عدوانان إسرائيليان يهددان بقطع التواصل البري نهائيا بين لبنان وسوريا... صور
11:35 GMT 25.10.2024 (تم التحديث: 11:37 GMT 25.10.2024)
© Photo / sarc.syالهلال الأحمر السوري
© Photo / sarc.sy
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شن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عدوانا جديدا على المعابر الواصلة بين لبنان وسوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في مدينة حمص، إن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت بصاروخين فجر اليوم الجمعة، معبر جوسية - القاع الذي يربط بين سوريا ولبنان، بريف حمص الجنوبي الغربي.
وأوضح المراسل أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى تدمير الجسر الذي يربط بين البلدين، ما أسفر عن خروج المعبر الدولي عن الخدمة بشكل كامل.
© Photo / sarc.syالهلال الأحمر السوري يقدم مساعدات للنازحين على الحدود السورية اللبنانية
الهلال الأحمر السوري يقدم مساعدات للنازحين على الحدود السورية اللبنانية
© Photo / sarc.sy
يذكر أنه منذ الرابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تعرض معبر جديدة "يابوس- المصنع" الذي يربط سوريا ولبنان في ريف دمشق، لسلسلة متكررة من الاعتداءات الإسرائيلية في المقطع الدولي الفاصل بين البلدين، كان آخرها فجر اليوم الجمعة، ما أدى لحدوث حفر كبيرة جدا في ذات المنطقة التي تعرضت لعدوان قبل أيام.
© Photo / sarc.sy
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© Photo / sarc.sy
© Photo / sarc.sy
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© Photo / sarc.sy
وتواصل إسرائيل غاراتها الجوية على أجزاء متفرقة من لبنان، في ذات الوقت الذي يشن فيه "حزب الله" هجمات صاروخية وهجمات بالطائرات المسيرة ضد إسرائيل.
وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بينما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل أكثر من 2400 شخص وإصابة نحو 11 ألفا آخرين منذ بدء القصف الإسرائيلي على لبنان.