معلومات لـ"سبوتنيك"، تفيد بأن أحد المستهدفين بالعدوان الإسرائيلي في دمشق كان قد خرج للتو من عزاء ليحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية.
يشار إلى أن سوريا، كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية
على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.