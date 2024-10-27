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مراسل "سبوتنيك": طائرات مسيرة تدك الجيش الأمريكي في "التنف" عند الحدود السورية العراقية الأردنية
مراسل "سبوتنيك": طائرات مسيرة تدك الجيش الأمريكي في "التنف" عند الحدود السورية العراقية الأردنية
سبوتنيك عربي
هزت سلسلة انفجارات عنيفة عمق إحدى القواعد الأمريكية اللاشرعية على الحدود السورية العراقية الأردنية. 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T19:22+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة حمص السورية، أن ثلاثة انفجارات هزت قاعدة "التنف" اللاشرعية التي يحتلها الجيش الأمريكي عند الحدود السورية العراقية الأردنية، أقصى ريف حمص الشرقي.وأوضح المراسل أن الدفاعات الأرضية الأمريكية حاولت التصدي للطائرات المهاجمة، إلا أنها فشلت كما تشير الانفجارات التي دوت في عمق القاعدة، مشيرا إلى عدم التأكد ما إذا كان هناك طائرات أخرى مهاجمة تم التصدي لها قبل وصولها إلى القاعدة الهدف.وفور الهجوم، سمعت أصوات صافرات الإنذار داخل القاعدة مع المطالبة عبر مكبرات الصوت بالدخول الفوري إلى الملاجئ والخنادق، في حين عجّت سماء المنطقة الحدودية بالطائرات الحربية والمسيرات الأمريكية.واستخدم الجيش الأمريكي القاعدة لتدريب مجموعات مسلحة عميلة له كـ "جيش مغاوير الثورة السورية" و"أحرار الشرقية" وتنظيمات أخرى، وقام لاحقا بدمجها تحت مسمى "جيش سوريا الحرة".
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

مراسل "سبوتنيك": طائرات مسيرة تدك الجيش الأمريكي في "التنف" عند الحدود السورية العراقية الأردنية

19:22 GMT 27.10.2024 (تم التحديث: 19:53 GMT 27.10.2024)
© Sputnik . Ali Hashem الجيش السوري يبدأ حملة ضخمة بدعم من الحربي الروسي لتطهير بادية التنف من "داعش"
 الجيش السوري يبدأ حملة ضخمة بدعم من الحربي الروسي لتطهير بادية التنف من داعش - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
© Sputnik . Ali Hashem
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هزت سلسلة انفجارات عنيفة عمق إحدى القواعد الأمريكية اللاشرعية على الحدود السورية العراقية الأردنية.
وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة حمص السورية، أن ثلاثة انفجارات هزت قاعدة "التنف" اللاشرعية التي يحتلها الجيش الأمريكي عند الحدود السورية العراقية الأردنية، أقصى ريف حمص الشرقي.

وأشار المراسل إلى أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن هجوما شنّه مجهولون بـ 3 طائرات انقضاضية وصلت إلى عمق القاعدة الأمريكية نجم عنها انفجارات عنيفة سمع دويها في أرجاء المنطقة.

وأوضح المراسل أن الدفاعات الأرضية الأمريكية حاولت التصدي للطائرات المهاجمة، إلا أنها فشلت كما تشير الانفجارات التي دوت في عمق القاعدة، مشيرا إلى عدم التأكد ما إذا كان هناك طائرات أخرى مهاجمة تم التصدي لها قبل وصولها إلى القاعدة الهدف.
الهلال الأحمر السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
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وفور الهجوم، سمعت أصوات صافرات الإنذار داخل القاعدة مع المطالبة عبر مكبرات الصوت بالدخول الفوري إلى الملاجئ والخنادق، في حين عجّت سماء المنطقة الحدودية بالطائرات الحربية والمسيرات الأمريكية.
وأنشأ الجيش الأمريكي وبعض حلفائه الغربيين قاعدة التنف مطلع عام 2016، وهي تقع على بعد 24 كم إلى الغرب من معبر التنف (الوليد) عند المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني في محافظة حمص السورية.
واستخدم الجيش الأمريكي القاعدة لتدريب مجموعات مسلحة عميلة له كـ "جيش مغاوير الثورة السورية" و"أحرار الشرقية" وتنظيمات أخرى، وقام لاحقا بدمجها تحت مسمى "جيش سوريا الحرة".
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