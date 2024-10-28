https://sarabic.ae/20241028/إصابات-محتملة-بصفوف-الجيش-الأمريكي-إثر-هجوم-مسيرات-على-حقل-نفطي-سوري-1094244953.html
إصابات محتملة بصفوف الجيش الأمريكي إثر هجوم مسيرات على حقل نفطي سوري
إصابات محتملة بصفوف الجيش الأمريكي إثر هجوم مسيرات على حقل نفطي سوري
سبوتنيك عربي
دوت سلسلة انفجارات داخل قاعدة للجيش الأمريكي في أحد حقول النفط شرقي سوريا، وسط معلومات عن وقوع إصابات في صفوفه. 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T13:26+0000
2024-10-28T13:26+0000
2024-10-28T13:26+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور السورية إن انفجارت عنيفة هزت، بعد ظهر اليوم الاثنين، القاعدة اللاشرعية التي يتخذها الاحتلال الأمريكي في حقل "العمر" النفطي جراء هجوم بطائرات مسيرة انقضاضية.وإثر الهجوم، شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من داخل "المنطقة الخضراء" مع سماع أصوات الدفاعات الجوية التابعة للجيش الأمريكي أثناء محاولتها التصدي للهجوم، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في سماء المنطقة.وأشارت المصادر إلى أن المعلومات المتوفرة تشي باحتمال وجود إصابات في صفوف الجنود والضباط الأمريكيين، ممن كانوا داخل المنطقة السكنية.
https://sarabic.ae/20241027/مراسل-سبوتنيك-طائرات-مسيرة-تدك-قاعدة-التنف-للجيش-الأمريكي-عند-الحدود-السورية-العراقية-الأردنية-1094220085.html
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سبوتنيك عربي
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حصري, تقارير سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم
إصابات محتملة بصفوف الجيش الأمريكي إثر هجوم مسيرات على حقل نفطي سوري
حصري
دوت سلسلة انفجارات داخل قاعدة للجيش الأمريكي في أحد حقول النفط شرقي سوريا، وسط معلومات عن وقوع إصابات في صفوفه.
وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور السورية إن انفجارت عنيفة هزت، بعد ظهر اليوم الاثنين، القاعدة اللاشرعية التي يتخذها الاحتلال الأمريكي في حقل "العمر" النفطي جراء هجوم بطائرات مسيرة انقضاضية.
وقال شهود عيان يقطنون في محيط القاعدة الأمريكية لمراسل "سبوتنيك" إن الهجوم هو الأعنف منذ أشهر، إذ استطاعت الطائرات المهاجمة الوصول إلى منطقة سكن الجنود الأمريكيين فيما يسمى "المنطقة الخضراء"، وهي المدينة العمالية التي كان يقطنها العاملون السوريون في الحقل قبل أن يحولها الجيش الأمريكي إلى مقر سكني لجنوده بعد احتلال الحقل.
وإثر الهجوم، شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من داخل "المنطقة الخضراء" مع سماع أصوات الدفاعات الجوية التابعة للجيش الأمريكي أثناء محاولتها التصدي للهجوم، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في سماء المنطقة.
وأشارت المصادر إلى أن المعلومات المتوفرة تشي باحتمال وجود إصابات في صفوف الجنود والضباط الأمريكيين، ممن كانوا داخل المنطقة السكنية.