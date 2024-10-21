https://sarabic.ae/20241021/انفجار-سيارة-بمنطقة-المزة-شرقية--في-دمشق---عاجل-1094006428.html
بعد مشاركته بعزاء السنوار.. مقتل شخص بغارة إسرائيلية في دمشق.. فيديو
بعد مشاركته بعزاء السنوار.. مقتل شخص بغارة إسرائيلية في دمشق.. فيديو
سبوتنيك عربي
لقي شخص مصرعه جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف سيارة أمام فندق "غولدن مزة" في حي المزة شرقية بدمشق، بحسب مراسل "سبوتنيك". 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T14:33+0000
2024-10-21T14:33+0000
2024-10-21T14:51+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" في دمشق بانفجار سيارة في منطقة "المزة شرقية "، وقال إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه عدوان إسرائيلي.وتابع، اليوم الاثنين: "هرعت فرق الدفاع المدني والإسعاف والإطفاء إلى موقع انفجار السيارة".ورصد لقطات متداولة جانبا من التفجير الذي شهدته المنطق.وتوافرت معلومات لـ "سبوتنيك" تفيد بأن الشخص المستهدف بالعدوان الإسرائيلي في دمشق كان قد خرج للتو من عزاء للمناضل الفلسطيني يحيى السنوار.وأفادت المعلومات أن العدوان الإسرائيلي تم بصاروخ موجه أطلقته طائرة إسرائيلية من الأجواء اللبنانية.وفي وقت سابق، شنت طائرة إسرائيلية غارة جوية استهدفت إحدى التلال الواقعة عند مثلث الحدود السوري اللبناني مع الجولان السوري المحتل.يشار إلى أن سوريا، كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
بعد مشاركته بعزاء السنوار.. مقتل شخص بغارة إسرائيلية في دمشق.. فيديو
14:33 GMT 21.10.2024 (تم التحديث: 14:51 GMT 21.10.2024)
لقي شخص مصرعه جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف سيارة أمام فندق "غولدن مزة" في حي المزة شرقية بدمشق، بحسب مراسل "سبوتنيك".
وأفاد مراسل "سبوتنيك
" في دمشق بانفجار سيارة في منطقة "المزة شرقية "، وقال إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه عدوان إسرائيلي.
وتابع، اليوم الاثنين: "هرعت فرق الدفاع المدني والإسعاف والإطفاء إلى موقع انفجار السيارة".
ورصد لقطات متداولة جانبا من التفجير الذي شهدته المنطق.
وتوافرت معلومات لـ "سبوتنيك" تفيد بأن الشخص المستهدف بالعدوان الإسرائيلي في دمشق كان قد خرج للتو من عزاء للمناضل الفلسطيني يحيى السنوار.
وأفادت المعلومات أن العدوان الإسرائيلي تم بصاروخ موجه أطلقته طائرة إسرائيلية من الأجواء اللبنانية
.
وفي وقت سابق، شنت طائرة إسرائيلية غارة جوية استهدفت إحدى التلال الواقعة عند مثلث الحدود السوري اللبناني مع الجولان السوري المحتل.
يشار إلى أن سوريا، كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية
على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.